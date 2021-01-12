На Myslo теперь можно добавить пользователя в черный список
По просьбам трудящихся сделали ЧС для особо надоедливых пользователей.
Как это работает?
Теперь можно легко избавиться от личных сообщений неприятного для вас сосайтника, поместив его в блэклист. И — мэджик! — пользователь не сможет больше написать вам. Рассмотрим на возмутительном примере.
Как заблокировать неприятного?
Заблокировать пользователя можно двумя путями. Немедля, получив очередное мерзкое сообщение, вот тут:
Но можно не дожидаться проклятий и домогательств и заблочить пользователя сразу из его профиля. Кнопка запрятана в профиле. Нажимаем «показать подробно», листаем вниз, под наградами видим кнопку «добавить в черный список». Вот так:
Как пользователь узнает, что его заблочили?
Очень просто. Как только он попытается снова написать вам, он увидит алерт «Вы не можете писать личные сообщения этому пользователю». И всё станет ясно.
А помиловать как?
Те же два пути, что и при добавлении в блэклист: либо из сообщений, либо из профиля пользователя, нажав «удалить из черного списка».
Надеемся, кнопка «личного бана» вам не пригодится. Давайте жить дружно!