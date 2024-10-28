Головные боли вылечит психотерапевт

Врач-психотерапевт областной психиатрической больницы, ассистент кафедры психиатрии и наркологии медицинского института ТулГУ Мария Дворянкина:

— Любая реакция организма на внешние факторы - это стресс. Он может быть как позитивный, так и негативный. Первый - это все, что вызывает положительные эмоции у человека: влюбленность, переезд в новую квартиру, рождение ребенка и другие важные и приятные события.

Вторая группа - это негативные эмоции. Постоянные конфликты в школе, на работе или дома, смерть близкого, финансовые трудности и др. Все это может стать причиной для раздражительности и агрессии или наоборот, вялости, нежелания двигаться и общаться ни с кем. Также стресс может вызывать бессонницу, приступы страха, рассеянность, нарушение пищевого поведения.

Мария Дворянкина считает, что лучшим способом помочь себе является медитация, чтение, рисование. Не обязательно этим занятиям отводить много времени. Даже 5 минут чтения способны снизить уровень стресса на 68%.

Эффективны в борьбе со стрессом дыхательные практики: закройте глаза и представьте себя в месте, где вам хорошо, спокойно и комфортно, где вы были счастливы. Вспомните, как ветер трепал ваши волосы, как солнце обливало вам своим теплом, как пах воздух и щебетали птицы. Дышите на четыре счета: на 4 — вдох, на 4 — задержать дыхание, на 4 — выдох.

Также полезно практиковать цифровой детокс — отказаться от гаджетов в выходные, не использовать соцсети и сотовую связь после работы. Больше уделять времени личному общению с близкими и друзьями.

Но самое главное, что если понимаете, что жизнь оказалась в одночасье серой и унылой - идите к психологам, психотерапевтам или психиатрам. Не стоит заниматься самолечением или надеяться, что все само пройдет.