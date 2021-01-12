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На Myslo теперь можно добавить пользователя в черный список

На Myslo теперь можно добавить пользователя в черный список

По просьбам трудящихся сделали ЧС для особо надоедливых пользователей.

Как это работает?

Теперь можно легко избавиться от личных сообщений неприятного для вас сосайтника, поместив его в блэклист. И — мэджик! — пользователь не сможет больше написать вам. Рассмотрим на возмутительном примере.

 

Как заблокировать неприятного?

Заблокировать пользователя можно двумя путями. Немедля, получив очередное мерзкое сообщение, вот тут:

Но можно не дожидаться проклятий и домогательств и заблочить пользователя сразу из его профиля. Кнопка запрятана в профиле. Нажимаем «показать подробно», листаем вниз, под наградами видим кнопку «добавить в черный список». Вот так:

Как пользователь узнает, что его заблочили? 

Очень просто. Как только он попытается снова написать вам, он увидит алерт «Вы не можете писать личные сообщения этому пользователю». И всё станет ясно.

А помиловать как?

Те же два пути, что и при добавлении в блэклист: либо из сообщений, либо из профиля пользователя, нажав «удалить из черного списка». 

Надеемся, кнопка «личного бана» вам не пригодится. Давайте жить дружно!

 

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Автор: Юлия Королева
12 января, в 10:10 +32
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