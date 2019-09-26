Топ фильмов и книг про экологию: что почитать и посмотреть осенью

На улице холод… бррр. Самое время поставить чайник, заварить вкусный чай и открыть интернет. Не в поисках очередных сплетен и слухов, а в поисках хороших, качественных и главное полезных фильмов и книг.

Сегодня я хочу поделиться с вами небольшим списком фильмов на экологическую тематику и пособий, которые будут интересны как начинающему экоактивисту, так и опытному экологисту.

Начнем с фильмов.

фильмы

«История вещей» (Режиссер Анни Леонард. США, 2007 год)

Это совсем небольшой, двадцатиминутный ролик, в котором очень ярко и наглядно представлено чрезмерное потребление. Так как фильм снят в США, за основу взята именно эта страна. Но это не означает, что нам будет неинтересно. В ролике подняты очень важные проблемы, характерные для общества в целом. Кстати, фильм «История вещей» в своё время вызывал споры. В одних школах учителей награждали за показ этого ролика, а других обвиняли в «левой» пропаганде и не уважении к американским ценностям. Очень легко и просто снят, я его показывала (в том числе) и подросткам.

Дом. История путешествия (Режиссер Ян Артус-Бертранд, Люк Бессон. Франция, 2009 год)

Наверное, это самый известный и главное САМЫЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ к просмотру экологический фильм. И неспроста! Вышел он 5 июня 2009 года во Всемирный день окружающей среды, когда его одновременно показали на открытых площадках в 87 странах мира. Весь фильм снят был с борта вертолета фотографом Яном Бертрандом. На его кадрах — природа 53 стран. Фильм делится на две части: в первой показана вся красота нашей планеты, а во второй — то, как Земля беззащитна перед человеческой деятельностью, и во что может вылиться наша неуемная жажда к поглощению природных ресурсов. Некоторые страны пытались запретить съемку и всячески препятствовали. Сами понимаете, это были государства, чьи территории (как потом было показано на кадрах) настолько изменились под деятельностью человека, что без слез на это смотреть нельзя. А стоит! Фильм стоит вашего времени, это точно!

«Зеленые-презеленые» (Документальный фильм, ТВ ТНТ, 2013 год)

В этом фильме вы не найдете красивых кадров с высоты птичьего полета, но зато увидите простой быт людей, ведущих экологичный образ жизни, которые меняют свое окружение реальными делами, которые разделяют отходы, переходят на многоразовую альтернативу. В фильме — реальные истории реальных людей, таких как мы с вами. Он небольшой по продолжительности, поэтому если вы хотите посмотреть, как живут экологисты в России, обязательно к просмотру!

«Нулевое влияние» (Режиссер Лора Гэбберт, Джастин Шейн США, 2009)

Как вы, наверное, уже поняли, я люблю «земные» фильмы: про людей, про те проблемы, с которыми неравнодушный к экологии человек встречается на своем пути. И фильм «Нулевое влияние» не исключение. Он повествует о жизни, а точнее об эксперименте писателя и интернет-блогера Колина Бивэна. Он вместе со своей семьей пытается прожить один год в Нью-Йорке, не производя при этом отходов и пытаясь свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду. Они выключают свет, не едят мясо, заводят червячную ферму, заряжают мобильные телефоны от солнечной батареи. И, конечно, главный герой постоянно сталкивается с проблемой непонимания со стороны окружающих людей и в особенности жены. Очень интересно, как показана внутренняя «кухня» взаимоотношений экологиста и человека, далекого от идей экологии. Мне очень отозвалось!

«Экологический след человека» (Режиссер Ник Уоттс, Великобритания, 2007)

Фильм создан телеканалом National Geographic. Я его всегда рекомендую в рамках лекции, которую периодически провожу и которая носит схожее название — «Экологический след». В ней ОЧЕНЬ НАГЛЯДНО показано все, что мы используем в течение ВСЕЙ ЖИЗНИ. То есть мы можем увидеть одним большим кадром, сколько съели яиц и коров, сколько использовали бумаги и одноразовых подгузников, сколько выкурили сигарет и выпили алкоголя. Это история нашего с вами экологического следа. В интернете можно найти как четыре 20-минутных ролика, так и один большой фильм.

«Век глупцов» (Режиссер Фрэнни Армстронг, Великобритания, 2009)

Действие фильма начинается в 2055 году, когда мир просто рухнул из-за климатической катастрофы. Архивариус, который выжил (кстати, непонятно, он один такой или кто-то еще остался), пытается понять, когда начались необратимые изменения и чем они были вызваны. Он изучает истории шести людей, живших в начале 21 века. Все «участники» процесса имеют разный социальный статус, положение, возраст. Фильм отлично показывает, как (казалось бы!) «маленький» человек может повлиять на ход истории всей планеты.

КНИГИ

Роман Саблин «Зеленый драйвер. Код к экологичной жизни в городе», 2013

«Зеленый Драйвер» — это прекрасное пособие не только для начинающих экоактивистов, продвинутым в этой сфере оно также придется по душе. Там собрана более чем исчерпывающая информация о многих сферах жизни. Автор затрагивает темы экобыта, раздельного сбора отходов, экологической маркировки, жизни и работы в стиле «eco-friendly», экомышления и мн.др. Роман Саблин доказывает, что в городе МОЖНО жить экологично, без ущерба себе и окружающей среды. Все разложено по полочкам, с примерами, списками и таблицами. Это «путеводная звезда» для людей, желающих сделать свою жизнь более экологичной. Заказать книгу можно тут: http://greendriver.ru/book_zd

Елена Смирнова «Зеленый офис: от цвета к делу», 2014

Если вы когда-нибудь задумывались над тем, как сделать жизнь в своем офисе/на предприятии/рабочем помещении более рациональной, экологичной, то это — книга для вас! В «Зеленом офисе» собраны практические советы, как организовать рабочее пространство, как «зажечь» идеей коллектив и руководство. В книге можно найти как научную точку зрения со специальной терминологией, так и простые рекомендации, легко изложенные автором! Купить ее можно тут.

Кстати, у Елены Смирновой есть также книга под названием «Экологическая маркировка», изданная в 2012 году.

Там можно найти подробную информацию по знакам, которые мы так часто встречаем в повседневной жизни, но не знаем, что они обозначают. Взяты различные категории товаров: продукты питания, текстиль, косметика, товары из древесины, здания. В книге также рассматриваются этикетки энергоэффективности, снижения углеродного следа, информационные экологические карты, символы переработки упаковки. К сожалению, книга уже немного устарела, там нет новых знаков, и мы очень ждем переиздания, которое обещают в скором времени выпустить! Но пока довольствуем тем, что есть. Выдержки можно почитать тут: http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/ecomark.php

Денис Старк «Путь в чистую страну», 2016

Главная тема — тема отходов и раздельного сбора дается очень конкретно и подробно. Автор знакомит нас с «игроками» данной сферы, с законодательным аспектом, возможными путями решения проблемы и успешными кейсами. Но в тоже время, как говорит сам автор, это «…не пошаговая инструкция, это история успешных мореплавателей, за которыми можете последовать и вы, а можете выбрать свой путь — похожий или совсем другой». Книга дает возможность увидеть картину в целом. Именно «Пусть в чистую страну» вдохновил меня на дуальную систему раздельного сбора отходов. Об этом можно почитать здесь, а книгу вы можете приобрести тут.

Яна Потрекий «Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма», 2019

Сразу скажу: эту книгу я не читала, но будучи еще неопытным экоблогером, я подписалась на Яну в инстаграме, у которой на тот момент было всего 1000 подписчиков и которая только начинала свой пусть экопросвещения. Я наблюдаю за ее ростом не первый год и точно уверена, что она не напишет некачественную и непроверенную вещь. Это человек, который ВСЕГДА ищет источники. Несколько моих знакомых прочли книгу, и они в полном восторге. Кратко и по делу изложена вся суть концепции «Ноль отходов» и как к ней прийти, живя при этом в небольшой квартире в городе. Скачать электронную версию можно тут.