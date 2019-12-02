22 ребенка получили помощь на деньги от переработки крышечек

В последнее время все чаще слышу о том, что я очень мало рассказываю о результатах экологических проектов. Именно поэтому не все видят в них смысл и не присоединяются к ним.

Многим известно, что я являюсь куратором нескольких экологических проектов на территории Тульской области (Всемирный день чистоты «Сделаем!» в Тульской области, «Экодвор Тула», «Экомобиль Тульская область»). Сегодня я хочу рассказать о своем любимом проекте — «Добрые крышечки».

Этот проект не придумали в Туле и даже не в России. Идея сбора крышечек пришла к нам из-за рубежа. Но так или иначе уже на протяжении почти трех лет неравнодушные люди со всей России собирают крышечки и отправляют их на переработку.

Тула присоединилась ко Всероссийскому социально-экологическому проекту «Добрые крышечки» 22-ого февраля 2017 года. Именно в этот день две активные девушки — я и Аня Чекмазова познакомились вконтакте и начали думать о том, куда везти собранное вторсырье.



Сначала мы хотели отправлять крышечки в Тверь, на завод, куда везутся большие партии с Московской области. Параллельно мы создали группу вконтакте и проанонсировали запуск проекта на территории Тульской области. У нас стали появляться первые участники — в основном, школы и детские сады. Именно воспитанники и учащиеся — основная целевая аудитория нашего проекта.

В это время мы с Аней узнали о списке переработчиков, который находится в открытом доступе в интернете, и с удивлением и несказанной радостью нашли Тульскую область.

Я позвонила в две компании: в одной не было машины, которая могла бы забирать собранные крышечки, а в другой согласились стать нашими партнерами и периодически приезжать в Тулу. Так, нашими друзьями стала Новомосковская компания ООО «Вторпласт», с которой мы сотрудничаем и по сей день.



Ну, а теперь расскажу о механизме нашего проекта. Собранные крышечки мы передаем в Новомосковскую компанию ООО «Вторпласт», а вырученные деньги направляем во Всероссийский благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на покупку реабилитационной техники.

Именно этот фонд во главе с вице-президентом Анной Виноградовой и Ириной Беляевой являются инициаторами данного проекта по всей России.

(с левой стороны вице-президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам Анна Виноградова, с правой стороны руководитель общественного движения #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ Ирина Беляева)

Они запустили этот «крышечный бум» по многим городам, и только после этого стали появляться параллельные (схожие по тематике/названию) проекты: «добрая крышечка», «крышечки доброТЫ» и т. д.



Некоторые бизнесмены поняли, что тема сбора очень популярна в городах и начали запускать свои собственные проекты с коммерческой подоплекой. Для нас это кажется очередным перетягиванием одеяла на себя и ненужной дележкой.



Ну что ж… вернемся к проекту. Мы нашли переработчика, договорились с ним о вывозе, по Туле стали открываться всё новые пункты приема, осталось найти пункт хранения. Не помню как, но мы вышли на связь с Ликеркой Лофт, которая на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе предоставила нам помещение. Сначала это было «Зазеркалье», сейчас это деревянная будка на стоянке, которая ближе к СПАРу.

Именно там мы несколько раз в месяц проводим т.н. дни глобальных сборов. Я не перестаю благодарить администрацию Ликерки за предоставленную возможность!

После того, как мы собрали более/менее большой объем, было решено провести фестиваль, в рамках которого мы хотели наградить участников проекта и организовать для наших сторонников интерактивные экологические площадки. Я до сих пор с особой любовью вспоминаю наш первый фестиваль: мастер-классы по танцам, награждение, мастер-классы по второй жизни вещей, торт с логотипом проекта. И все это — без финансирования, с помощью партнеров и спонсоров.

Буквально на днях состоялся юбилейный пятый фестиваль «Добрые крышечки»!

К слову, проект «Добрые крышечки» до сих пор не зарегистрирован и существует только благодаря неравнодушию жителей города и области! Исключение — совсем недавно мы выиграли грант на развитие проекта по линии администрации города Тулы. Я подавала заявку как физическое лицо и смогла отстоять наш замечательный проект. А он действительно замечательный, ведь в нем отлично взаимосвязано решение социальных и экологических задач!

Много туляков участвует в «Добрых крышечках» не потому, что они задумываются над тем, что крышечки, выброшенные в урну, это всё тот же пластик, который загрязняет нашу планету, а потому, что хотят помочь детям. И именно благодаря тесной связке благотворительности и экологии проект так полюбился жителям нашего региона. Наверное, каждый третий туляк либо знает, либо активно участвует в «Добрых крышечках».

Проект давно перерос в нечто большее — у себя в группе мы рассказываем о культуре потребления, о переходе на многоразовые вещи, об осознанном минимализме, принципах водо- и энергосбережения и т. д.

Мы ведем большую просветительскую работу в сфере раздельного сбора отходов. Наша группа — это большая дружная семья, которая всегда поддержит и ответит на все интересующие вопросы. Часто бывает, что мы с Аней не успеваем отвечать в группе, и за нас это делают активные участники проекта. Глобальные сборы мы уже редко проводим сами. В основном, кураторами являются активисты, волонтеры. Мы хотели добиться автономности проекта и в какой-то мере нам удалось это сделать.

(с левой стороны Екатерина Маленичева — постоянный организатор глобальных сборов вторсырья)



Как я уже говорила, наш проект — это уже нечто большее, чем обычная сдача пластиковых крышечек. После того, как мы съездили на перерабатывающее предприятие ООО «Вторпласт», мы стали собирать не только крышечки, но и пластик с маркировками «2», «4» и «5», алюминий, жесть, макулатуру. С недавнего времени мы стали принимать еще и батарейки. Несколько раз в месяц в Ликерке Лофт проходят дни глобальных сборов, на которых мы принимаем все выше перечисленные фракции.

Именно благодаря этому проекту люди втягиваются в полноценный сбор отходов, ведь проще начинать с самого элементарного, со сбора (казалось бы, ничего не значащей) крышечки! Когда человек откладывает отдельно крышечки, то невольно начинает задумываться над тем, а куда же сдать остальное? А мы уже готовы ответить на все интересующие вас вопросы и показать действующие пункты приема вторсырья. Для этой цели мы создали единую карту пунктов Тулы и области, которая находится в открытом доступе: goo. gl/5bXMeH.

Там вы найдете информацию о том, куда сдать макулатуру, пластик, стекло и другие виды вторсырья.

И если деньги от переработки крышечек мы направляем в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», то деньги от переработки другого вторсырья мы перечисляем в тульский благотворительный фонд «Не молчи!».

Раньше к нам часто обращались с вопросом о том, почему мы не помогаем именно тульским деткам, поэтому с недавнего времени было решено деньги от переработки вторсырья переводить в тульский благотворительный фонд. Конечно, к перечислениям мы не имеем никакого отношения, мы лишь связующее звено между компанией и фондами, которые заключают между собой договор о безвозмездном пожертвовании. Всё очень прозрачно, все денежные переводы можно увидеть на сайтах: www.otkazniki.ru/ и https://bf-nemolchi.ru/

За почти три года существования проекта по всей России было собрано около 160 тонн пластиковых крышечек, на деньги от переработки которых было закуплено 22 единицы реабилитационной техники: 15 маневренных инвалидных колясок, 1 специальное кресло, 1 специальный костюм, 2 вертикализатора, 1 ходунки и 2 электротрицикла.



Хочу познакомить вас с НЕКОТОРЫМИ благополучателями:

Первый ребенок, которому мы собирали крышечки, Андрюша из Подольска. Ему нужна была инвалидная коляска стоимостью 169 500, 00 руб. (24 000 руб. — тульское перечисление). Собрали крышечки за полгода:

www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=3049



Потом была Алия из Коломны. Нужно было купить специальное кресло стоимостью 80 000,00 руб. Сбор удалось закрыть меньше, чем за месяц, так как были перечисления с предыдущих партий крышечек: otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=30103



Собирали крышечки на инвалидную коляску для Оксаны из Москвы, стоимость которой составляла 219 644,00 руб. Необходимую сумму собрали за 3 месяца. Оплаченная маневренная коляска Pantera теперь помогает Оксане завоевывать призовые места на различных соревнованиях по настольному теннису: www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=30452



Потом была Зоя из Москвы. Ей необходима была коляска стоимостью 205 707 руб. (37 216, 00 — тульское перечисление). Сбор длился около 2 месяцев:

www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=33556

Помогали Кристине из Ярославля. Собирали крышечки на коляску стоимостью 211 579 руб. Сбор закрылся очень быстро, буквально за месяц:

www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=29435



Был и тульский мальчик — Антон. Собирали на коляску стоимостью 148 000 руб. около месяца. Очень приятно, что самое большое перечисление сделала как раз Тула (61 626, 46 руб):

www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=35053



Сейчас открыт 24-ый сбор для приобретения вертикализатора стоимостью более 200 тысяч рублей для 3-х летней Ярославы

www.otkazniki.ru/programs/programma-semeynoe-ustroystvo/proekt-blizkie-lyudi/yaroslava-e-2016-g-r/

Мы верим в то, что все вместе сможем собрать необходимую сумму, ведь нас с вами ТАК много!

Стать благополучателями может любой ребенок (в том числе и из Тульской области), который подходит для фонда (он должен быть из приемной семьи с ОВЗ). Для участия в программе пишите на почту: agrape7@gmail.com (Анна Виноградова).



Если говорить о результатах проекта «Добрые крышечки» на территории Тульской области, то, конечно, они не так впечатляющи: за три года существования проекта было собрано около 7,5 тонн пластиковых крышечек и более 10 тонн другого вторсырья., проведено 5 фестивалей и организовано более 30 дней глобальных сборов.

По городу и области работает более 100 пунктов приема, среди них: магазины, образовательные учреждения, библиотеки, салоны красоты, молодежные центры, танцевальные школы и др. Все пункты приема отмечены на единой карте, которая находится в открытом доступе в группе вконтакте «Добрые крышечки Тула».

С каждым днем количество участников становится все больше, а вес собранных крышечек увеличивается! Присоединяйтесь и ВЫ! Сортировать проще, чем кажется!