Мусора нет!

Вы удивитесь, если я скажу, что все (без исключения!) наши действия влияют на окружающую среду?

Даже самое банальное — поиск в Google, использование мобильных телефонов и написание смс-сообщений — это выбросы углекислого газа.

Для справки:

— использование серверов и сетей — 55 г в час;

— поиск в Google — 0,2 г (в год выбросы от Google — 1,3 млн т);

— использование мобильных телефонов в течение одной минуты — 57 г.;

— sms-сообщение — 0,014 г.;

— мороженое — 500 г.;

— 1 кг мусора — 700 г.;

— пара джинсов — 6 кг. и т. д.

Конечно, я не говорю о том, что нужно переселиться в лес и начать жевать зеленую травку. Речь идет об элементарных принципах «зеленой» жизни, которые вы можете начать делать уже сейчас.

Нам нужно перестать жить в 4-х стенах и заботиться только о себе и своих потребностях.

Выкидывая мусор, мы забываем о нем, хотя он не перестает существовать. Он едет на полигон, загрязняет почву, воду, воздух и разлагается сотнями лет. Мы думаем о мусоре как о чем-то противном, не стоящем нашего внимания и времени. Мы привыкли его «облекать» в черные полиэтиленовые цвета, чтобы он не привлекал окружающих и пытаемся как можно скорее от него избавиться! Купив «фирменную» бутылку, мы становимся носителями рекламы, бренда, и нам это нравится. Но допив содержимое, выбрасываем ее, потому что она теряет для нас хоть какой-то интерес.

Мы должны понимать, что привычный мусор таковым не является.

А точнее понятия «мусор» вообще не существует. В русском языке не было такого слова, оно пришло к нам из других языков. Было лишь слово «сор». Сейчас в законотворчестве есть понятие «отходы». Мы будем говорить только о тех отходах, которые образуются у нас дома — ТКО (твёрдые коммунальные отходы) или ТБО (бытовые). Ежегодно, по оценкам Роприроднадзора, мы выбрасываем 70 миллионов тонн отходов, в среднем это 500 кг на человека, на переработку же идёт только 3−4%.

Для сравнения:

— в Швеции перерабатывает 99% всех отходов;

— в США в 2000 году — 32%.

— в России 90−97% отходов отправляются на полигоны или свалки.

СВАЛКИ

Их в России 11 тысяч — и это только санкционированные! В них захоронено около 100 миллиардов тонн отходов. Площадь свалок, по данным Счетной палаты, составляет 4 миллиона гектар — это чуть меньше территории Нидерландов, в два раза больше территории Израиля и в четыре раза больше территории Кипра. И каждый год под новые свалки выделяется около 400 тыс. га земли — это больше территории Москвы.

Раздельный сбор отходов (рсо) — это уже не блажь экологистов-альтруистов, это созревшая необходимость и социальная ответственность каждого.

Так давайте ЗАГЛЯНЕМ В НАШЕ МУСОРНОЕ ВЕДРО. Что мы там увидим?

1. Вторичное сырье — стекло, металл, макулатура, пластик, ткани. Это все можно отдать на переработку, где из полученного сырья сделают много новых и полезных вещей;

2. Чрезвычайно- и высоко опасные отходы — лампочки, градусники, батарейки. Их выбрасывать нельзя: накопление вызывает необратимые процессы в окружающей среде. Опасные отходы необходимо относить в специально предназначенные для этого контейнеры.

3. Органика — то, что можно компостировать.

Таким образом, почти все подвергается переработке! И только от нас зависит, будут ли наши отходы загрязнять планету на многочисленных свалках и полигонах или пойдут на переработку, спасая ресурсы планеты и наше здоровье!

О том, как организовать раздельный сбор отходов быстро и просто, читайте в следующей статье.