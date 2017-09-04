Фареры. Города и деревни

Дмитрий Койда Начало истории путешествия тульского путешественника Дмитрия Койды на Фареры можно прочитать по ссылке , а мы продолжаем смотреть на открыточные виды, ловить ветер в текстах и строить собственные мечты об этих далёких и прекрасных северных островах ;)

- Самый первый город, который мы посетили на Фарерских островах называется Вестманна. Находится на западном побережье острова Стреймой.

Вестманна (Vestmanna) — седьмой по величине город на Фарерах. Население 1215 человек. .

Он не выходит непосредственно к открытому океану, поскольку ограждён островом Воар (см.карту)

Вестманна расположен на берегу небольшого залива, сообщающегося с открытым океаном посредством пролива Вестманнасунд.

С суши Вестманна окружён горами. Самая высокая точка Лисингафьядль — 639 метров.

Со склонов гор по территории городка протекает несколько небольших рек, в основном — с восточных. Вот одна из них видна по центру кадра. Вода падает в расщелину.

Другую реку видно из многих точек города. Внизу она расходится маленькими ручейками и становится похожа на водопад.

Единственная дорога, выходящая из Вестманны, ведет к ближайшим к ней населенным пунктам: Квуйвуйк, Стюччи и Лэнар.

Этимология названия этого портового городка не совсем ясна и может восходить даже ко временам, предшествующим заселению Фарерских островов викингами. Наиболее правдоподобная версия предполагает, что название происходит от «вестман», то есть "Люди Запада", как жители древней Скандинавии звали кельтских поселенцев.

Исторически сложилось так, что фарерцы использовали название Vestmannahavn, которое может означать "Порт Людей Запада".

Начало колонизации вероятно было положено ещё в IX веке. Однако первые упоминания о поселке датируются XIV и XV веками.

В начале XVII века в окрестностях Вестманны обосновались пираты. В 1615 году датский король направил несколько военных кораблей для решения проблемы морского разбоя.

В этом же году произошёл бой, в котором были уничтожены три пиратских ирландских судна: в результате двадцать семь пиратов погибло, пятьдесят пять утопили после боя, а восьмерых главарей, попавших в плен, повесили.

В декабре 1759 года во время Семилетней войны контрабандист Франсуа Тюро вместе со своим экипажем укрывался от штормовой погоды в Вестманне.

Падение морального состояния его войск, нежелание местных жителей торговать с ним припасами, в том числе и продовольствием, вынудили его в дальнейшем продолжить свою миссию и совершить нападение на северное побережье Ирландии.

В 1839 году начала деятельность Датская торговая монополия, которая охватила своим влиянием всю территорию архипелага. Один из её филиалов обосновался в Вестманне.

С середины XIX века начали применяться сети, которыми перегораживался вход в пролив во время китобойного сезона. Китовое мясо является одним из основных продуктов питания в рационе жителей Фарерских островов.

В 1897 году построен постоянный порт, обеспечивающий в основном рыболовство и китовый промысел.

Также был возведен судоремонтный завод, на котором ремонтировались катера — первые из них закупались в Великобритании.

В 1953 году построена гидроэлектростанция, которая обеспечивала электроэнергией Вестманну, а затем и многие другие селения Фарерских островов. Источник

В этом и других городах мы часто видели вот такие садки. На Фарерах развиты подобные рыбные фермы. Я читал, что здесь даже удалось вырастить лосося в неволе. По вкусу он почти не уступает дикому.

Вестманна мне очень понравился.

Но, большую часть города, удалось осмотреть только с воды.

С удовольствием прогулялся бы между его уютными, почти игрушечными, домиками.

Самое главное здание вот это. Тут находится вкусное кафе, сувенирный магазин и офис по продаже билетов на лодочный круиз по окрестным красотам.

К северу от города расположено побережье Вестманнабьёрджини, которое представляет собой скалистые клифы и выступающие из воды скалы и шхеры. На карте выше это место обозначено синей линией. Сюда как раз и привозят всех туристов.

В наше последнее утро на Фарерах моросил дождь. Стало понятно, что погода в этот день будет на четвертую букву алфавита.

В принципе прогноз изначально был пасмурным, это просто положительная аура нашей группы сотворила чудеса и за два дня на Фарерах ни разу не пошёл дождь, более того, один день стояла великолепная погода.

Но, любой позитив иногда, как корабль, попавший в шторм, разбивается о скалистый берег. Думаю, таким берегом стал именно я. Два дня вместе со всеми я радовался голубому небу и живописным облакам.

При этом про себя, а иногда и вслух, я причитал по поводу того, что это не настоящие Фареры и нам не повезло, а наоборот, мы лишились шанса лицезреть мистические острова, такими какими видели их до поездки на интернетовских картинках и в фильмах.

Я перестарался и наколдовал лишнего. Туманы — да, а вот дождь я точно не заказывал. В этот день мы прочувствовали на себе как живут на архипелаге фарерцы большую часть времени. Не позавидуешь им в осенне-зимний период.

Если честно, я был счастлив, что удалось поснимать острова в разных погодных условиях. Единственное, я хотел пейзажную пасмурность, но чтобы она была без моросящего дождя. Порой он поливал очень сильно и мешал процессу фотографирования.

Такие кадры можно сделать только через лобовое стекло в секундном промежутке, когда опускаются дворники.

В последний день нашего путешествия я впервые сел на переднее сиденье, поэтому снял очень много красивых дорожных видов. По Фарерам кататься одно удовольствие.

На кадрах выше только белая машина, поскольку я сидел в другой. Вот они обе. По центру организаторы нашего тура, они же по совместительству водители. Слева Миша, справа Денис.

Ниссановский транспорт (механика и автомат) не подвёл, хотя мы и проехали не особо много — около 500 километров. Ну это если сравнивать с другими поездками, для небольших островов это всё же приличная цифра.

Раз уж речь зашла про автомобили, расскажу об одной интересной особенности на Фарерах. Здесь много туннелей. Они проложены в горах даже к маленьким деревушкам с населением 30 человек. Туннели в основном обычные, двухполосные, встречаются даже с вот такой цветной подсветкой.

Но, прежде всего, нас удивили длинные однополосные туннели на въезде которых висит знак "Преимущество перед встречным движением". Если у вас белая стрелка, то вы просто едете прямо. В случае красной, приходиться сворачивать в многочисленные карманы и пропускать встречку. И так несколько раз, пока не выедете из горы. В живую это выглядит прикольно.

Теперь давайте посмотрим на карту и наш сегодняшний маршрут. Красными кружками отмечены основные места остановок. Напомню, начали и закончили автомобильный трип в деревушке под названием Ljosa (место ночлега).

А по этому мосту мы проезжали чаще всего. Он соединяет два крупнейших острова Эстурой и Стрёймой.

Первой точкой последнего полноценного дня на Фарерах стала деревня Тьёрнувик — самая северная на острове Стрёймой (цифра 1 на карте).

Отсюда открывается превосходная панорама на океанскую бухту и две скалы — Ризин и Келлингин (высота 71 и 68 метров).

По преданиям, эти скалы – настоящие исландские тролли, которые пытались украсть Фарерские острова, но были застигнуты первыми лучами солнца на рассвете, после чего остались здесь навсегда.

Мы подошли к одному из местных жителей, который рассказал, что в бухте несколько дней назад забивали китов (гринд или чёрных дельфинов). Они приплыли сюда третий раз за последние десять лет. Над головой у деда висит их свежее мясо.

Ловля гринд — некоммерческое мероприятие, организуемое общинами; участвовать в ней может любой. Во время ловли китобои окружают гринд лодками, располагая их широким полукругом, а затем лодки медленно загоняют гринд в бухту или на дно фьорда.

Большинство фарерцев считают промысел гринд важной частью своей культуры и истории, который существует с X века. Правда, смотреть на это обычному туристу не просто. Вот один из кровавых репортажей.

Так что нам не повезло застать это знаковое мероприятие. Хотя большинство из нашей группы не хотели бы присутствовать при практически бессмысленном убийстве беззащитных животных. Гринд забивается больше, чем нужно самим фарерцам.

Но мясо гринд отведать некоторым довелось. Одну из наших путешественниц зовут Аня и она в супермаркете пыталась найти данный продукт. Его в магазине не оказалось. Удивительно, одна из сотрудниц решила помочь ей, съездила домой и привезла нам совершено бесплатно несколько килограмм экзотической еды.

Оказалось мясо гринд нужно варить минимум два часа. Запах в нашем коттедже стоял непередаваемый. Половина группы сразу отказалась от дегустации. Я решил попробовать. Мясо сухое, рассыпчатое и совершенно безвкусное, похоже на белое мясо курицы. Наверняка местные знают нормальные способы приготовления и добавляют специальные соусы. В любом случае если это их основной рацион в году, то завидовать нечему.

Следующей деревушкой стала Саксун — один из знаковых символов Фарерских островов.

Первые фермерские поселения на территории Саксуна датируются ещё до XVII века. В настоящее время основной достопримечательностью является церковь, построенная в 1858 году. Сама деревня имеет естественную гавань и окружена высокими горами.

Здесь мы задерживаться не стали — поливал дождь. Пол дня мы играли в игру кто быстрее сделает фото и вернётся в машину. Все были мокрые и когда возвращались в тёплые авто, каждый испытывал неподдельное удовольствие от вроде бы простой повседневной вещи.

Вообще, "мокрый день" дал нам возможность оценить в полной мере два предыдущих солнечных денька. Нам реально сильно повезло, ведь до этого были пешеходные маршруты и в дождь их пришлось бы отменить. Тупиков мы бы скорее всего вообще не увидели (на фото мой новый фарерский сувенир).

Так сложилось, что в последний день у нас были запланированы переезды на машинах, так что неудобства мы испытывали не так часто, только когда выходили наружу. Жизнь и путешествие в контрастах приобретает иной смысл и качество, так что лично я рад такому погодному стечению обстоятельств.

Вот они настоящие, мистические Фареры, укутанные мрачными туманами и облаками.

Запомнилась и понравилась деревня Гьогв — точка на северной части острова Эстурой и место, словно созданное художником-романтиком (цифра 4 на карте).

Деревня Гьогв получила своё название от ущелья, на берегу которого она расположилась. Это место популярно среди гостей островов благодаря своим восхитительным пейзажам – деревня расположена на кромке обширной долины, которая обрывается к океану и окружена горами.

На острове Борой нас встретил живописный Клаксвик — второй по величине город и гавань Фарерских островов. Здесь мы обедали в ресторанчике с местными жителями, которые по телевизору в прямом эфире отчаянно болели за свою лодочную команду.

Примечателен клаксвикский памятник в виде огромного рыболовного крючка.

Далее мы отправились на остров Куной в одноименную деревушку.

Отсюда и по дороге любовались видами соседнего острова Кальсой (добраться до которого можно только на пароме).

Последней на сегодня точкой стал остров Вийой и деревня Видарейди. Это была самая северная точка нашего путешествия по Фарерским островам (цифра 7 на карте).

Погода продолжала радовать нас своими порывами отчаяния и гнева. Здесь пошёл сильный дождь и не все смогли принять участие в групповой съёмке. Вот они настоящие "фарерские тупики".

Пришло время возвращаться назад. Картинки за окном не уставали меня радовать. Несмотря на общую похожесть за 3 дня они мне точно не надоели и я регулярно фотографировал прекрасную фарерскую землю.

Про многое я не успел вам рассказать, обязательно это сделаю в отдельных детальных заметках. Хочется лишь отметить, что на островах мы встретили приличное количество больших и малых водопадов. Зачастую, они расположены вблизи автомобильных дорог.

Вы видели какой невероятный закат был в первый фарерский вечер, во второй его не было совсем. Шансы увидеть его сегодня были равны нулю. Каково же было наше удивление, когда в тёмном мрачном царстве появился луч света.

Спустя шесть минут было уже вот так. Я с сожалением пошёл спать. Фарерское путешествие подошло к концу.

Утром я ещё раз снял на камеру наш уютный домик. Плохо, что его нельзя было сложить в чемодан и взять с собой в следующую поездку.

До аэропорта от нашей деревни минут 30-40, так что была возможность сделать ещё несколько кадров. Смотрите какие классные облака разной формы.

Фареры удивительный уголок Европы. Рекомендую посетить его заложив на знакомство минимум 2-3 дня. Для тщательного изучения не хватит и недели.

Вот мой последний кадр на фарерской земле. Это наш самолёт до Копенгагена.

Взлёт подарил мне последний шанс увидеть острова с высоты.

Фрагменты острова Эстурой и Кальсой.

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