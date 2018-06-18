Одно мусорное ведро в неделю - как?

Одно ведро в неделю – именно такое количество мусора наша семья из трех человек периодически выбрасывает на свалку. Говорю «периодически», потому что бывает и реже.

Раздельный сбор отходов я привнесла в свою жизнь после прочтения книги Дениса Старка «Путь в чистую страну».

В отличие от многих экологических пособий она написана с юмором. Главная тема - тема отходов и раздельного сбора дается очень конкретно и подробно. Автор знакомит нас с «игроками» данной сферы, законодательным аспектом, возможными путями решения проблемы и успешными кейсами. Именно после прочтения книги Д.Старка я установила дома контейнеры для вторсырья.

Но прежде чем я перейду к описанию раздельного сбора отходов у себя дома, я хочу поделиться с вами правилом 6 П. Оно звучит так:

– Переосмысли и откажись! Замени слово мусор на отходы/вторсырье.

– Потребляй меньше (Reduce). Осознанный минимализм. Секреты похода в магазин.

– Повторно используй (Reuse).

- Почини! Мы редко, что чиним. Легче ведь выбросить поломанную вещь на помойку и забыть. Так думает большинство.

– Переработай (Recycle). Раздельный сбор отходов. Сдача в переработку.

- Компостируй.

Как вы видите, переработка стоит не на первом месте. Что экологичнее: покупать бутилированную воду и сдавать пэт-бутылки и крышечки на переработку или один раз купить многоразовую кружку (термос, бутыль) и всегда брать воду с собой? Однозначно, второе. Итак: сначала отказываемся, а потом уже перерабатываем!

А теперь я расскажу, как компактно организовать раздельный сбор отходов дома.

Раздельный сбор отходов у меня выглядит следующим образом:

1. Возле раковины на кухне стоит коробка под пэт-бутылки, которые я отвожу в специализированные контейнеры. Они находятся по следующим адресам:

- ул. Седова, д. 33,

- ул. Маргелова, д. 5,

- мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 4,

- ул. Михеева, д. 19,

- ул. Галкина, д. 36-37,

- ул. М. Горького, д. 31,

- ул. Революции, 10,

- ул. Халтурина, 6,

- ул. Гоголевская, 69.

2. На окне разместилась небольшая ваза для пластиковых крышечек, которые мы собираем в рамках социально-экологического проекта «Добрые крышечки». Собранные тульские крышечки направляются в Новомосковкую компанию ООО «ЭКОПОЛИМЕР», а деньги от переработки - в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на покупку инвалидных колясок.

Подробности об акции и пунктах приема вы можете найти в группе: https://vk.com/dobrye_kryshe4ki

3. Рядом с пэт-бутылками расположилась сумка "Лабиринт" для пластика с маркировками "2", "4", "5", который мы относим в дни глобальных сборов того же эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки». Маркировку можно увидеть на любой упаковке – это треугольник (петля Мебиуса) с цифрой внутри и обозначением: «2» - PEHD (HDPE) или ПЭВП; «4» - PELD (LDPE) или ПЭНП; «5» - PP или ПП.

4. В коридоре расположился контейнер под макулатуру, которую мы периодически отвозим либо на акции по сбору, либо в специализированные контейнеры:

- ул. Кутузова, 45б

- ул. Михеева, 19 (проход только для жителей или нужно пролезать под шлагбаумом)

- ул. Михеева, 25 (проход только для жителей или нужно пролезать под шлагбаумом)

- Пр-т Ленина, 124

- Ген. Маргелова, 5а

- Торховский проезд, 4 – компания «ВторМ»

- Ряжская, 25 – компания «Тула-Вторсырье»

Если вы привезете макулатуру на последние два адреса, компании вам даже заплатят. В среднем, по 3-4 рубля за килограмм. Кстати, алюминиевые банки вы можете сдать в ту же компанию "ВторМ", позвонив по телефону: 8-905-621-28-29.

5. В зале на шкафу расположился маленький контейнер для опасных отходов.

Разбитые градусники, отработавшие своё батарейки и лампочки мы отвозим в специализированные контейнеры. Они находятся по следующим адресам:

- ул. Аркадия Шипунова, 1а (на входе в гипермаркет "Глобус"),

- ул.М.Горького, 25,

- ул.Пузакова, д.28,

- ул.Галкина, д.36,

- ул.Оборонная, 114А

Кроме специализированных контейнеров, лампочки ОБЯЗАНА принимать ваша УК (управляющая компания). Если она это делать отказывается, смело пишите на них жалобу в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. По закону УК должна иметь договор с предприятием, утилизирующим опасные отходы (в нашей области это либо "Экотек-2000", либо "Анго").

6. Стекла в моем доме практически нет, поэтому отдельного контейнера под этот вид вторсырья не предусмотрено. Те немногие бутылки, которые у нас все же появляются, я ставлю вниз возле раковины, а потом отвожу их в пункт приема, который находится по адресу: Одоевское шоссе, 85.

7. Алюминий и жесть я сдаю в дни глобальных сборов в рамках проекта "Добрые крышечки" (см.пункт 2).

8. И последнее, но не менее важное: на кухне стоит ЭМ-контейнер для пищевых отходов. Туда идет почти вся органика, которая копится дома: очистки, шелуха, кожура, заварка и т.д.

Отделяю и ферментирую пищевые отходы я по нескольким причинам.

Первая заключается в том, что, попадая на полигон, органические отходы проникают во все слои, после чего потенциальное вторсырье становится непригодным для переработки.

Вторая кроется в количестве. Органика (не зависимо от размера семьи) занимает бОльшую часть мусорного ведра. Ферментируя органику и преобразуя ее в полезное удобрение, я уменьшаю количество отходов как минимум в ДВА РАЗА.

О том, что такое «ЭМ-контейнер» и какие способы утилизации органических отходов существуют, если это вам будет интересно, я напишу в другой статье.

Вот так – легко и просто в моей двухкомнатной квартире уживаются одна коробка, два контейнера, пакет под пластик и ваза.

Для удобства тульским отделением «ЭКА» была разработана карта пунктов приема вторсырья Тулы и Тульской области: goo.gl/5bXMeH. Там есть вся актуальная информация об адресах специализированных контейнеров, пунктах приема крышечек, одежды и металла.

Стоит заметить, что перерабатывающих предприятий в Тульской области много. У нас перерабатывают автомобильные шины, макулатуру, пластик и даже электронику. На этом сайте вы найдете более исчерпывающую информацию: http://pererabotkatbo.ru/zavodplastik.pg1.html

Поэтому не стоит дожидаться пока откроют очередной завод по переработке, пора начинать разделять отходы дома уже сейчас! Для этого есть все возможности!

Нет ни одной причины, не начать разделять отходы прямо сейчас.

Предлагаю посмотреть в течение недели на то, что вы выбрасываете в мусорное ведро, и проанализировать, что из этого можно переработать!

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https://myslo.ru/city/reviews/places/vtoraya-zhizn-veshej-ili-kuda-det-nenuzhnoe

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