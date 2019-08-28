Дети вместо цветов: зачем заменять традиционные букеты на 1 сентября?!

Первое сентября… Наверное, все помнят те огромные букеты из садовых гладиолусов, которые занимали половину кадра на фотоснимке? Эх, времена…

С особой любовью вспоминаю свои школьные годы. Белые бантики, новое платье, громкая музыка на линейке, посиделки после школьного торжества. Время летит, и я все реже замечаю садовые цветы в руках учеников, а вы?

Может, это стало не модно и даже в какой-то мере стыдно? Не знаю, но в любом случае День знаний всегда сопровождался огромным количеством цветов. С одной стороны, это хорошо. Первое сентября — праздник, и цветы — это один из главных атрибутов школьного торжества.

Но с другой стороны, это огромное количество букетов, которые простоят в классе и завянут, так и не дождавшись, когда их заберут домой. Учителя не могут чисто физически забрать все подаренные цветы.



Об этой проблеме задумывались многие педагоги. И вот в 2014 году московский преподаватель Ася Штейн предложила отличную идею «Дети вместо цветов».

Смысл акции заключается в том, что ученики дарят всего 1 букет, а остальные деньги переводят на благотворительность.

Идею Аси сразу поддержали фонды, некоторые школы, учителя и ученики. В акции стали принимать участие и детские сады, и сузы, и вузы. Теперь «Дети вместо цветов» — это ежегодная акция, в которой принимают участие школы со всей страны.

Очень важно, что у мероприятия нет единого организатора.

Правило для всех одно — пожертвования идут на помощь детям, а участие — добровольное.

Собрать таким образом можно действительно много. Так, один из благотворительных фондов в 2018 году собрал 2 356 458,00 рублей! И это только один фонд.

Я просмотрела сайт акции от фонда «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком» и нашла карту участников, где я обнаружила тульские образовательные учреждения. Представляете?! Это так здорово, что кто-то, несмотря на стереотипы и традиции, находит силы, чтобы поменять ситуацию.

Там я обнаружила Центры образования 2, 8, 17, 19, 56. Выражаю огромную благодарность тульским педагогам, школьникам и родителям в участии столько нужного дела!

ЕСЛИ НЕ ЦВЕТЫ, ТО ЧТО?

Есть множество альтернативных вариантов подарков учителю: это и карты памяти, и набор ручек (да-да, вещь банальная, но незаменимая — я тоже работала в школе, знаю, о чем пишу), коврик для компьютерной мыши, томик любимого писателя, лазерная указка, которой удобно пользоваться на уроках.

Можно подарить что-то солиднее: подарочный сертификат, принтер, роутер, если в образовательном учреждении есть проблемы с интернетом. А еще можно сходить на детский квест большой компанией. Такой подарок несомненно запомнится! Выбор огромный! Главное — договориться между собой и знать потребности любимого учителя!

Первого сентября можно помочь не только детям, но и природе. И в этом вам поможет другая, экологическая акция с похожей направленностью — «Лес вместо букета», организатором которой является Зеленое Движение России «ЭКА». Экоактивисты предлагают в День знаний вместо срезанных цветов дарить учителям будущие деревья. Для этого на сайте PosadiLes.ru можно выбрать определенное количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить специальный подарочный сертификат к 1 сентября, посвятив будущий лес любимому учителю, своему классу или школе.

Деревья будут высажены осенью и весной волонтерами движения «ЭКА» на пострадавших лесных территориях в регионах России. После посадки все обладатели подарочных сертификатов получат фото и GPS-координаты леса.

Акция «Лес вместо букета» проходит четвертый год подряд. Благодаря ее участникам были собраны средства на посадку более 5 тысяч деревьев в российских регионах.

Я провела опрос среди знакомых учителей по поводу того, хотели бы они получить сертификат на дерево вместо традиционных букетов, и я хотела бы поделиться с вами результатами.

Большинство ответило, что им было бы приятнее получить цветы.

Вот комментарий одного из них:

«…пусть меня закидают камнями- я так мечтаю о красивых букетах на 1 сентября, чтобы валились из рук. И да, я выкину их на помойку через неделю, но неделю они будут стоять и в моем кабинете и квартире и дарить мне положительные эмоции!!!»

ВЫБОР ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ! Участие в подобных акциях добровольное, но прежде, чем что-то решить, подумайте вот над чем:

2 300 000 000 руб. — такую сумму можно сэкономить, если скорректировать традицию дарить тонны цветов на 1 сентября и сократить количество букетов до одного на учителя.

2 300 000 000 руб. — такая сумма может улучшить или спасти несколько жизней.