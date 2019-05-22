В Тульской области есть переработка пластика

Каждый раз, когда я говорю о необходимости раздельного сбора отходов, люди отвечают:

«Зачем разделять? Всё равно всё сваливают в одну кучу. У нас в области переработки нет!»

А вот и неправда! В Тульской области перерабатывающих предприятий достаточно. Причем спектр принимаемого довольно широк: пластик, стекло, бумага, металл, частично электронное оборудование.

Нужно помнить, что вторсырье стоит денег, и только недальновидный бизнесмен собранные отдельно пэт-бутылки или пластиковые канистры будет вывозить вместе с остальным «добром» на полигон.

Средняя цена стеклотары по России составляет 3−6 рублей за килограмм боя стекла, макулатуры — 4−6 рублей за килограмм.

И вы все еще думаете о том, что вторсырье выгодно захоранивать?

Сразу надо отметить: если вы видите, что одна машина ДЕЙСТВИТЕЛЬНО забирает и то, что находится в общем контейнере, и то, что находится в контейнере, предназначенном для вторсырья, фотографируйте и присылайте мне на почту: tuladom@mail.ru. Такие действие незаконны, и я буду разбираться в каждой конкретной ситуации. Но на моей памяти нет ни одного такого реального случая. Очень многие говорят об этом, но я не получила еще ни одной подобной фотографии.

Как я уже сказала, переработка в Тульской области есть. И сегодня мы поговорим о пластике.

У нас в регионе есть как отдельно специализирующиеся на этом виде отходов заводы, так и предприятия, которые утилизируют пластик, появляющийся в процессе своего собственного производства.

Я побывала на двух Новомосковских перерабатывающих предприятиях — ООО «Вторпласт» и ООО «Омега-Сервис». Хочу поделиться своими впечатлениями от поездки.

ООО «ВТОРПЛАСТ», руководителем которого является Ковальский Олег Александрович, давно на рынке вторичных материалов. Оборот большой — 500 — 1000 тонн в месяц.

Зайти в помещение, где перерабатывается пластик, мне, к сожалению, не удалось, поэтому я наблюдала за этим процессом со стороны.

После участка приемки и сортировки отходы поступают партиями на участок грубой очистки, измельчения, дробления, промывки и сушки. Измельченные полимеры промываются и очищаются в воде. Отходы полимеров, содержащие целлюлозу и суперабсорбент (материал, который впитывает жидкость и удерживает её внутри), подвергаются многостадийному разделению на отдельные фракции, просеиванию с помощью вибростола и вибросита и тонкой очистке путем продувки потоками воздуха.

В результате получаются: полимерное сырье, целлюлоза и абсорбент (САП). Вторичное полимерное сырье идет на производство гранулы, целлюлоза используется в производстве полимерно-песчаных плит для кабельных каналов, тротуарной плитки, абсорбент — для производства влагоудерживающих изделий.

Их конечный продукт — гранулы ПВД (полиэтилен высокого давления), ПНД (полиэтилен низкого давления), полипропилен — сырье для новых товаров. Его уже покупают другие предприятия.

Процесс переработки довольно громкий, поэтому все работают в наушниках. Всего работников около 200.

Сотрудничает ООО «ВТОРПЛАСТ» с несколькими большими компаниями — как новомосковскими, так и тульскими.

Основными продуктами, получаемыми из вторичного ПВД, являются: техническая пленка, лотки, подносы, некоторые бутылочные пробки для укупорки стеклянной тары, а также пластиковая тара. Вторичный полиэтилен также является главным компонентом для производства кровельных материалов, а также плитки и черепицы. Пенополистрирол считается основным материалом для утепления.

Именно в ООО «ВТОРПЛАСТ» отправляются собранные пластиковые крышечки из эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки».

Собственной инновацией предприятия можно считать линию по переработке отходов от производства подгузников, которые поступают сюда с предприятия «Procter & Gamble». На предприятии нашли способ разделять данный вид отходов на три составляющие части: полимер, целлюлозу и суперабсорбент.

ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» в сфере вторичных материалов, начиная с 2008 года (как ИП — с 2004-ого). Руководитель — Кухарев Эдуард Алексеевич.

На предприятии работает 26 человек, оборот составляет 100−120 тонн в месяц. ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» состоит из нескольких залов, где происходит процесс переработки, большого склада и мастерской.

Руководитель провел экскурсию, и я даже смогла посмотреть на сам процесс переработки. Конечно, он немного сложнее того, что я описала выше. Но основные этапы остаются неизменными: мойка, дробление, сушка, грануляция (измельчение). Итоговый продукт — вторичные гранулы ПВД и ПНД, которые являются сырьем для изготовления технических труб, дренажных лотков, пластиковых ковриков и т. д.

Конечно, как и в любом производстве, бывают потери. По словам руководителя ООО «ОМЕГА-СЕРВИС», они составляют около 20%.

ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» сотрудничает как с заводами, так и частными лицами.

Вторичные гранулы ПВД и ПНД по своим характеристикам и свойствам мало чем уступает первичным гранулам. Основным преимуществом, которым обладает производство на основе вторичного ПВД и ПНД, — существенное уменьшение себестоимости продукции. Товары, включающие в себя вторичные материалы, стоят дешевле.

Кстати, работники предприятия приветливые, подкармливают кошку, которая там уже очень давно прижилась.

Цветовая гамма вторичных гранул не постоянная, колеблется от белого до темно-коричневого. Все зависит от целей изготовления. Если гранулы будут использоваться ля изготовления технических труб, цвет будет один, если для дренажных лотков, то другой.

Подвергается переработке не весь пластик. Если говорить о том, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, то чаще всего это:

— пластиковые крышечки,

— любые канистры, в том числе из-под масла, краски, ароматических средств;

— пластик с маркировкой «2"/"HDPE» (чаще всего это емкости из-под шампуня, геля, бытовой химии. Внизу таких пластиковых емкостей вы можете увидеть линию спайки);

— большие пакеты из-под стирального порошка и корма для животных, маркированные «4» (LDPE или PELD);

— пакеты из-под молока, маркированные «4» (LDPE или PELD).

Как видите, переработка на территории Тульской области существует. Предприятия открыты, и на их территорию можно попасть после предварительного согласования (главное — желание!). Если у вас есть сомнения на счет раздельного сбора, советую приехать на перерабатывающие заводы и посмотреть на процесс своими глазами!