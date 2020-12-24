Можно ли лечиться самостоятельно?

Про опасность и недопустимость самолечения в очередном выпуске проекта мин­здрава Тульской области рассказывает заслуженный врач РФ Татьяна Гомова, заместитель главного врача Тульской областной клинической больницы по лечебной работе.

Принимать лечение и назначать терапию самому себе – неправильно. К сожалению, в быту люди часто лечатся, используя рекомендации друзей, соседей или интернета. Часто это приводит к печальным последствиям. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо сразу же обращаться к врачам. Неважно, будь то артериальная гипертония или ОРВИ.

Люди часто спрашивают: неужели даже головную боль нельзя лечить самостоятельно? Надо бежать к врачу и сидеть в очереди? Я всегда отвечаю, что да, надо. Головная боль может по­явиться от разных причин: артериальная гипертония, артериальная гипотония, остеохондроз шейного отдела позвоночника, просто реакция на стресс. Прием любого обезболивающего сопровождается нежелательными явлениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Можно получить эрозивное поражение желудка. Эрозия может закончиться язвой, а язва – кровотечением. Кроме этого, есть угроза получить поражение почек в виде нефрита, которое может привести к почечной недостаточности.

Также я не рекомендовала бы лечиться по инструкциям. Ведь у каждого препарата есть противопоказания, и только врач может подобрать для вас правильный курс.

Бывает такое, что врач прописывает один препарат, который помогает пациенту, а затем по какой-то причине решает менять терапию. Если пациенту становится хуже, он должен не молчать, а сразу же обратиться к врачу, заявив об ухудшении самочувствия. Ни в коем случае не меняйте препарат самостоятельно, без консультации с доктором.

Иногда во время сезонных обострений ОРВИ люди обращаются к врачам, те выписывают лекарства, которые помогают пациентам, и после этого они стараются покупать в дальнейшем только эти лекарства. Такое поведение не совсем верное, потому что каждый вирус действует абсолютно по-разному. И ни в коем случае нельзя заниматься самолечением: вдруг это не просто кашель и температура, а начало бронхита или пневмонии. Обязательно идите к врачу-терапевту, чтобы он подобрал для вас курс лечения.

Можно ли пользоваться советами фармацевтов из аптек? Я не рекомендую этого делать, ведь вряд ли аптекарь сможет подобрать для вас курс лечения в ходе минутной беседы. Он не узнает про ваш аллергологический анамнез, про заболевания, которые у вас были, не осмотрит вас. При этом часто аптекари советуют взять лекарства-аналоги или лекарства подешевле. Не стоит менять тактику лечения, прописанного вам врачом.

Наблюдается подъем эпидзаболеваемости по коронавирусной инфекции. Хочется предупредить: при наличии ОРВИ-признаков (температура, насморк, кашель) не стоит начинать лечение с самостоятельной антибактериальной терапии. Антибактериальные препараты не работают с острой вирусной инфекцией, поэтому при появлении вышеперечисленных симптомов стоит обратиться к врачу.

Статистика показывает, что более 60% россиян не спешат обращаться к врачу при простуде, а идут в аптеку. Это приводит к тому, что с прилавков исчезают антибактериальные препараты, которые, напомним, никак не помогут при вирусной инфекции.