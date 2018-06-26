Куда жаловаться, если обнаружили свалку

Новостная лента тульских СМИ так и пестрит заголовками: «В Туле обнаружена свалка с химикатами», «Туляки жалуются на мусор», «Тула погрязла в мусоре «. Многие, встречаясь с «мусорной» проблемой впервые, не знают, что делать в сложившейся ситуации.

В этой статье я собрала всю необходимую информацию о действиях, которые нужно предпринять, если вы обнаружили несанкционированную свалку.

Во-первых, нужно определить, что относится к несанкционированным свалкам. К ним относятся свалки, которые располагаются на территории, не предназначенной для размещения отходов. В местах общего пользования, на городских, парковых, лесных, водоохранных, придорожных территориях мусора быть не должно. Запрещено складирование и хранение строительных материалов, изделий и конструкций, грунта, автомобильных шин вне отведенных для этого мест.

Мусор может находиться только в специально предназначенных для этого местах — мусорных баках и контейнерных площадках. Они должны быть огорожены, содержаться в чистоте. Если контейнеры переполнены, а мусор валяется вокруг площадки, необходимо писать жалобу.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ:

1. В первую очередь, о свалке нужно известить управляющую компанию (если речь идет о контейнерных площадках возле домов). Их телефоны, чаще всего, написаны на подъездах.

2. Сообщить о несанкционированной свалке также нужно в территориальные управления города. У них есть соответствующая статья расходов.

Телефоны:

• Центральный район — 31−28−47,

• Пролетарский район — 41−02−51,

• Зареченский район — 47−32−94,

• Привокзальный район — 26−44−24,

• Советский район — 30−17−11.

3. По моему опыту лучше всего писать в «Твиттер». Пишите сообщение с пометами: @Avilov_E и @cityadmtula, прикладывайте фотографии и указывайте адрес. Лучше всего давать ссылку на размещение поста ВКонтакте, так как «Твиттер» ограничивает количество символов. К тому же ВКонтакте люди (в том числе и СМИ) могут заинтересоваться этой темой: чем больше людей об этом узнает/сделает репостов, тем лучше. Вот, например, фото "до" и "после":

4.

О свалке можно сообщить очень простым действием — отметить ее на интерактивной карте.

Существует несколько интернет-ресурсов по размещению информации о свалках мусора.

* сайт kartasvalok.ru: выберите регион, отметьте свалку, уточните детали.

* сайт ecofront.ru: зарегистрируйтесь, выберите «добавить объект», внесите данные и фото.

* приложение World Cleanup: зарегистрируйтесь, сфотографируйте свалку, укажите размер и тип.

* приложение TrashOut: зарегистрируйтесь, сфотографируйте свалку, укажите размер и тип.

* сайт iGrajdanin.ru: выберите регион, сообщите о свалке.

Надо отметить, что в программах TrashOut и WorldCleaneUp нет функции добавления фотографии из галереи телефона, то есть предусмотрена возможность сделать фото только на месте и только в зоне покрытия мобильного интернета (т.к. программа работает через интернет). Если же фото сделано заранее или получено через интернет от другого человека, который нашёл свалку, то загрузить такие снимки в обеих программах не предоставляется возможным.

В нашем регионе особо популярна картасвалок.рф. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных свалок. За 2017 год, по словам Михаила Буденкова, в Тульской области, было выявлено 476 стихийных свалок, 282 из них было ликвидировано. В процентном соотношении это составляет 59%.

5. Писать о свалке также можно в профильные органы. Экологическими вопросами в Тульской области занимаются:

— министерство природных ресурсов и экологии ТО,

— комитет по охоте и рыболовству,

— росприроднадзор,

— природоохранная прокуратура.

Если хотите быстрого реагирования, пишите письмо на имя губернатора Тульской области. Оно все равно перейдет в профильный орган, но будет рассматриваться в срочном порядке. Есть еще одна рекомендация: если высылаете письма сразу в несколько инстанций, то в правом углу пишите, куда отправляете копии. Так люди будут видеть, что это обращение попадет и в другие органы власти.

6. Одним из самых простых, но не всегда действенных способов является привлечение внимание средств массовой информации. Многие ошибочно думают, что если выслать информацию в СМИ, то проблема тотчас будет решена. Немногие задумываются о том, что журналисты получают подобные новости чуть ли не каждый день. Поэтому широкую огласку и соответствующие меры получают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ новости. Например, свалка химикатов, о которой говорили всю прошлую неделю. Если это действительно вопиющий случай, то обязательно пишите новость, прикладывайте фотографии и высылайте по электронной почте в тульские СМИ (адреса указаны на их сайтах). Вот, например, фото "до" и "после":

НАЧНИ С СЕБЯ:

«Мусорная» проблема появилась не только вследствие плохой работы коммунальных служб. Одной из причин является чрезмерное потребление. Сейчас у нас есть возможность купить что угодно, где угодно и когда угодно. Огромное количество магазинов и торговых центров, некоторые их которых работают круглосуточно, только способствует этому. Рекламные ролики с телевизионных экранов так и пестрят словами «SALE», «SALE», «SALE» и говорят, что в этой кофте ты уже не так моден (на).

В среднем, на одного человека приходится около 500 килограммов мусора в год, в масштабе нашей страны это 70 миллионов тонн отходов. Обычная российская семья выбрасывает одно мусорное ведро в два дня. Все это, конечно, увеличивает нагрузку на существующие мусорные полигоны, которые уже перестают справляться с постоянно увеличивающими темпами потребления.

ЧТО ДЕЛАТЬ? НАЧАТЬ С СЕБЯ.

Показать своим личным примером, что вам не все равно, что вы осознаете, что существует «мусорная» проблема и хотите привлечь к ней внимание; что вы хотите жить в чистой стране и сохранить эту планету для будущих потомков.

Если это так, приглашаю принять участие во Всемирном дне чистоты «Сделаем!», который пройдет 15 сентября 2018 года.

Всемирный день чистоты «Сделаем!» — это гражданский проект, цель которого — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора и сохранения устойчивой чистоты. Это глобальная уборка с участием 5% населения мира.

5% - это критическая масса, позволяющая перейти на новый уровень развития оставшимся 95%. Эффект снежного кома и вируса гриппа. 5% населения в России = 7 млн человек. К проекту уже присоединились 133 страны, в том числе Россия, на январь 2018 год в акции приняли участие 20 млн человек.

Не подумайте, ЧТО ЭТО НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА. Вот пример:

В 2008 году в Эстонии прошла масштабная кампания по ликвидации несанкционированных свалок силами добровольцев. 50 000 волонтеров (5% населения) за 5 часов очистили природу от 10 000 тонн мусора, которые отправили на утилизацию и переработку. По данным Центра управления гослесом Эстонии, после этой акции загрязняемость природных угодий снизилась на 75%.

В рамках уборок «Сделаем!» по модели «Уборка страны за один день» из 116 стран в 7 странах преодолели порог участия в 5%: Эстония, Словения (13%) Албания, Косово, Болгария, Литва и Латвия. На пилотную акцию в России в 2012 году вышло 85 тыс. человек.

До глобальной уборки осталось несколько месяцев. Но уже СЕЙЧАС можно подключиться к проекту. Самое простое — сфотографировать свалку, которую вы обнаружили, и отметить ее на одном из интернет-ресурсов, о которых я писала выше.

Подробнее о Всемирном дне чистоты, который пройдет в Тульской области, вы можете прочитать в группе: https://vk.com/sdelaem71

«Действия человека говорят громче, чем его слова». ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!