Из Парижа в Нормандию и обратно на новой SKODA

Лариса Тимофеева Главный редактор «Слободы» Лариса Тимофеева побывала во Франции на тест-драйве SKODA.

- Тест-драйв обновленного флагмана чешского бренда подарил нам три великолепных дня в удивительно красивой и гостеприимной Франции. Казалось бы, три дня — это мало. Но маршрут путешествия был разработан так, чтобы журналистская команда из разных регионов России проехала на SKODA, «тестируя» автомобиль, от Парижа до Нормандии — исторической области на северо-западе Франции, и далее по ее интересным местам: пролив Ла-Манш, устричная ферма, сыроварня и четыре коммуны: Довиль, Туржевиль, Курсёль-сюр-Мер и Онфлёр.

Дороги здесь идеальные, даже если это всего лишь узенькая проселочная дорожка. Требования к водителям очень строгие. За езду в нетрезвом виде от 0,5 до 0,8 промилле водителей штрафуют на 135 евро, выше 0,8 промилле — на 4500 евро! Штрафы за превышение скорости тоже впечатляют — от 135 до 1500 евро.

В двух часах езды от Парижа, на побережье Ла-Манша расположен курорт Довиль — король нормандских пляжей. Довиль считается одним из самых престижных морских курортов во Франции.

Довиль — самый близкий от Парижа морской курорт, получивший второе название Côte Fleurie — Цветочный берег. Построил городок герцог Шарль де Морни, дальний родственник Наполеона Бонапарта. В 1913 году в Довиле открыла свой первый бутик Коко Шанель, а в 60-е Клод Лелюш снял романтический фильм «Мужчина и женщина».

Пролив Ла-Манш (в переводе с французского «рукав») впечатлил одновременно своим величием и спокойствием. Длина 578 км — это не так уж много для водного объекта, но сколько же в нем великолепия! Кстати, разные народы называют Ла-Манш по-разному. Англичане зовут его Английский канал, испанцы — эль Канал де-ла-Манча, голландцы — Engelse Kanaal, а португальцы — канал да-Манча. Но все же французский вариант самый распространенный.

Все домики в Нормандии как с картинки. Сначала хотелось тормозить у каждого и фотографировать, настолько очаровательные и они сами, и территории вокруг. Вообще эта часть Франции навевает на путешественников ощущение спокойствия, умиротворения и уверенности в том, что всё будет хорошо. Наверное, в окружении такой красоты по-другому невозможно.

Заехали в Курсоль-сюр-Мер на устричную ферму месье Бенуа, отведали вкуснейших устриц, которых уже более полувека выращивает его семья.

— Каждая устрица растет от трех до пяти лет в естественных природных условиях. В устричном хозяйстве нельзя искусственно повлиять на рост устриц — можно лишь помочь им вырасти, — рассказал нам месье Жан Жак Бенуа. — Устрица — гермафродит, поэтому размножается без постороннего вмешательства. Самое удачное время — летнее. Отсюда и поверье, что летом устриц не едят. Маленьких устриц помещают в сетки и погружают в море, где они живут целый год. Затем все мешки, на тот момент они весят уже по 20 кг, привозят на ферму, вскрывают и по 10 кг рассыпают в такие же мешки. Появляется простор для роста, и устрицы растут еще год. Затем — та же процедура. Если после трех лет устрица не стала нужного размера, ее отправляют в богатые планктоном пруды, где она за шесть месяцев становится идеальной.

На вкус устрица нежная и соленая. На любителя))

На устричной ферме также выращивают крабов и лобстеров. Вот этому красавцу три года!

Побывали мы на настоящей французской сыроварне, где в чистоте, неге и невероятной любви живут 160 коров нормандской породы. Это гордость региона, ее отличает невероятный трехцветный окрас. Нас познакомили с телятами-малышами, которым было всего 2 месяца от роду. Такие милахи!

Коровы съедают за сутки 50 кг корма и выпивают 75 литров воды! Молоко, которое они дают, очень богато жирами и протеинами, и именно из него варят тот самый потрясающий камамбер. Кстати, каждый француз съедает в год 160 кг сыра, тогда как россиянин — всего 65 кг.



Дегустация французских сыров.

Париж подтвердил звание самого романтичного города на земле. Правда, на то, чтобы прогуляться по его улочкам, у нас было всего несколько часов вечером и пару часов утром, но и этого времени хватило на то, чтобы влюбиться в этот город. Лувр, площадь Согласия, бульвар Монмартр, Елисейские поля, красавица Эйфелева башня…

Ну и несколько слов о SKODA SUPERB, которая лихо, мощно и максимально комфортно прокатила нас по Нормандии. Флагман чешского бренда полностью модернизирован, он стал еще элегантнее, появилось еще больше хромированных элементов, в отделке — еще больше изысканных материалов. Особо стоит отметить полностью светодиодные матричные фары, совершенные системы помощи водителю, которые делают SKODA SUPERB безопасной и комфортной. Например, система мониторинга слепых зон Side Assist, которая работает на дистанции до 70 метров, благодаря этому SKODA SUPERB стала еще более безопасной. Салон — очень просторный, багажник огромен (мы положили туда три своих чемодана, и места осталось еще предостаточно).

Из внешних изменений. Решетка радиатора стала крупнее и еще дальше заходит на передний бампер. Новые колесные диски диаметром 18 дюймов, появились новые цвета — черный Crystal Bkack и синий Race Blue. А еще на крышке багажника теперь есть крупная надпись: SKODA.



Благодарим за приглашение на тест-драйв компанию Ketchum и SKODA.

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