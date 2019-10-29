Колокшинский истукан, Юрьев-Польский и Ленин

Татьяна Афанасьева

Отправляемся на выходные во Владимирскую область. Маршрут предполагает посещение Кольчугино, Юрьев-Польского, Рублёвских Зорь с ночёвкой в славном городе Владимире. Впечатлений много и разных, но я попытаюсь уместить их в один гульбарий.

Кольчугино

А вы знали, что самые крутые мельхиоровые ложки и подстаканники, ставшие визитной карточкой РЖД, родом из Кольчугино? В 1871 году там был построен медерасковочный и проволочный завод купца Александра Кольчугина, с которого и началась история «города подстаканников». Завод, кстати, до сих пор действует и остаётся одним из самых старых в России, а вся красота, которую он выпускает, так и просится в дом.

Автор фото из поезда Сергей Карасёв.

Но жаба запретила покупать нам даже ложки :)

Помимо легендарного завода мы нашли в Кольчугино ещё две интересные достопримечательности. Первая — водонапорка 1922 года рождения, построенная по проекту архитектора Верещагина. Забивая стрелку «у самовара», кольчугинцы имеют ввиду это место. Самовар?! При всём уважении к тому, что Кольчугино славится самоварами со времён царя-батюшки, мы сходства с предметом не заметили. Зато «стрелку у самовара» застали :)

Водонапорку не так давно отреставрировали, на крыше установили флюгер в виде глухаря, а на фасаде часы с городским гербом и знаками зодиака вместо цифр. Когда в Петропавловске-Камчатском полночь, в Кольчугино — Близнецы.

Почему на гербе токующие глухари , а не самовар ? По официальной версии, это подчёркивает, что город славен не только заводами, но и богатыми лесными угодьями вокруг. Водонапорка, кстати, не рабочая.

Вторая крутая достопримечательность Кольчугино — памятник дедушке Ленину, рассказывающему наивной девочке про светлое коммунистическое будущее, где все её потребности будут удовлетворены, несмотря на способности. Мы видели три памятника Ленину (он тут популярен!), но этот, весьма необычный, стоит около школы № 1 (ул. Дружбы, 14).

Юрьев-Польский

Юрьев — потому как основан Юрием Долгоруким. Польский — потому как основан среди полей. Вот так прозаично и без привязки к Польше. Город очень старый — 1152 года рождения, и очень православный — повсюду купола, купола, купола…

После фильма «Юрьев день» Кирилла Серебрянникова (не знаю, смотрели?), я ехала туда с ощущением, что меня там обязательно накроет чернухой, депрессией и ощущением полной безнадёги.

Но город удивил! Добрый, светлый, простой и слегка наивный. Вся его не испорченная новоделом старина — это и есть то бесценное сокровище, ради которого туда стоит ехать.

Кроме «Юрьева дня» в Юрьев-Польском снимались «Золотой телёнок» (1967 г.), «Седьмой день» (2007 г.), «Гуляй, Вася!» (2017 г.), «Русский шоколад» (2010 г.) и список можно продолжать. Идёшь по улицам, а там прям как в кино :)))

Кадр из «Гуляй, Вася!».

А это массовка в ожидании новых ролей.

Больше всего в Юрьев-Польском нас впечатлил Георгиевский собор и его каменная резьба! Мне хотелось фотографировать каждый сантиметр. Собор возвели в 1230—1234 годах по указу князя Святослава Всеволодовича. Это последний большой белокаменный храм, который успели возвести на Руси до татаро-монгольского нашествия. И это настоящее чудо русского каменного зодчества.

Соорудили «церковь чудну зело, вельми украси ю резным камением от подошвы и до верху». Причём в изображении прослеживался связанный сюжет, церковь будто бы рассказывала историю с участием разных диковинных зверей, известных личностей и святых покровителей.

Но когда в XV веке значительная часть здания обрушилась, её собрали в весьма произвольной форме, перепутав местами камни и сюжеты.

Самым неожиданным персонажем на стенах Георгиевского собора является слон с заячьими ушами и совсем не слоновьими ногами. Говорят, всяк его нашедший без подсказок и по наитию, имеет право на исполнение самого заветного желания.





Впрочем и китайский дракон очень хорош. Уверена, он тоже открывает окошко во Вселенную, куда можно посылать разного рода запросы ;)

Внутрь собора тоже можно попасть — билет стоит 40 рублей :) По-божески.





Юрьев-Польский со дня своего основания пережил и знаменитую Липецкую битву в 1216 году, и разорение татаро-монголами, причём трижды — в 1238, 1382 и 1408 годах, и беспредел поляков, которые сожгли его во время Смутного времени начала XVII века, и ещё множество событий, которые сделали его таким, какой он есть.

Михайло-Архангельский монастырь XVII века с собором 1792 года ещё одна знаковая достопримечательность Юрьев-Польского. Он находится в кольце древних земляных валов.

В стенах монастыря находится Собор Михаила Архангела (1792−1806 гг.),

Знаменская трапезная церковь (1625 г.), Надвратная церковь Иоанна Богослова (1670 г.), Колокольня (1685−1688 гг.), Георгиевская деревянная церковь из села Егорье (1718 г.), Надкладезная часовня, Архимандритский корпус (1763 г.), Братский корпус. Самое крутое, что можно подняться на Колокольню (не бесплатно, за 45 рублей) и посмотреть на всё с высоты.

Шатровая колокольня Михайло-Архангельского монастыря не так уж и высока, но при этом имеет 4 яруса. На двух из них экспозиции юрьев-польского историко-архитектурного музея — «Монашеская келья» и «Колокольные звоны».

Про Юрьев-Польский в 2017 году уже был роскошный гульбарий, который сложно дополнить какими-то новыми фактами, поэтому на этом я свой рассказ сворачиваю, остальные фотки загружу в галерею.

Колокшинский истукан

Каменного великана, лежащего на высоком берегу реки Клязьмы и слегка завязшего в земле, я присмотрела на просторах Интернета очень давно. Но ехать ради него одного из Тулы 340 км? Сомнительная идея. Поэтому мы решили сделать его частью большого плана.

За время, пока мы к нему собирались, на его голове появилась корона. Уж не знаю, зачем и кому понадобилась такая пошлость? Без неё он смотрелся намного благороднее.

К тому же эта корона больше напоминает шутовской колпак :(Не смешно и не понятно. Изначально это памятник утопленникам. Говорят, в этом месте в русле реки много коварных омутов со всеми вытекающими последствиями. А Великан как предупреждение! Кстати, сделан он из бетона.

Скульптура находится на территории комплекса «Рублёвские Зори». Доступ к ней слегка ограничен. Но можно подъехать со стороны соседнего пионерского лагеря, а дальше через дырку в заборе (не мы первые). Координаты парковки: N56.02.608, E040.11.760; дальше по тропинке справа. Координаты Колокшинского истукана: N56.041452, E40.203449. Его так называют из-за близости станции Колокша.

И немножко про Владимир

Мы в городе не в первый раз, я воспринимаю его, как давнего знакомого. В центре — чистый, уютный, с множеством красивых церквей и городских скульптур, по их количеству он явно Тулу перещеголял. Самая интересная, на мой взгляд, «Филёр и Шалопай» на Георгиевской улице.

В царские времена район от Золотых ворот до Соборной площади в простонародье называли «Шалопаевкой». Здесь располагались торговые ряды, а все местные воришки были под присмотром агентов царской охранки (филёров).

В обязанности филёров входило наружное наблюдение и сбор информации, никакого экшена и самодеятельности! Большинство филёров были людьми малообразованными. Чаще всего их нанимали из числа дворников, швейцаров и конторщиков. Отбор был строгий. Кандидат должен был быть не старше 30 лет с неприметной внешностью, при этом быть честным, смелым, ловким, сообразительным, выносливым, настойчивым, осторожным. И самое главно, «не закладывать за воротник». :)

За спиной Шалопая сейчас антикварный рынок. На нём запрещено торговать одеждой и обувью, которые не имеют исторической ценности и орденами-медалями врёмен СССР. Хорошее правило. Мы, увы, были слишком рано, торговцы только доставали свои сокровища, так что фоток с антиквариатом не будет.

Тумба, кстати, тоже заслуживает внимания, наряду со стилизованными объявлениями начала XX века, на ней есть и актуальные афиши.

Скульптура «Филёр и Шалопай» была установлена в 2016 году. Не так далеко от неё расположились художник, пожарный и земской доктор :)

Последний гульбарий про Владимир на Myslo был в далёком 2014 году. Если у кого-то есть желание обновить, мы будем только счастливы и благодарны. Всем нескучных выходных и интересных маршрутов!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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