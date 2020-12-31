Итоги 2020 года на Myslo
В этом году мы вместе с вами пережили много всего разного. Для кого-то год был тяжелым, другим принес радостные события, но ему пора уходить и сегодня мы будем подводить итоги. Сегодня мы наконец узнаем кто раздавал плюсики налево и направо, а кто наслаждался каждым минусом. Только статистика — ники, цифры, комментарии. Смотрим!
Многослов
Вау! Это надо же столько комментариев записать за год!
20467 Smash.
19127 Mr.Nobody
18636 •••---•••
11283 Nonsens
10865 Федот Стрелец
Писатель года
Совсем другое дело писать блоги.
36 Симаков Алексей — Дикий Химик
33 a-t-o-s
26 natalia76
23 DBV
17 Serzhikk
Самый добрый
Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году?
213190 Xenon5
129661 piyavkadobraya
118792 verum est verum
114680 LediOven (свекровь, мама)
100294 веточка
Вечно недоволен
Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а?
5412 Жизнь прекрасна
5323 Xenon5
3797 ВЛАДИМИРОВНА
3608 Розарио Агро (c)®™
3016 Идите на
Любимчик
Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики.
100721 •••---•••
94937 Nonsens
80878 Mr.Nobody
70432 Лёля Лори
61716 Smаsh
Всем не угодил
Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта?
9500 Розарио Агро (c)®™
3554 Идите на
2590 Жизнь прекрасна
2261 ВЛАДИМИРОВНА
940 olegpunk
Не было такого
Интересно, кто чаще остальных удалял свои комментарии?
3873 Xenon5
1549 Жизнь прекрасна
255 Diamond
149 Mr.Nobody
148 Бульонный кубик
Звезда фотоконкурсов
Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы?
90 LediOven (свекровь, мама)
80 sementsova05
75 Mamarina
44 AlexTula
40 SHISHNIK
Комментарии
Собрал больше всего плюсов.
И больше всего минусов.