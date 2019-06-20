Экотуризм в России: куда съездить, что посмотреть

В России много замечательных мест, которые своей красотой и уникальностью могут удивить даже бывалого туриста. Неповторимые ландшафты, заповедники, скалы и озера… Посещение мест, относительно нетронутых человеком, называется экологическим туризмом.

До сих пор специалисты так и не пришли к единому мнению в определении данного понятия, называя одно и то же явление то экотуризмом, то природным, то зелёным, то мягким. Но так или иначе все выделяют следующие особенности:

— экотуризм — это посещение мест, где существует контроль со стороны государства. Это могут быть заповедники, особо охраняемые природные территории, национальные парки. Их животный и растительный мир находится под защитой профильных органов;

— туристы знакомятся с местными обычаями и культурой, пользуются услугами местных гидов, внося таким образом вклад в развитие коренных сообществ и стимулируя их к охране природы;

— во время таких путешествий туристы должны свести к минимуму свое негативное влияние на окружающую среду: они не должны выбрасывать мусор, где попало, рубить деревья, убивать животных;

— экотуризм часто сопровождается экологическим просвещением и образованием: путешественники узнают много нового о местах, которые они посещают, знакомятся с их удивительным животным и растительным миром;

— экотуристы должны содействовать охране природы. Большое количество российских заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий нуждается в добровольцах. Первые получают неоценимую помощь, вторые — возможность насладиться красотой уникальных мест и внести свой вклад в их сохранение.

Так, в природный заповедник «Дагестанский» можно легко попасть, написав в отдел экопросвещения. Волонтерам предлагается уборка территорий и другие актуальные задачи.

В Астраханском заповеднике ежегодно проходят наборы волонтеров. Добровольцы сажают деревья, строят экотропы, расчищают узкие протоки рек.

В Окском заповеднике волонтеры занимаются помощью птенцам.

В Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике добровольцы помогают в благоустройстве экологических троп и установке информационных баннеров.

Взамен волонтеры получают бесплатное жилье (чаще всего в домиках), 3-х разовое питание и возможность насладиться красотами живописных мест.

Здесь можно найти комментарии волонтеров, побывавших на таких природоохранных территориях. Информация взята у экоблогера Романа Саблина.

Отдельно стоит отметить волонтерский лагерь на базе Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Ежегодно на протяжении уже нескольких лет в Ясной Поляне проходят волонтерские смены, у каждой из которых свои цели и задачи, виды работы. Так, летом 2018 года добровольцы принимали участие в восстановлении мемориальных лесов. Им оплачивалось проживание в гостинице, горячий обед на костре, экскурсии. Если захотите присоединиться в следующий раз, то это группа для вас.

Если у вас нет возможности поехать волонтером в заповедные места, но есть желание помочь природе, то во время очередного отпуска вы можете попробовать уменьшить свое негативное влияние на окружающую среду.

В первую очередь, вы всегда должны помнить о том, что где бы вы ни были, вы ответственны за то, что делаете. Тот мусор, который в любом случае будет появляться во время путешествия, это ВАШ МУСОР. И он никуда не денется и не испарится вместе с самолетом, который вернет вас домой. Этот мусор будет лежать в другом городе, другой стране и так же будет захоронен на полигоне, где пролежит не один десяток лет.

Именно поэтому мы всегда должны помнить о том, что мы ВСЕГДА можем минимизировать тот ущерб, который в любом случае будем наносить природе во время отдыха. Можно следовать следующим принципам:

Транспорт. По возможности пользуйтесь поездами, автомобилями и велосипедами. Самолет — очень удобно, а порой и просто необходимо. Но не стоит забывать о том, что самолеты выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа и других веществ, загрязняющих окружающую среду. Люди не догадываются о том, что для того, чтобы достичь Австралии из Европы в атмосферу попадает 4,5 тонн углерода. А это только одно путешествие!

Полетав хотя бы один раз на самолете, вы исчерпываете норму выбросов СО2 на человека в год!

Говоря о транспорте на отдыхе, нужно также отметить внутренние перемещения по городу. Пользуйтесь общественным транспортом, ходите пешком или берите напрокат велосипед. Во многих российских курортных городах хорошо развита система аренды велосипедов (в среднем, 100 рублей за 1 час).

Вещи. Приезжайте со своим: большое количество людей не берут с собой умывальные принадлежности, сланцы и другие необходимые предметы, чтобы не захламлять чемодан. Они покупают это на месте, тем самым порождая очередные ненужные покупки и чрезмерное потребление. Особенно это касается умывальных принадлежностей — сейчас почти во всех отелях есть одноразовые бутылочки с шампунем, гелем для душа, а также мыло и салфетки. Вы легко можете отказаться от них, если привезли все с собой.

Еда. Пробуйте местную еду в столовых и ресторанах. Это стимулирует экономическую эффективность региона, а у продуктов местного производства меньший экологический след.

Подарки. Не покупайте ненужной сувенирной продукции. В выборе подарков для близких выбирайте вещи, которые пригодятся владельцам: специи, чай, тарелки (не декоративные!) и др.

Косметика. Используйте привезенную с собой натуральную косметику.

Многоразовая альтернатива. Всегда берите с собой на прогулки многоразовую сумку и бутылку. Это не только сбережет ресурсы планеты, по и сэкономит ваш семейный бюджет — вода в особо жарких странах стоит не так уж и дешево.

Путеводители и карты. Не пользуйтесь печатными картами и путеводителями. В информационный век это пережиток прошлого и бесполезная трата бумаги, ведь всегда есть под рукой различные приложения. Многие приложения даже не требует подключения к интернету. Просто заблаговременно обновляйте их и все!

Водо- и энергосбережение. Не оставляйте свет и кондиционер включенными, когда уходите, оставляйте по необходимости на двери табличку «не беспокоить», чтобы избежать лишней уборки комнаты, стирки полотенец и смены мусорных пакетов. Кстати, по поводу полотенец. Если вы их кидаете на пол, то сотрудники гостиниц автоматически воспринимают это как сигнал, говорящий о том, что пора их сменить. Поэтому, если полотенца чистые, пусть висят на крючках.

Мусор. Не бросайте мусор в неположенных местах. Если рядом с гостиницей или местом, где вы отдыхаете, есть баки под раздельный сбор, пользуйтесь ими. Так вы стимулируете местный РСО.

Принципов и правил, по которым можно отдыхать без вреда для природы, намного больше. Но для начала легче всего выбрать что-то одно и сделать это своей привычкой, своеобразным ритуалом во время отпуска. Я знаю людей, которые собирают крышечки в местах, где они отдыхают. Почему бы и нет? Присоединяйтесь!

И в завершение темы экотуризма мне хотелось бы с вами поделиться фотографиями уникальных мест России, которые, возможно, вас влюбят в себя, и вы обязательно их посетите:

СТОЛБЫ

Недалеко от Красноярска находится заповедник «Столбы» с необычной формы скалами. Под воздействием ветра и воды они своим внешним видом напоминают столбы. Их высота колеблется от 55 до 600 метров!

КУРШСКАЯ КОСА

Российский национальный парк «Куршская коса» лежит на берегу Балтийского моря. Куршская коса — это самая длинная в мире песчаная пересыпь, отделяющая пресноводный Куршский залив от Балтийского моря.

РУССКАЯ АРКТИКА

Национальный парк «Русская Арктика» — один из самых крупных заповедников в России. Парк расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, которые по праву можно назвать «краем земли».

УГРА

Национальный парк «Угра» пересекает всю Калужскую область. На территории парка расположено около 300 объектов историко-культурного наследия региона: археологические памятники, храмы и монастыри, дворянские усадьбы, старинные дороги, места известных военных сражений.

ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА

Шантарские острова находятся на территории Хабаровского края. Здесь можно увидеть до восьми видов китов, самым огромным из которых является гренландский.

КАВКАЗСКИЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ИМ. ШАПОШНИКОВА

Кавказский государственный заповедник расположен на Западном Кавказе между городами Краснодар, Майкоп и Сочи. Заповедник вплотную граничит с курортом Красная поляна. Главный реликт — зубры.