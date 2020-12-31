Итоги 2020 года на Myslo

В этом году мы вместе с вами пережили много всего разного. Для кого-то год был тяжелым, другим принес радостные события, но ему пора уходить и сегодня мы будем подводить итоги. Сегодня мы наконец узнаем кто раздавал плюсики налево и направо, а кто наслаждался каждым минусом. Только статистика — ники, цифры, комментарии. Смотрим!

Многослов

Вау! Это надо же столько комментариев записать за год!

20467 Smash.

19127 Mr.Nobody

18636 •••---•••

11283 Nonsens

10865 Федот Стрелец

Писатель года

Совсем другое дело писать блоги.

36 Симаков Алексей — Дикий Химик

33 a-t-o-s

26 natalia76

23 DBV

17 Serzhikk

Самый добрый

Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году?

213190 Xenon5

129661 piyavkadobraya

118792 verum est verum

114680 LediOven (свекровь, мама)

100294 веточка

Вечно недоволен

Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а?

5412 Жизнь прекрасна

5323 Xenon5

3797 ВЛАДИМИРОВНА

3608 Розарио Агро (c)®™

3016 Идите на

Любимчик

Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики.

100721 •••---•••

94937 Nonsens

80878 Mr.Nobody

70432 Лёля Лори

61716 Smаsh

Всем не угодил

Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта?

9500 Розарио Агро (c)®™

3554 Идите на

2590 Жизнь прекрасна

2261 ВЛАДИМИРОВНА

940 olegpunk

Не было такого

Интересно, кто чаще остальных удалял свои комментарии?

3873 Xenon5

1549 Жизнь прекрасна

255 Diamond

149 Mr.Nobody

148 Бульонный кубик

Звезда фотоконкурсов

Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы?

90 LediOven (свекровь, мама)

80 sementsova05

75 Mamarina

44 AlexTula

40 SHISHNIK

Комментарии

Собрал больше всего плюсов.

И больше всего минусов.