Знакомьтесь, Ашхабад!

Дмитрий Койда Посмотрим на столицу одной из бывших 15 республик развалившегося Советского Союза? Нашим гидом будет тульский путешественник Ашхабад и Москву разделяют всего 2513 километров и 3,5 часа полёта, но это реально другой мир со своими законами и порядками.ульский путешественник Дмитрий Койда.

«Сапог тесен — какой толк, что мир просторен». Туркменская пословица.

В интернете я видел заметки, где в отношении Ашхабада авторы используют такие словосочетания как «город-призрак», «город напоказ», «столица культа Туркменбаши» и т. п.

Отчасти соглашусь, действительно, мраморный центр Ашхабада и его жилые районы — это два разных мира. Но, лично я эту тему глубоко развивать не хочу. Не забывайте, что это страна с совсем иными традициями и другой культурой. Даже к такой картине в самолёте я относя с пониманием:)

Мне больше нравится не критиковать, а приукрашивать место и любой город планеты реальными, не выдуманными кадрами. Вот, например, какие прекрасные розы растут на улицах Ашхабада.

Но, прежде, чем перейти к деталям, я дам общую информацию. Ашхабад — столица Туркмении, является отдельной административно-территориальной единицей страны — городом с правами велаята (области). Расположен на юге Туркмении, в 25 километрах к северу от границы с Ираном на Туранской низменности. Слева необычный, современный герб Ашхабада.

Название города произошло от персидских слов (eshq «любовь») и (abad «город»). С момента завоевания Туркестана Российской империей город, официально перешедший к России по Ахалскому договору с Персией 21 сентября 1881 года, назывался Асхабад. Это название сохранялось до 1919 года.

17 июля 1919 года город был переименован в Полторацк в честь революционного деятеля и председателя Совнархоза Туркестанской республики П. Г. Полторацкого. 27 октября 1927 года город получил название Ашхабад.

После провозглашения Туркменией своей независимости 27 октября 1991 года, ряд населённых пунктов в стране были переименованы. В частности, город Ашхабад официально стал именоваться Ашгабат, так как именно эта форма более всего соответствует оригинальному туркменскому названию.

В туркменской прессе были опубликованы мнения о том, что название города восходит к династии парфянских царей Аршакидов (Ашканидов), а основание города следует отнести к III веку до н. э. Однако, в реальности сам город основан лишь в XIX веке в качестве крепости, а в III веке до н. э. возник не он, а расположенная в 18 км от него Ниса, действительно являвшаяся одной из столиц Парфянского царства.

6 октября 1948 года в Ашхабаде произошло одно из наиболее разрушительных землетрясений в истории. Сила в эпицентральной области составила 9−10 баллов. Было разрушено 90−98% всех строений. По разным оценкам, погибло от ½ до 2/3 населения города (то есть от 60 до 110 тысяч человек, так как сведения о числе жителей неточны). В настоящее время в Туркмении считают, что землетрясение унесло жизни 176 тысяч человек. На кладбище я видел много табличек, где стоит дата 1948 год.

Удивительно, но даже сегодня до конца непонятно, сколько всего человек проживает в Ашхабаде. По данным ООН примерно 800 тысяч человек (начало 2019 года). Официальные цифры утверждают, что население столицы превысило 1 млн. человек.

Численность туркмен в городе составляет 77% жителей.

Остальные 23% приходятся на такие этнические группы, как русские, армяне, узбеки, украинцы, азербайджанцы, турки, татары, персы, казахи, всего — более 100 национальностей.

Качество снимков низкое по причине того, что людей я в основном фотографировал очень издалека (чтобы не смущать).

Как видите, практически все женщины тут носят красивые, колоритные наряды, которые украшены восточными орнаментами.

На любом рынке или в торговом центре продаётся огромное количество платьев всевозможных расцветок.

Посмотрите, какой выбор платков. Можете купить для родных в качестве практичного сувенира.

В обзорной заметке по Туркмении я уже писал, что как туристу данная мода у женщин мне очень понравилась. А это школьная форма. Флаг Туркмении зелёного цвета, поэтому в государственных учреждениях, прежде всего в школах, он первостепенный.

Про мужиков ничего интересного рассказать не могу, в кадр они ко мне редко попадали, поэтому переходим к городу, точнее к его архитектуре и достопримечательностям.

Такое наверное мало где встретишь, но многие жилые дома из мрамора пока пустуют. Вечером в окнах не горит свет. Они построены, так сказать — на вырост. Квартиры ждут, когда обычные люди начнут зарабатывать на них деньги.

25 мая 2013 года город Ашхабад в пятый раз включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город в мире (543 новых здания, облицованных белым мрамором).

Ранее в это издание были включены такие достопримечательности туркменской столицы, как самый высокий в мире флагшток (133 метра), самый большой фонтанный комплекс (27 синхронизированных фонтанов), самое большое колесо обозрения закрытого типа, и самое большое архитектурное изображение звезды — восьмиконечная звезда Огуз-хана на телебашне.

Честно скажу, в Ашхабаде у меня был архитектурный шок. Про дизайн промолчу, у каждого свои вкусы и предпочтения, но размах и количество строений действительно поражает каждого, кто здесь оказывается.

Здание площадью более 38 тысяч квадратных метров, 11 этажей, 36 магазинов, 7 банкетных залов, гостиница, подземная парковка на 300 машин и мн.другое. А ведь это всего лишь дворец бракосочетания. На самом верху земной шар и на нём золотая карта Туркмении размером с Евразию.

Очень много различных монументов. Представляете, сколько каждый из них стоит?

А это обычный градусник, показывает со всех сторон температуру воздуха. Тоже из белого мрамора. В столице я видел мега термометры и других дизайнов.

Монумент «Аркадаг» — посвящён нынешнему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Верхняя часть покрыта золотом 999-й пробы. Снимал на ходу из машины, поэтому качество снимка плохое.

Упомянутое выше колесо обозрения, точнее культурно-развлекательный центр «Алем». Общая высота сооружения — 95 метров со шпилем, представляет собой ступенчатую пирамиду, на которой возвышается колесо обозрения с диаметром внешнего круга 57 метров.

Главный флаг Туркмении — является пятым по высоте свободно стоящим флагштоком в мире. Размеры флага — 52,5 на 35 метров.

Его торжественное открытие состоялось 29 июня 2008 года на площади перед Государственным музеем Туркмении. Высота 133 метра. У флагштока выставлен почётный караул.

Кстати, крупнейший государственный музей Туркменистана мы тоже посетили.

Мечеть Туркменбаши Рухы — главная мечеть страны, самая крупная однокупольная мечеть в мире. Названа в честь Сапармурата Туркменбаши — основателя и первого президента Туркмении. Мечеть была официально открыта в 2004 году.

Её общая площадь составляет 18 тысяч квадратных метров, высота здания, построенного из белого мрамора, — 55 метров, а высота каждого из четырёх минаретов — 91 метр, символизируя 1991 год — год обретения государственной независимости Туркменистана.

Рядом с мечетью одновременно был построен мавзолей президента, внутри которого расположено пять саркофагов. Четыре по углам — в них покоятся мать и отец Ниязова, а также два брата, погибшие во время землетрясения 1948 года. В центре, со времени строительства, находился саркофаг, предназначенный для самого Туркменбаши, в котором его и похоронили в 2006 году. Мавзолей регулярно посещают лидеры иностранных государств.

Стоит упомянуть и про это здание. Огузкент — роскошная пятизвёздочная гостиница на проспекте Битарап Туркменистан.

Именно здесь, помимо осмотра номеров, нам удалось посмотреть с высоты на центральную часть Ашхабада. Снято на телефон через тонированное стекло.

Повсюду белый мрамор и красиво оформленные зелёные лужайки. Количество дорогих зданий, фонарей освещения, качество автомобильных и пешеходных дорог конечно впечатляет.

Внутренний бассейн отеля уже работает, а это готовят открытый водный комплекс. Через дорогу банк (это я предположил из-за огромной монеты на крыше).

С помощью зума получилось поближе рассмотреть дворцовый комплекс «Огузхан» — новая резиденция президента Туркменистана. Строительство нового дворца началось в 2008 году французской Bouygues, окончилось 18 мая 2011 года. Стоимость дворца 250 $ миллионов. В этот же день первым его хозяином стал второй президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В центре кадра видна мечеть Эртогрулгазы (или Азади). Одна из самых красивых мечетей Ашхабада, построенная в турецком стиле, является самой большой в городе.

При строительстве было несколько случайных смертей, в результате чего некоторые верующие убеждены, что мечеть приносит невезение. Открыта в 1998 году, и названа в честь Османского султана Эртогрула. Имеет внешнее сходство со стамбульской Голубой мечетью, так как построена в классическом османском стиле.

Поскольку я большой любитель памятников и скульптур, закончить сегодняшний архитектурный обзор хочу «Аллеей вдохновения».

Художественно-парковый комплекс расположен между двумя центральными проспектами столицы — Гёроглы и Махтумкули. Общая площадь — 57 000 м². Вы даже не представляете, сколько здесь скульптурных композиций, изображающих выдающихся туркменских поэтов, мыслителей, учёных древности и современности.

Если будете просто фотографировать каждого деятеля — уйдёт минут 40, а с прочтением табличек и рассматриванием деталей, застрянете ещё на час. До этого, нечто подобное, я видел в Скопье, но в Ашхабаде памятников намного больше.

Поскольку, моя мама увлекается цветами, в этом месте мне запомнились прекрасные клумбы с розами. Фотографии сделаны в конце апреля, так что приезжайте в Ашхабад весной, вам точно понравится!

Sag bolun, Hos bolun ! Это на туркменском: спасибо, до свидания!

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