Шарлотка за двести: сколько стоит домашний яблочный пирог осенью 2023

На дворе золотится осень: приятная, яркая и солнечная. И, хоть днём столбики термометра всё ещё не опускаются ниже двадцати градусов, хочется порадовать себя тёплой осенней выпечкой.

Традиционно к первым заморозкам, все вспоминают о шарлотке: пироге из заварного крема с яблоками. Во сколько обойдётся приготовление шарлотки осенью 2023 года?

Внимание! Рецепт!

Пшеничная мука 200 гр.;

Сахар 200 гр.;

Яйца 6 шт.;

Яблоки 5 шт. по 150 гр. (очищенные, без кожуры);

Разрыхлитель 10 гр.;

Сливочное масло 1 ч.л.

Тем, кто следит за фигурой: общий вес конечного продукта – 1201 гр. Белки – 72 гр., Жиры – 48 гр., Углеводы – 384 гр., ккал – 2354 гр.

Как это готовить?

Шаг 1. Яйца помойте, вбейте в миску. Начните взбивать их миксером, увеличивая обороты. Постепенно добавляйте сахар. Когда сахар закончится, продолжайте взбивать до получения пышной светлой массы – около 5 минут.