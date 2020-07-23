Врач об аллергии на солнце, рыбу и пыльцу

На вопросы туляков в рамках проекта Мин­здрава региона «Отвечают врачи» ответила врач аллерголог-иммунолог Тульской областной клинической больницы, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Тульской области Валентина Фёдорова.

– Мы с мужем оба страдаем аллергией. Можно ли нашего будущего ребенка как-нибудь защитить от возможных проявлений этой болезни?

– Если раньше папа и мама имели аллергические заболевания и хотели завести ребенка, врачи советовали им вести гипо­аллергенный быт: проводить влажную уборку два раза в день, убрать из квартиры ковры, пуховые и перьевые подушки-одеяла заменить на синтепоновые, не заводить животных и т.д.

Сейчас же мы советуем поступать наоборот – ребенку давать натуральное молоко, не ограждать от контактов с кошками-собаками, отпускать бегать в луга… То есть дать ребенку как бы «натуральную» прививку от аллергии.

Ну, а если аллергия уже проявилась у взрослого или ребенка, тогда необходим гипоаллергенный быт. Если мы не можем устранить человека от его аллергена (домашней пыли, домашнего клеща), он полностью соблюдает гипоаллергенный быт и все же реагирует насморком или удушьем, мы обязательно должны провести ему аллерген-специфическую иммунотерапию – АСИТ. Это метод лечения, который заключается во введении в организм того аллергена, который является причиной заболевания – пыльцы растений, пищевых аллергенов и прочих. Начинают с малых доз, постепенно их увеличивая.

– У меня сезонная аллергия на пыльцу. Пока все не распустится, я мучаюсь от аллергии. Принимаю таблетки, пшикаю спрей в нос. Какие наиболее эффективные лекарства можете посоветовать?



– У вас аллергия на пыльцу деревьев, скорее всего, она мучает вас в апреле-мае. Необходимо в первую очередь сходить на прием к аллергологу, провести обследование, когда нет периода цветения, и потом назначить АСИТ. Перед тем как идти на улицу, нужно брызгать спрей в нос, который является индифферентным, а не лекарственным веществом: превалин или назаваль. Можно также купить специальное защитное приспособление – фильтры для носа «Супернос». С ними дышать уже будет намного легче.

Можно принимать антигистаминные препараты. Но стоит отказаться от препаратов первого поколения: тавегил, супрастин – они вызывают выраженную сонливость. Лучше принимать препараты второго поколения, которые действуют сутки и не вызывают сонливости: эриус, кларитин, лоратадин, аллервэй, кестин, фексадин. Также мы назначаем спрей в нос: аллергодил, кромогексал, назонекс и т.д. Сейчас большой выбор хороших препаратов, которые максимально помогают при минимальных побочных эффектах. Но что лучше, скажет доктор, исходя из вашего возраста, заболеваний – всё очень индивидуально. Главное – не лечиться самому.

– У меня аллергия на шоколад. Расскажите, какие есть самые аллергенные продукты для человека?



– Шоколад среди аллергенов не на первом месте. Один из сильнейших пищевых аллергенов – рыба. Даже ее запах способен спровоцировать реакцию (вплоть до удушья). Чувствительность к рыбе обычно не уменьшается с возрастом. На втором месте яйца. В курином яйце главным аллергеном является яичный белок, хотя встречается непереносимость желтка. Аллергия на яйца обычно уменьшается с возрастом. На третьем месте коровье молоко. Обычно аллергия появляется на первом году жизни при переходе на искусственное вскармливание. В этом случае необходимо использовать в качестве заменителя молока адаптированные смеси на основе соевого белка. У большинства детей с возрастом непереносимость молока уменьшается и может совсем исчезнуть, у некоторых сохраняется всю жизнь.

– Аллергия на солнце с каждым годом усиливается. Началась она после вторых родов, после 30 лет. Что делать?



– Аллергия на солнце – так называемый фотодерматоз – кожный невоспалительный процесс, обусловленный повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету. В такой ситуации мы обычно ищем очаг хронической инфекции, смотрим, как работает печень, сдаем печеночные анализы, а также смотрим, нет ли очага инфекции ЛОР-органов, стоматологических, гинекологических. Проводим санацию очагов инфекции. На этом фоне фотодерматоз в какой-то степени уменьшается. Но в любом случае мы должны рекомендовать беречься от солнца: наносить защитные средства в виде кремов, носить одежду с длинными рукавами, шляпу, солнечные очки.