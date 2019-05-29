Выпускники против воздушных шаров, или как учащиеся со всего мира борются за сохранение планеты

Ах, выпускной! Как много в этом слове! Смех и слезы, вечерние наряды и яркие букеты, ожидание последних результатов ЕГЭ.

А еще выпускной – это начало чего-то нового и интересного. Как часто говорят на торжественной линейке: «Дорогие выпускники! Вы стоите на пороге новой жизни!». И ведь это действительно так: вместе со студенчеством приходят новые смыслы, идеи, становится больше свободы и в то же время ответственности.

Ответственности перед самим собой, окружающими и планетой. Именно поэтому так важно, чтобы выпускники выходили во «взрослый» мир открытыми не только новым прелестям жизни, но и новым людям, воззрениям и целям.

Все чаще можно увидеть школьников, которые своими действиями, образом жизни влияют на окружающих. Самые запоминающиеся – Надя Спаркс из Англии и Грета Тунберг из Швеции.

Девочка из Англии по имени Надя Спаркс получила от одноклассников обидное прозвище – «мусорная девочка».

Его она «заслужила», потому что по пути в школу и обратно убирала мусор с улиц. Несмотря на насмешки, Надя не прекратила своего занятия. Она по-прежнему встаёт на час раньше, садится на велосипед и собирает пластиковые бутылки. Надя собрала уже около 1100 литров мусора, а это много! История 13-летней девочки стала вирусной, о ней начали писать в СМИ, а недавно ее назначили послом «Всемирного фонда дикой природы».

Грета Тунберг из Швеции, начиная с 20-ого августа 2018 года, решила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблемы засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением.

Грета взяла самодельный плакат с лозунгом Skolstrejk For Klimate («Школьная забастовка за климат») и пачку распечатанных флаеров с текстом, объясняющим, почему она просиживает школьные часы у здания риксдага:

«Мы, дети, часто не слушаем, что нам велят делать взрослые. Мы поступаем как взрослые. И если вам, взрослым, наплевать на мое будущее, то наплевать и мне. Меня зовут Грета, и я учусь в девятом классе. И я отказываюсь ходить в школу до парламентских выборов в стране».

В тот же день о девочке стали писать в социальных сетях, а к концу недели к протесту присоединились несколько десятков человек.

За день до выборов, Грета объявила, что не собирается останавливаться и анонсировала акцию «Пятницы ради будущего», призвав всех желающих присоединиться к ее борьбе и проводить протестные акции у зданий парламента во всех странах. Идею поддержала молодежь по всему миру, юные активисты стали публиковать отчеты о своих акциях в инстаграме с хештегом #Fridaysforfuture.

На данный момент к ее протесту присоединились около 1,5 миллиона человек, а сама Грета претендует на Нобелевскую премию мира.

В России ярких звездочек школьного возраста не так много, но они все же есть.

Например, Нурия Алияскарова из Москвы. Она основала небольшое общественное движение «New LIFE Eco», нацеленное на сортировку и раздельный сбор мусора на уровне местных школ в Москве. Сайт проекта: http://newlife-eco.tilda.ws/#rec81726879

Нурии удалось убедить участвовать в движении не только свою школу, но и ещё несколько учебных центров. Собранные деньги учреждения согласились потратить на установку контейнера для утилизации батареек.

Помимо отдельных личностей есть хорошие экоинициативы, которые набирают все бОльшие обороты в образовательной сфере.

Первое. Мои любимые воздушные шары.

Помимо того, что они разлагаются в природе около 4 лет, лопнувшие или сдувшие шарики становятся смертельным кормом для животных и рыб. Есть много причин, чтобы отказаться от использования воздушных шаров на мероприятии, о них я уже писала ранее: https://myslo.ru/club/blog/ecodnevnik/B4ZZdEzY20eqnR60HWKSvw

Сейчас по России запущена мощная волна протеста против выпуска этих «воздушных недоброжелателей», итогом которой стали следующие результаты:

- создание петиции на РОИ о запрете шаров на массовых мероприятиях по России. ПОДДЕРЖИТЕ голосом: https://www.roi.ru/51837/

- в некоторых городах (например, Санкт-Петербурге и Карелии) выпускные пройдут без воздушных шаров. Инициативу экологов и неравнодушных граждан поддержали администрации городов и профильные органы. Правда, такое положение дел вызвало у многих родителей волну возмущения: шарики ведь уже закуплены. Но для таких случаев всегда остается выход: сфотографироваться с шаром и забрать его домой;

- В Иркутске сами выпускники решили отказаться от одной из главных традиций. Деньги, которые были предназначены на покупку шаров, перечислили на посадку деревьев в городе;

- многие детские сады Уфы отказались от массовых запусков воздушных шаров во время выпускных. Вместо этого – посадка деревьев.

И сейчас таких примеров много. К сожалению, Тула пока отстает в данном вопросе. Несколько знакомых пыталось договориться с остальными родителями, но их попытки не увенчались успехом. По традиции многие массовые мероприятия заканчиваются воздушным «шоу». Яркий пример: «Путешествие на воздушном шаре или полет за мечтой» - праздник, который состоится 31 мая на Казанской набережной. Если вы против массового выпуска воздушных шаров, оставляйте свой комментарий здесь: https://vk.com/groups?w=wall-138330530_29481

Накануне выпускных готовлю письма в различные инстанции. Надеюсь, получу положительный ответ. Пока мои посты и комментарии не нашли отклика в администрации города.

Кстати, Зеленое Движение России «ЭКА» запустило всероссийскую акцию “Лес для выпускников” и предлагает 11-классникам посадить деревья в память о школьных годах. Для этого можно организовать или присоединиться к волонтерским посадкам леса в рамках проекта “ПосадиЛес” либо “посадить” деревья онлайн.

Для самостоятельной организации или участия в запланированных посадках необходимо зарегистрироваться на странице nash.posadiles.ru. После этого команда проекта вышлет все необходимые инструкции по проведению собственной посадки или приглашение на ближайшие посадки.

Второе. Сборы вторсырья, праздники «Экодвор» на территории образовательных учреждений. Все больше тульских школ и детских садов принимает участие в сборах макулатуры, электрохлама и организации различных экологических праздников и уроков.



Яркий пример – Центр образования №58. С недавнего времени данный Центр стал активным участником программы «Школа утилизации: электроника», в рамках которой принимает электрохлам на безвозмездной основе от всех желающих. Помимо этого в учреждении постоянно проходят экоуроки и сборы макулатуры, а 26 апреля на их территории был организован праздник «Экодвор».

Третье. Конкурсы. Помимо традиционных конкурсов рисунков/стихов/докладов на тему экологии, есть очень интересные инициативы. Например, ассоциация «Чистая страна» запустила флешмоб «Waste and Beauty».

Участницам флешмоба (выпускницам) необходимо сфотографироваться в изготовленном из вторсырья платье, выставить фотографию в Instagram с хештегами #экоплатье и #waste&beauty, направить снимок, имя и фамилию участницы, город и номер школы, ссылку на фото в социальной сети, краткий рассказ о себе и описание платья на электронный адрес: pressa@cleancountry.ru. Победительница выиграет поездку в один из отелей Сочи, а ее фото украсит обложку журнала «RRR».

Дорогие выпускники, все в ваших руках, дерзайте!