Встречаем нового автора Myslo: знакомьтесь, Анна Воронина

Привет, я Анна Воронина и теперь часть редакции Myslo. Моё знакомство с журналистикой началось с газеты «Слобода», которую когда-то выписывала моя бабушка, как и множество других изданий типа «Комсомолки», «АиФа» и «Известий». Словом, газеты окружали меня с детства. Я читаю книжки запоем лет с пяти, и неудивительно, что скоро появилась потребность писать и рассказывать истории. Поэтому с детства у меня была цель стать журналистом, постепенно шла к ней. И вот, извилистая и долгая дорожка привела меня в редакцию «Слободы» — газеты, которую когда-то читала моя бабуля.

Родом я из Ефремова. Всей душой люблю свой город, хотя у нас с ним странные отношения. Считаю, что Ефремов — такая замысловатая квинтэссенция русской провинции и в то же время примечательный городок со своими маленькими историями, лицами, секретами — почти Твин Пикс.

Закончила институт филологии в Орле, отделение журналистики. Там и начинала свой творческий путь. Была активным студентом, завсегдатаем слётов, старалась принять участие во всех мероприятиях, на которых только можно было засветиться. В общем, моя студенческая жизнь была самой яркой, спасибо Орлу за это!



С губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

За два года работы в СМИ у меня появилось много текстов, но мой самый любимый — о криминальной жизни в 90-х. Поскольку, не росла в этом городе, то с нуля пришлось погружаться с головой в реальность тех непростых, сложных лет.

Потом были годы поисков себя и переезд в Тулу.

Кое-кто из моих коллег рассказал про своих питомцев. И я не могу отказать себе у удовольствии повториться и поведать здесь историю Симбы. Однажды по журналистским делам забрела в Сабуровскую крепость. Это уникальный памятник архитектуры в Орловской области, который, к сожалению, разрушается. Поместье графа Каминского напоминает московский Кремль. за его основу при проектировании взята турецкая крепость. В общем, в одной из этих башень затерялся маленький котёнок мокрый от утренней росы. Он жалобно мяукал. И мы решили забрать его. С тех пор Симба постоянно путешествует между двумя областями в переноске вместе со мной! И любит пройтись по клавиатуре в попытке что-то напечатать, повторяя за мной.

Помимо книг, безумно обожаю музыку. О ней могу говорить бесконечно. Слушаю разные жанры, страны, направления. Люблю изучать музыку как феномен в культуре. Но больше всего: андеграунд. Для меня открыть малоизвестного стоящего исполнителя всё равно что найти классную шмотку в магазине. Пыталась играть на гитаре и петь в школьной молодости — получалось плохо. Остановилась на том, что музыка — просто хобби. Побывала на десятки концертах, фестивалей, горжусь что слышала вживую Метью Белами и Раммштайн. Ну и немножко пообщалась с ребятами из панк коллективов, которые вы иногда слышите по радио. Панк, грандж и все их направляющие — вообще мой любимый жанр музыки. Хотя мне уже 26, как бы не банально, люблю Курта Кобейна. И он прекрасно соседствует в плейлисте с ранними альбомами Энии, Дэвида Боуи и… Агутиным.

Вообще, я мечтатель. Моя любимая цитата из фильма «Курьер» Шахназарова: «Держи пальто, Базин, и мечтай о чём-нибудь великом!» У меня много таких великих мечт, о которых я вам не расскажу. Единственное, о чем бы мне хотелось заявить вовсеуслышанье — хочу пробежать хотя бы полумарафон и гонку героев. Чуть по чуть тренируюсь лет пять и семимильными шагами иду к цели.

Вообще, я бы много могла написать вам о себе. Но больше всего мне хочется послушать ваши истории — ведь наверно, я для этого и здесь… Расскажете?