Кто стал народным журналистом Myslo – 2020
Год уходит, а писатели остаются! Начнем с забойной цифры. В этом году в наших блогах появилось ни много ни мало 1777 постов.
Ничего личного, только цифры. Итак, в этом году самым продуктивным, а главное — разножанровым, настоящим любимцем публики стал Симаков Алексей — Дикий Химик! Ура!
Его легенды о «разном небе», его дачные лайфхаки, дорожные наблюдения здесь давно полюбили. А уж его «практичная мода» явно составила конкуренцию нашей, «уличной».
Алексей, мы поздравляем вас и хотим преподнести вам подарки от редакции. Пишите в личку автору ;) А вот какие именно подарки, все остальные пользователи, я думаю, узнают из вашего нового блога!
Всего постов в блоге «Народный журналист» написали:
- 31 Симаков Алексей — Дикий Химик
- 26 natalia76
- 18 a-t-o-s
- 10 economist
- 8 vlad54
- 7 VickyAnn
- 7 Sol-3
- 7 Honestman
- 6 Justise
- 6 proba999
- 5 auvasmolokoube}I{alo
- 5 Светлана Русакова
- 5 katya84
- 4 Лёля Лори
- 4 Inessa_Granatkina
- 4 Дмитрий
- 4 Сергей Сенин
- 3 reallook
- 3 Bird007
- 3 palivac
Рассмотрим самые залайканные посты.
- Как пандемия угробит жителей без вируса и болезни… 87
- Практичная мода 72
- Как мы всей семьей болели «не ковидом»: Don't worry — Be happy! 65
- 50 оттенков карантина, или Дикий Химик против коронавируса 64
- Маразм крепчал… 60
- Почему в Тулу вернулись вечерние пробки 56
- Один день Ляксея Юрича 54
- Бюрократы-отчитывальщики 53
- Дорожная обстакановка… 53
А вот рейтинг постов в блогах по количеству комментариев
- Да шёл бы ты в баню! - 505
- Вёдра большие и спина влажная - 481
- Как пандемия угробит жителей без вируса и болезни… - 442
- О лайках на сайте, часть 3 - 433
- Парк Рогожинский. Письмо губернатору и сбор подписей! - 380
- Нужно ли переименовывать улицы? Еще раз о наболевшем вопросе- 359
- Спроси меня: Я — Алексей Симаков — Дикий Химик - 355
- Detective's report: в Туле обезврежен особо опасный минусёр - 347
- «Сиди дома» - нам говорят. А что делать, если дома нечего кушать? - 333