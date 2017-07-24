Мыс Казантип. Крым

Елена Свиридова и Андрей Илюхин

А не отправиться ли нам на Казантип? Представляю, сколько людей сейчас схватились за свои жёлтые чемоданчики с буквой Z и представили себя звездой танцпола. «Казантип совсем Ку-Ку» :)) Расслабьтесь, наше путешествие будет в рамках морали, без виндсерфинга и рейва, мы просто прогуляемся по красивейшим местам, давшим название этому легендарному музыкальному фестивалю. А нашими гидами будут Елена Свиридова и Андрей Илюхин , которые давно и преданно любят крымские пейзажи.

Мыс Казантип — не очень известный, но совершенно фантастический природный феномен Крыма. Это древний атолл, образованный в те далёкие времена, когда Керченский полуостров покрывало море. Благодаря своей форме — котлообразной возвышенности — Казантип и получил название, означающее «котёл-вершина». Возносится он над Азовским морем на 104 метра почти посерёдке между Арабатской стрелкой и Керчью. В его скалистых берегах море выбило и вылизало множество живописных бухт, непохожих одна на другую и разделённых небольшими скалистыми мысами.

С полуостровом Казантип соединён узкой перемычкой, вдоль которой вытянулся посёлок Мысовое, где этой весной мы провели часть своего отпуска — Лена на пленэрах, а я в странствиях по побережью Арабатского залива и по Казантипскому заповеднику.

Это, кстати, единственный природный заповедник на Азовском море. И гулять там вполне можно целыми днями, если, конечно, удастся туда попасть.

Так получилось, что предыдущая моя попытка совершить «кругосветку» вокруг мыса потерпела фиаско. Спать надо меньше! Вот если бы прошёл секрет егерей до девяти утра, то так бы и шёл дальше, не встретив никого за весь день. Летом тут народу побольше (хотя в жару, по солнцепёку гулять по этой сковороде, думается, не так приятно) — поэтому туристов обилечивают прямо на входе в заповедник.

В мае же егеря дежурят на «Ниве» на горе у развилки над бухтой Шелковица, где кончается свободная для посещения экологическая тропа. И если пропуска, оформлять который надо в офисе заповедника в Щёлкино, у путника с собой нет, то его на эту тропу и заворачивают. Так, собственно, со мной и случилось три дня назад. Но общительный и дружелюбный охранник анонсировал на сегодняшний понедельник акцию — «день открытых дверей», в который по заповеднику можно будет ходить где и как угодно!

Именно поэтому можно было позволить себе с утра особо не спешить. Прогноз обещал переменную облачность и временами солнышко. На фотографиях видно, что в начале пути облака почти не баловали меня просветами.

«Нива» дежурила на своём месте, и когда я подошёл поближе, навстречу мне вышел уже знакомый охранник, узнавший меня: «Решили дождаться дня открытых дверей?!», снова записавший меня ровно под моей фамилией в тетрадочку учёта гостей. После чего отпустил на все четыре стороны — пользоваться «уникальной акцией»! И вот теперь наступило настоящее «Вау»! Спустя сотню-другую метров появилось отчётливое ощущение, что кроме меня в этом скалистом диком краю никого нет. И скорее всего, кстати, что так оно и было...

После егерьской вершины дорога, петляя вдоль причудливых скал (где-то тут, кстати, Бондарчук снимал эпизоды «Обитаемого острова»), норовила не подпустить меня поближе к берегу, пряча невидимые отсюда бухточки и скалки. Несколько первых от Шелковицы я, наверное, и проскочил мимо — после встречи на тропе с гадюкой очень не хотелось лезть в траву по колено. Тем более, что солнце в начале пути редко вылезало подсветить пейзаж. Но потом, осознав, что с дороги можно вообще ничего не увидеть, я, аккуратно переставляя ноги, вышел на мыс Ташик-Бурун и дальше уже шёл по жиденькой тропке вдоль моря. Названий местных я, конечно же, в тот момент не знал и бухты по карте не определял. А вот сейчас любопытно сличить фотографии с контурами на карте и попытаться угадать, что вот это, судя по всему, бухта Белая скала, за которой, согласно подписи — бухта с названием Кушкултук (Интернет подсказывает, что это возможно переводится как «двойной залив»), а за очередным мысом спряталась живописнейшая бухта Кунушкай (а это я перевести не смог). Вот где я солнышко всё же покараулил! Вверх-вниз. Бухта за бухтой. Действительно, как ожерелье из непохожих одна на другую драгоценных бусин. Когда с очередного холмистого мыса открылся Берег скелетов и за ним удивительная бухта Кирлиут (опять фиаско с переводом!), со скал в которой я снова спугнул всех птиц — честно говоря, дыханье перехватило и слова закончились. Впрочем, в здешних местах кроме змей и поговорить-то не с кем. Говорят тут только чайки — точнее орут всё время на нежданного гостя. Похоже, их не предупредили про «день открытых дверей»! Далее вдоль берега открылась панорама сразу на несколько бухт, разделёнными мысами Черепешка, Демон, Орёл. Вот с таким видом можно, наконец, и пообедать! Там было на что посмотреть и что поразгядывать. Тем более, что небо опять затянуло обширной облачностью, и просветы в облаках стали как-то редки. Ну да спешить некуда — самое время поставить на камеру телеобъектив и дотянуться взглядом до густо засиженных птицами скал Верблюд и Погонщик в бухте Орлы! Вообще, место какое-то абсолютно дикое, нереальное, изрезанное балками и щедро усыпанное по бухточкам причудливыми камнями — как-то странно и отстранённо было ощущать себя там в одиночестве... За мысом Орёл меня ждало настоящее испытание — урочище Каменный хаос. Не то чтобы трудно проходимое, но и не совсем просто. Внутри урочища спряталась оправдывающая своё название бухта Змеиная — про кишмя кишащих желтопузиков даже рассказывать уже не интересно, но здесь я повстречал аж двух гадюк. Одну поперёк тропы в густой зелёной траве — задний ход, надо сказать, она включила далеко не сразу, ещё подумала, пропускать меня или нет. А вторая прошмыгнула по песку уже на пляже бухты — наверное, рыбачила… Снова вверх-вниз — здесь тропа лепится к самой кромке обрыва, но меня сейчас больше беспокоит вероятность наступить на чей-нибудь хвост в траве. Вот и приходится — вместо того, чтобы смотреть по сторонам, большую часть времени пялиться под ноги! Хотя, честно говоря, способность удивляться фантазии здешней природы к этому моменту уже притупилась. Просто посидел на пляжике в центре серпа Змеиной бухты (нервно оглядываясь в ожидании коварных гадюк), полюбовался. Снова и снова пытаясь зафиксировать на флешке местные чудеса со всех ракурсов и во всём разнообразии цветов и света — чтобы было чем потом людям (а главное — жене) похвастаться! Преодолев череду бухточек, я увидел внизу настоящий Парадиз — бухту Широкая. Чистая вода, широкий пляж — идеальное место для того, чтобы постоять тут с палаточкой пару деньков. Но нельзя — заповедник. Даже купаться нельзя в местных бухтах — обидно! (Зато гадюка ни за что не укусит) Всё северное побережье от мыса Северный до мыса Шарабай на карте помечено как «Оползневое побережье», поэтому, решив не ломать по камням ноги, я обошёл его по дороге, ведущей по «стенке» котла. Возможно, я не увидел самые экзотичные скалы Казантипа, но зато будет повод вернуться!.. Над бухтой Шарабай к морю сползает такой оползень, что приближаться к берегу нет никакого желания. И здесь, кстати, меня поджидала новая напасть — комары. Они, похоже, не то чтобы соскучились по еде, они даже о ней не знали по малолетству — ведь буквально неделю назад никто мне в этих краях не докучал. А теперь я стал приятным сюрпризом для этих аспидов. Репеллент их удерживал от близких контактов очень условно — нервно пшикать на себя ядовитой химией приходилось чуть ли не каждые десять минут. Поэтому скоростной спуск в Сенькину бухту, даже несмотря на змей на тропе и внизу на пляже, был настоящим праздником — у воды не было комаров! Даже посидел здесь немного, пожевал оставшегося в заначке сыра и шоколада. Снимать уже расхотелось — глаз замылился, накопилась лёгкая усталость. Пожалуй, надо завершать сегодняшнее путешествие. Когда я вынырнул обратно на тропу, стало очевидно, что мимо уже знакомых бухт — Семи братцев, Барсуковки (фотографии сделаны накануне) я сегодня не пойду. Сожрут! И я свернул внутрь мысового котла, дабы по знакомой дороге мимо кладбища побыстрее покинуть этот комариный ад. А ведь траву как в посёлке в заповеднике косить никто не будет — и чем дальше в лето, тем страшнее тут будет ходить! Брр… Меж тем, небо над Азовом затянуло грозовыми тучами — и не так далеко вовсю поливали ливни. Но я пока любовался этим катаклизмом издалека — похоже, у меня был шанс дойти до дома сухим. В посёлке Мысовое вообще вовсю светило солнце, создавая фантастически зрелищные контрасты с чернильными небесами! Пять минут по красочной дороге, и я наконец в компании художников на творческой даче, слушаю рассказы Лены об её успехах в живописи и благосклонно улыбаюсь — видели бы вы то, что я сегодня видел!.. Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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