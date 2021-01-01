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Кто стал народным журналистом Myslo – 2020

Кто стал народным журналистом Myslo – 2020

Год уходит, а писатели остаются! Начнем с забойной цифры. В этом году в наших блогах появилось ни много ни мало 1777 постов.

Главный «наржур» года

Ничего личного, только цифры. Итак, в этом году самым продуктивным, а главное — разножанровым, настоящим любимцем публики стал Симаков Алексей — Дикий Химик! Ура!

Его легенды о «разном небе», его дачные лайфхаки, дорожные наблюдения здесь давно полюбили. А уж его «практичная мода» явно составила конкуренцию нашей, «уличной».

Алексей, мы поздравляем вас и хотим преподнести вам подарки от редакции. Пишите в личку автору ;) А вот какие именно подарки, все остальные пользователи, я думаю, узнают из вашего нового блога!

А вот и статистика подъехала

Всего постов в блоге «Народный журналист» написали:

Как оценили ваше творчество?

Рассмотрим самые залайканные посты.

…и как его обсуждали

А вот рейтинг постов в блогах по количеству комментариев

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:55 +8
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