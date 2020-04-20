Как пандемия угробит жителей без вируса и болезни...

Данным наболевшем постом я высказываю свою личную точку зрения и никому её не навязываю. Но, уверен, что основные её посылы совпадают с мнением 80% городского населения, занимающегося частным бизнесом.

Я не хочу рассуждать, кому это выгодно. Я не хочу думать и ждать, когда это все закончится. Я просто хочу жить как раньше, спокойно зарабатывая себе на жизнь. Но!

Пандемия! Вирус! Кричат нам со всех сторон! Сидите дома! Не разносите и не подхватите! Да, на первый взгляд, это правильно.

Но давайте, что называется, поднимем одеяло всеобщей истерии, и посмотрим, каково под ним.

Я никогда не причислял себя к зажиточным людям и всегда зарабатывал на жизнь честным трудом. Открыл ИП по видео — и фото- съёмке, исправно платил налоги. Снимал много чего, работал со многими заказчиками. Часто работал со школами и детсадами (никогда!!! Не ломил им цену), выполнял свою работу и имел свою копейку на кусок хлеба. Живу и работал в городе Тула, иногда брал заказы в Москве.

Но с марта все остановилось. Карантины, самоизоляции, полное отсутствие заказов. В итоге месяц сидения дома. Весь денежный запас, с учётом наличия двух детей, которым не объяснишь, что кушать нечего, потому что нет работы, закончился. Проектов по уже подписанным договорам тоже не предвидится, только после отступления вируса. Кредитов в банках не дают, родственников и друзей, способных помочь — нет.

Вопрос! Как жить??? Вот реально, как кормить себя и детей, не говоря уже о каких-то там дополнительных тратах?

Бизнес рушится (и не только у меня), а налоговая не дремлет. Регулярно сообщает о долге. Как и служба судебных приставов. Коммуналку тоже будь любезен оплати. А где человеку взять денег, когда работы в принципе нет? И таких, как я, мелких бизнесменов, большинство. Не только видеографов, но и многих многих других. И они сейчас в положении, не лучшем, чем у меня…

Со всех каналов только трубят о новых поддерживающих мерах. Но касаются они МИЗЕРНОЙ части бизнеса.

Никому из моих знакомых или знакомых знакомых, связанных с мелким бизнесом не помогли ничем!!! В итоге, как говорит мой сосед, до конца нагнули и так не особо ровно стоящее население страны.

В данный момент я готов уйти на любую работу, хоть грузчиком, хоть кем. Но нигде не берут!!! Пандемия!!! Так помогите населению. Пусть как вариант каждому налогоплательщику выплатят хотя бы среднюю величину его регулярной зарплаты. Пусть это будет в долг, до снятия всех ограничительных мер… Пусть в кредит на несколько месяцев. Поддержите людей рублём, а не пустыми обещаниями!!! Или предложите им работу по их виду деятельности. Лично я могу организовывать онлайн трансляции разных событий, конференций и совещаний. Очень актуально в пандемию. Только это делают пригосударственные телеканалы.

Малый бизнес это не только парикмахерские и ломбарды, которым разрешили работать. Это ещё тысячи других видов деятельности, которые составляют далеко не меньшую часть экономики страны.

В итоге идут все выживать, как могут. Рюмочные и кафешки торгуют «на вынос», некоторые заведения обслуживают клиентов «по звонку», на свой страх и риск мелкие торговцы ставят свои развалы. Не потому, что назло. А потому что им тоже, как и всем, надо выживать, кормить детей, гасить псевдоотсроченные кредиты, платить за коммунальные услуги. И у них (фермеров, торговцев, видеографов, хозяев бутиков, производителей дверей, окон, строительных бригад, отделочников и ремонтников и миллионов других) НЕТ другого источника дохода. Они многие годы исправно и честно трудились во благо себе и системе…

Зато стражам порядка теперь есть, где разгуляться вдоволь. С таким удовольствием они выходят штрафовать всех «малых» бизнесменов… Закрывают ларьки, с гордостью гоняют бабушек и фермеров, котрые не от хорошей жизни вышли торговать молоком, черемшой или ещё чем-нибудь… Получая зарплату за счёт налогов с этого малого бизнеса в том числе, горделиво выписывают штрафы на и без того загнанных в яму представителей того самого малого бизнеса, на котором хоть мало мальски держится экономика… Стыдно. Не за тех, наделенных сержантскими погонами и минимальной властью юнцов, а в принципе… Все понимают, что хотели как лучше. Но выходит, как всегда…

А в итоге, судя по мерам, от всей пандемии выигрывают (по крайней мере не проигрывают) только бюджетники и предприятия государственного значения. А остальные 80% населения???

Может коллективное мнение дойдёт до высших эшелонов, которым неведомо то, что у людей могут просто закончится деньги. И еда…

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