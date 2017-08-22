Фареры. Затерянное чудо Атлантики

Дмитрий Койда Самые великие приключения не стоят ничего, если их не с кем разделить». Точно так же и с рассказами об этих приключениях! Тульский путешественник Точно так же и с рассказами об этих приключениях! Тульский путешественник Дмитрий Койда побывал на далёких и загадочных Фарерах и хочет разделить свои впечатления с нами. Посмотрим, послушаем?.. ;)

- Наш пятидневный вояж по Фарерским островам начался в московском аэропорту Шереметьево (для одной девушки отправной точкой был Санкт-Петербург). Поскольку вылет был в 4:50 утра, мы встретили здесь рассвет. А благодаря владельцам двух карт Priority Pass мы смогли ещё вкусно позавтракать.

Сначала нас ждал транзитный перелёт в Ригу. Для этого мы воспользовались латвийской национальной авиакомпанией airBaltic. Бюджетно, но имейте ввиду, что есть ограничения по багажу.

В самой Риге я был несколько лет назад, но глазами птиц смотрел на неё из иллюминатора впервые. На кадре центральная часть города.

После короткой стыковки мы вылетели в Копенгаген той же компанией, но уже на другом самолёте серии Bombardier DHC-8.

В датской столице мы на ногах провели целый день пройдя почти 20 километров. (К слову, здесь на myslo.ru есть отличнейший гульбарий про Коппенгаген от Тани). Увидели много интересных мест и, конечно, запечатлели себя на фоне главных достопримечательностей. Несмотря на предыдущую бессонную ночь всем очень понравилось. В Копенгагене заночевали недалеко от аэропорта.

В 9:50 утра мы вылетели в сторону Фарерских островов. Время в пути 70-80 минут. Расстояние от Копенгагена — 1117 километров. Вот мои первые самолётные фарерские кадры.

Не все знают, где расположены острова, поэтому прикладываю карту. Слева в красном круге это Фареры, справа их увеличенный фрагмент.

Архипелаг Фарерских островов включает в себя 18 островов, 17 из которых обитаемы.

Это автономный регион Королевства Дании, который с 1948 года самостоятельно решает практически все государственные вопросы, за исключением обороны и внешней политики.

Так что для тех, кто увлекается географическим коллекционированием, Фареры это безусловно отдельная страна, которую в любом случае, одним нужно "открывать", а другим "закрывать".

Ниже флаг и герб страны. На флаге Фарер (как и на большинстве северных стран) изображён скандинавский крест, на гербе — овен.

Овцы считаются символом Фарерских островов, так как именно к ним восходит их название (фар. Føroyar в переводе — Овечьи острова).

Также овцы являются самыми распространёнными животными на островах.

Важно отметить про визу. Дания входит в шенгенскую зону, но на Фареры по шенгенской визе не попасть, нужно делать отдельную, фарерскую. Либо, как в моём случае одну общую, позволяющую попасть в Данию и на острова.

Что интересно, у всех нас паспорт смотрели только в Риге. При этом таможенник ведь не знал, что я лечу на Фареры. Получается, что в этот раз мы все могли посетить Фарерскую территорию только по шенгену. Но, лучше не рисковать и делать всё как положено в датском посольстве.

Итак, начинаю повествование нашего много островного приключения. В первой половине дня мы приземлились в Вагар — единственном аэропорту на Фарерских островах.

Далее Миша и Денис (они самостоятельно разработали и организовали данный тур) пошли за прокатными машинами. В каждую сели по 5 человек. Итого в нашей фарерской команде было 10 туристических единомышленников, жаждущих приключения и новые интересные места.

Я часто езжу один, но иногда приятно оказаться в компании таких же как и ты сам. Во-первых это сильно удешевляет поездку, во-вторых, атмосфера путешествия приобретает иной характер. В социуме ты всегда ведешь себя по другому, видишь свои ошибки, наблюдаешь за людьми, перенимаешь от них всё что лучшее, чего нет у тебя. На одних просто приятно смотреть, с другими общаться, от третьих узнаёшь что-то новое, каждый из них готов прийти на помощь в трудную минуту.

Такая общая энергетика порой творит чудеса. Вот и в этот раз, несмотря на прогноз погоды нам очень повезло. Ожидалось не более 10 градусов тепла и дожди. В итоге два дня стояла прекрасная, редкая для Фарер погода.

Первым делом из аэропорта (остров Vagar) мы помчались на остров Streymoy. Был шанс успеть на 2-часовой круиз в ущелье Вестаманна. И мы его не упустили, задержись самолёт на 10-15 минут и кораблик уплыл бы без нас.

Замечательное место: узкие гроты, нависающие над головой скалы, крики тысяч птиц разносящихся по окрестностям.

Это было потрясающее начало фарерского вояжа.

Затем по хорошим дорогам мы отправились в центральную часть острова Streymoy.

Здесь находится деревушка Квивик. Она известна со времён эпохи викингов. Уверен, что это один из их белокурых потомков, такой прямо взгляд у неё твёрдый.

Квивик можно увидеть в ряде рейтингов "20 самых красивых деревень мира". Окружающий её ландшафт действительно восхищает.

Следующая остановка была на юге острова в не менее известной деревне Киркьюбар. Про овечек вы уже знаете...

Ещё одним символом Фарер являются домики на крышах которых растёт трава. Это симпатично и сохраняет тепло в доме.

Киркьюбар стоит посетить обязательно, ведь тут расположен один из старейших обитаемых деревянных домов в мире. Он датируется ХI веком.

Сооружение является музеем, однако в нём проживает уже 17-е поколение семьи Patursson.

В финальной экскурсионной части первого дня нас ждала прогулка и знакомство со столицей Фарер городом Торсхавн.

Он был основан в X веке и назван в честь Тора, бога грома и молнии. Торсхавн дословно переводится как "гавань Тора". Симпатичный, уютный городок.

Население около 13 000 человек. Здесь живёт почти четвёртая часть всего населения Фарер.

Первое представление об островах мы получили, пора было ехать на ночлег. Как я уже писал парни удешевили стоимость тура благодаря транспортным расходам разделённым на десять человек и плюс вместо дорогущих отелей сняли на три ночи отдельный домик.

Нам предстояло перебраться на остров Eysturoy в деревню Ljosa. По дороге мы любовались закатом. На часах было около одиннадцати вечера.

Как только добрались до коттеджа, то все были в приятном шоке. Никто не ожидал увидеть такое прекрасное место для проживания. Два этажа, все удобства, современная дорогая техника, панорамные окна и потрясающий вид с возможностью любоваться закатом. Это фрагмент первого этажа.

А так домик выглядит сбоку. Снимок сделан в другой день.

Прошло почти пол часа с предыдущего закатного кадра, но солнце не село.

Удивлению не было предела, когда светило спустя ещё некоторое кол-во времени так и не ушло на покой. Оно двигалось параллельно горизонту и только позже спряталось за ближайшую гору.

После полуночи мы поняли, что темнота вообще не наступит и закат плавно перейдёт в рассвет.

Далее я вспомнил про свои любимые силуэтные снимки и позвал всех на фотосессию. Тут главное придумать какое-нибудь действие или держать в руках узнаваемые предметы.

Можно просто красиво лечь или встать. Закат долго не давал возможности пойти поспать. Такие небесные краски лично меня бодрят лучше любого кофе.

Ещё через час, несмотря на отсутствие темноты, половина из нас всё же пошла спать, другие после сауны рискнули искупаться в ледяных водах Атлантического океана. Первый день закончился на пять с плюсом. Наши надежды на следующий были не менее позитивными:)

Наступил второй фарерский день. Как только я открыл глаза, сразу инстинктивно схватил камеру и сделал первый кадр. Это вид за окном.

Утром всем очень хотелось спать, но надо было успеть посмотреть запланированное и поэтому собрав всю волю и силы мы собрались на кухне.

Нам очень повезло с шеф-поваром. Накануне мы закупили в местном супермаркете продуктов и Юра все эти дни готовил нам завтраки и ужины. Вот он слева на своём рабочем месте. Мы ему заочно присудили звезду Мишлен.

Как это обычно бывает, на сборы ушло чуть больше времени и поэтому пришлось в быстром темпе с некоторыми дорожными нарушениями добираться до города Sorvagur (цифра 2). На карте цифрой 1 (Ljosa) обозначено место, где мы провели три ночи на Фарерах.

Sorvagur считается одной из старейших деревень на Фарерских островах. В 1957 году местные жители решили построить новую школу, и во время раскопок они нашли старое поселение викингов.

Во время Второй мировой войны Sorvagur был домом для британских королевских инженеров. Они построили тут всю основную инфраструктуру, включая аэропорт Вагар, морской порт, Ниравагег (главная дорога в гавань) и несколько мостов. Для этого им пришлось переместить целые дома в другие места.

В 1952 году здесь был построен первый рыбный завод на Фарерских островах.

В этой деревне нас ждал паромный катер на Мюкинес — самый западный остров Фарерского архипелага (цифра 3 на карте). По дороге к нему я сделал сотни кадров.

Пейзажи невероятные. Фарерские острова испещрены многочисленными фьордами и имеют изрезанную береговую линию. В большинстве своём из-за сильных ветров на островах отсутствует лесной покров. А вот травы много и она очень украшает Фареры.

Прошло полтора часа и мы причалили к удивительному и заповедному острову Мюкинес. Когда я увидел его, то подумал, неужели нам сейчас посчастливиться пройтись по этому мостику и сказочным зелёным склонам холмов.

На этом острове у нас было почти 6 часов свободного времени. Вначале казалось, что много, но стоило подняться на первую горку и мы поняли, что здесь можно потратить целую вечность.

И дело даже не в захватывающих панорамных видах, а в пернатом чуде, которое все из нас увидели на Фарерских островах впервые в жизни. Называется это мимишное создание — тУпик.

Русское название «тупик» происходит от слова «тупой» и связано с массивной, округлой формой клюва. Латинское название Fratercula arctica означает «арктический монашек», и было дано из-за того, что внешне птица напоминает монаха в рясе. Английское название puffin — «толстячок» связано с неуклюжим видом птицы.

Мы не могли оторвать от них взгляда. Фотографировали каждого тупика. Сделаешь несколько шагов, а там за камнем или травой сидит ещё. Мы сами в этот день стали десятью неуклюжими медлительными тупиками, поскольку передвигаясь на своих лапках ну очень медленно.

Клюв у тупиков плоский и массивный. Он играет большую роль в привлечении партнёра, поэтому во время брачного периода у него очень яркая окраска. Мне удалось однажды увидеть поцелуйчики.

Оказывается птицы отличаются друг от друга по размеру и ареалу. Обитающие в северной Исландии тупики весят в среднем 650 грамм, а фарерские всего около 400 граммов.

Атлантический тупик занесен в Красную книгу, по классификации МСОП считается видом находящимся в уязвимом состоянии, причем его статус изменился буквально в 2015 году, хотя до этого многие годы считался видом вне опасности.

Кадры тупиков можно выкладывать бесконечно, поэтому пойдём дальше. Наш путь лежал к маяку. Расстояние до него от порта примерно 2,5 километра. Не знаю как для остальных, но лично для меня эта природная дорога стала самой красивой за последние годы и вошла в пятёрку лучших за все мои поездки.

Вид в другую сторону.

А это дорога прямо. Чтобы попасть на другую скалу нужно по серпантиной тропинке спуститься вниз и пройти по мосту (тот что был на кадре выше). И далее топать до самой оконечности, где стоит маяк.

К маякам у меня особая слабость, тем более к тем, что стоят на краю света. На Фарерах ощущение нахождения за тридевять земель присутствует в каждой точке любого острова.

Здесь так божественно, что многие туристы хотят запечатлеть себя на фоне атлантических красот. В данном случае парочка снимает на видео свой поцелуй и маяк.

Отдельно хочется остановится на погоде. По статистике более 270 дней в году на Фарерах дождливые. По прогнозам моросящая пасмурность ожидалась и сегодня. Все сошлись на мнении, что везение в этот и предыдущий день было невероятным.

Солнце светило так ярко, что некоторые из нас были красными, как это бывает в первые дни на южных морских пляжах. Утром все были в тёплых куртках, а кто-то даже в зимних шапках. Остров Мюкинес мы дружно назвали "курортом Фарерского края".

Затем была долгая дорога назад: овечки, птицы, дивные пейзажи и один раз даже военный корабль, плавающий вокруг острова. Наверное охраняет наших тупиков.

Мы вернулись в одноимённый город Mykines ждать паром. Кораблик отходит из этой бухты, на склонах которой сидят и кричат тысячи чаек, зазывая туристов из всех уголков мира.

У нас был почти час, мы пошли погулять по деревне и перекусить. В местном кафе я впервые попробовал фарерское пиво. Цены здесь такие невысокие, прямо захотелось переехать сюда жить. Баночка 0,33 всего 450 рублей. Наверное доплата за русское слово "Пилснэр" :)

Как я уже написал, погода была супер! Но, на носу корабля, где я занял лучшее место (впоследствии никому не нужное) ветер продувал каждую клеточку моего тела. К сожалению, я пренебрег своим здоровьем ради этих кадров.

Единственный из всей группы вернулся больным домой. В уши надуло так, что два дня я ничего толком не слышал. Это я к чему всё, берегите себя — здоровье важнее!

По острову Мюкинес мы с вами ещё подробно погуляем, а сейчас отправляемся дальше в одно из самых известных мест Фарерских островов.

Рядом с маленькой деревушкой Gasadalur находится одноимённый водопад, которому National Geographic присвоил звание одного из самых красивых в мире.

Чтобы понять это, нужно соединить верхнюю картинку и вот эту. Мой объектив не позволяет это сделать.

Изюминка этого водопада в том, что он с высокого утёса низвергается прямо в Атлантический океан (снимок с корабля).

Смотрите, как интересно паутиной разбивается и растекается вода.

Во второй день мы нашагались так, что казалось дальше уже некуда. Но, на этом наша экскурсия не закончилась. Денис и Миша привезли нас в Сёрвогсватн — крупнейшее озеро Фарерских островов. От дороги до конечной точки по левой стороне озера мы прошли 3,5 километра.

Во время Второй мировой войны Фарерские острова были оккупированы Великобританией и озеро служило аэродромом для гидросамолётов.

Когда в первый день приземлялись, мне удалось снять его через иллюминатор. Среди путешественников оно получило неофициальное название «озеро над океаном» из-за перепада высот между зеркалом озера и уровнем океана.

Вода из озера стекает в океан по крутым утёсам, образуя водопад Бёсдеалафоссур, который сложно увидеть, поскольку он скрыт посреди отвесных береговых скал. Высота 32 метра.

Некоторым удалось пробраться вплотную к водопаду.

Свет в эти мгновения был магическим. Верните туда меня обратно хотя бы на часок, пожалуйста!

Уставшие, но сильно довольные от увиденного мы вернулись в наш милый домик. В этот вечер и ночь, такого как вчера, заката уже не было. В очередной раз я поймал себя на мысли, что наслаждаться мгновениями нужно каждый день, не оставляя ничего на потом. Завтра всё будет совсем по-другому...

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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