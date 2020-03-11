Дневники войны: воспоминания Николая Трушина
На фото Николай Трушин в разные годы:
- 1943 год. Николай Трушин, курсант Рязанского пехотного училища им. Ворошилова
- 1946 год. На гимнастерке Николая Трушина – орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».
- 1985 год. Полковник запаса Николай Иванович Трушин,
Эти воспоминания о Великой Отечественной войне своего папы, полковника в отставке Николая Ивановича Трушина, нам передала тулячка Надежда Трушина.
Сама Надежда Николаевна – учитель физики с 40-летним педагогическим стажем, заслуженный учитель школы РФ. Надежда Николаевна хранила записи своего отца с 1982 года и сейчас решила поделиться ими с читателями портала Myslo.
«В июне 1941 года со своими сверстниками я закончил восемь классов средней школы в районном центре Большое Коровино Рязанской области. Уже осенью того же года мы воочию ощутили дыхание войны. Враг устремился к Москве, занял города Михайлов, Серебряные Пруды. Линия фронта проходила в 10-20 километрах от нашего села. Самолёты с черными крестами всё чаще стали появляться над нашим селом.
А однажды невдалеке они сбросили до десятка бомб. Мы, подростки, в это время помогали взрослым убирать урожай, ухаживать за скотом, готовились стать партизанами, но вскоре фашистские войска были разгромлены под Москвой, фронт отодвинулся далеко на запад. Мы продолжали учиться. В 9 классе наряду с общеобразовательными предметами изучали устройство винтовки, учились стрелять и бросать гранаты. Ещё были занятия по сельскохозяйственным машинам – готовились работать на комбайнах. И как только наступила весна, пошли на МТС (машинно-тракторную станцию) и под руководством механика ремонтировали комбайны «Коммунар». С началом жатвы я работал штурвальным (помощником комбайнёра). Работать приходилось и днём, и ночью. Иногда над нами пролетали немецкие самолёты, обстреливали из пулеметов.
В январе 1943 года после окончания учебного полугодия все мальчики нашего 10 класса были призваны в Красную Армию и направлены в Рязанское пехотное училище им. К. Е. Ворошилова. Это было одно из старейших учебных заведений. Оно было основано в 1918 году. В 1943 году в связи с 25-летием со дня образования училище было награждено орденом Красного Знамени. По этому случаю на площади им. Ленина в Рязани состоялся парад, участником которого был и я.
В мае 1944 года закончилась учёба. Нам присвоили звания младших лейтенантов и направили на фронт. Накануне, в апреле, я был принят в члены Коммунистической партии.
В июне 1944 года началось наступление Красной Армии в Белоруссии. Мне в качестве командира первого взвода седьмой стрелковой роты 1174-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии пришлось участвовать в освобождении городов и сёл Белоруссии. Форсировали реки Березину и Неман. В двадцатых числах июля вышли в район Белостока. Враг оказывал отчаянное сопротивление. В одном из тяжёлых боёв я был ранен и эвакуирован в тыл.
…Этот бой не забыть никогда. Несколько десятков немецких бронетранспортёров с пехотой на бортах под прикрытием артиллерийского огня устремились на наши позиции. Из своего окопа на хлебном поле я заметил, как из-за кустов в направлении меня пробилась одна из машин врага. Бойцы взвода и я открыли огонь из автоматов и винтовок. Немцы соскочили с машин и залегли.
Когда броневик подошёл метров на пятьдесят, я и мои товарищи бросили под его колёса три гранаты. Почуяв опасность, машина повернула
обратно.
В это время поднялись и немцы. Мы открыли по ним огонь. Сделав несколько очередей из автомата, я ощутил резкий удар в кисть правой руки. Стрелять я больше не мог. У меня было ещё несколько гранат. Левой рукой я бросил их в сторону врага и начал перевязывать руку. Во время перевязки последовал удар в правую ногу, и по одежде потекла струйка крови. Так, почти одновременно, я получил два ранения. А бой продолжался. Атака врага была отбита. Меня подобрали солдаты взвода и унесли в укрытие, где уже лежало несколько десятков тяжелораненых бойцов и командиров…»
Надежда Трушина
В 1980-е годы папа собрал большой материал о тульских партизанах и подготовил к изданию книгу «Пароль – «Тула» (очерки о тульских партизанах). Подготовленная рукопись книги в 1992 году была передана в Приокское книжное издательство, но книгу не издали, а рукопись издательством была утеряна. Остался экземпляр рукописи данной книги и фотографии героев очерков, а также рукопись ещё одной книги «Горела земля под ногами врага» (рассказы о тульских партизанах).
В процессе работы над данными книгами папа вёл обширную переписку с бывшими партизанами, архивами, военкоматами, общественными организациями, другими учреждениями. Эти материалы были сброшюрованы им в 16 томах. Все материалы в 2017 году были переданы в Государственный архив Тульской области. С этими документальными свидетельствами о Великой Отечественной войне участников партизанского движения на территории Тульской области можно ознакомиться в фонде № Р – 4053 Госархива.