Дневники войны: воспоминания Николая Трушина

На фото Николай Трушин в разные годы:

1943 год. Николай Трушин, курсант Рязанского пехотного училища им. Ворошилова

1946 год. На гимнастерке Николая Трушина – орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».

1985 год. Полковник запаса Николай Иванович Трушин,

Эти воспоминания о Великой Отечественной войне своего папы, полковника в отставке Николая Ивановича Трушина, нам передала тулячка Надежда Трушина.

Сама Надежда Николаевна – учитель физики с 40-летним педагогическим стажем, заслуженный учитель школы РФ. Надежда Николаевна хранила записи своего отца с 1982 года и сейчас решила поделиться ими с читателями портала Myslo.

Воспоминания Николая Трушина

«В июне 1941 года со своими сверстниками я закончил восемь классов средней школы в районном центре Большое Коровино Рязанской области. Уже осенью того же года мы воочию ощутили дыхание войны. Враг устремился к Москве, занял города Михайлов, Серебряные Пруды. Линия фронта проходила в 10-20 километрах от нашего села. Самолёты с черными крестами всё чаще стали появляться над нашим селом.

А однажды невдалеке они сбросили до десятка бомб. Мы, подростки, в это время помогали взрослым убирать урожай, ухаживать за скотом, готовились стать партизанами, но вскоре фашистские войска были разгромлены под Москвой, фронт отодвинулся далеко на запад. Мы продолжали учиться. В 9 классе наряду с общеобразовательными предметами изучали устройство винтовки, учились стрелять и бросать гранаты. Ещё были занятия по сельскохозяйственным машинам – готовились работать на комбайнах. И как только наступила весна, пошли на МТС (машинно-тракторную станцию) и под руководством механика ремонтировали комбайны «Коммунар». С началом жатвы я работал штурвальным (помощником комбайнёра). Работать приходилось и днём, и ночью. Иногда над нами пролетали немецкие самолёты, обстреливали из пулеметов.

В январе 1943 года после окончания учебного полугодия все мальчики нашего 10 класса были призваны в Красную Армию и направлены в Рязанское пехотное училище им. К. Е. Ворошилова. Это было одно из старейших учебных заведений. Оно было основано в 1918 году. В 1943 году в связи с 25-летием со дня образования училище было награждено орденом Красного Знамени. По этому случаю на площади им. Ленина в Рязани состоялся парад, участником которого был и я.

В мае 1944 года закончилась учёба. Нам присвоили звания младших лейтенантов и направили на фронт. Накануне, в апреле, я был принят в члены Коммунистической партии.

В июне 1944 года началось наступление Красной Армии в Белоруссии. Мне в качестве командира первого взвода седьмой стрелковой роты 1174-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии пришлось участвовать в освобождении городов и сёл Белоруссии. Форсировали реки Березину и Неман. В двадцатых числах июля вышли в район Белостока. Враг оказывал отчаянное сопротивление. В одном из тяжёлых боёв я был ранен и эвакуирован в тыл.

…Этот бой не забыть никогда. Несколько десятков немецких бронетранспортёров с пехотой на бортах под прикрытием артиллерийского огня устремились на наши позиции. Из своего окопа на хлебном поле я заметил, как из-за кустов в направлении меня пробилась одна из машин врага. Бойцы взвода и я открыли огонь из автоматов и винтовок. Немцы соскочили с машин и залегли.

Когда броневик подошёл метров на пятьдесят, я и мои товарищи бросили под его колёса три гранаты. Почуяв опасность, машина повернула

обратно.



В это время поднялись и немцы. Мы открыли по ним огонь. Сделав несколько очередей из автомата, я ощутил резкий удар в кисть правой руки. Стрелять я больше не мог. У меня было ещё несколько гранат. Левой рукой я бросил их в сторону врага и начал перевязывать руку. Во время перевязки последовал удар в правую ногу, и по одежде потекла струйка крови. Так, почти одновременно, я получил два ранения. А бой продолжался. Атака врага была отбита. Меня подобрали солдаты взвода и унесли в укрытие, где уже лежало несколько десятков тяжелораненых бойцов и командиров…»

Надежда Трушина – После тяжелого ранения папа около года лечился в госпиталях. Ранение в бедро правой ноги было настолько серьезным, что стоял вопрос об ампутации. Врачам удалось сохранить ногу, но на всю жизнь осталась хромота. За тот бой Николай Иванович был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Он отказался от инвалидности, хотя она ему полагалась в связи с последствиями тяжёлого ранения, но быть инвалидом в 20 лет он не хотел. Папа получил высшее юридическое образование и до ухода из жизни в 1993 году работал в органах госбезопасности.

В 1980-е годы папа собрал большой материал о тульских партизанах и подготовил к изданию книгу «Пароль – «Тула» (очерки о тульских партизанах). Подготовленная рукопись книги в 1992 году была передана в Приокское книжное издательство, но книгу не издали, а рукопись издательством была утеряна. Остался экземпляр рукописи данной книги и фотографии героев очерков, а также рукопись ещё одной книги «Горела земля под ногами врага» (рассказы о тульских партизанах).

В процессе работы над данными книгами папа вёл обширную переписку с бывшими партизанами, архивами, военкоматами, общественными организациями, другими учреждениями. Эти материалы были сброшюрованы им в 16 томах. Все материалы в 2017 году были переданы в Государственный архив Тульской области. С этими документальными свидетельствами о Великой Отечественной войне участников партизанского движения на территории Тульской области можно ознакомиться в фонде № Р – 4053 Госархива.