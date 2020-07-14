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Detective's report: в Туле обезврежен особо опасный минусёр

Detective's report: в Туле обезврежен особо опасный минусёр

11.07 на пульт модератора Myslo поступили сигналы от пользователей. К примеру, со слов Xenon5, им был зафиксирован несанкционированный пронос дислайков в особо крупных размерах, с целью вброса их заслуженным гражданам Myslo.

Отдел расследований кибер-преступлений тульского городского портала приступил к поискам злоумышленников. В ходе расследования было выяснено, что пользователь Ermakova100, находясь в бытовом конфликте с пользователем «Идите на» (в миру Lexus650), потеряла контроль над эмоциями и единственным доступным ей способом решила свести счеты с обидчиком.

Гражданка Ермакова100, нарушив все допустимые правила Myslo и принципы совести, ночью 10 июля, когда все модераторы спят, воспользовавшись временной безнаказанностью, зарегистрировала 232 (!) фейковых аккаунта, с которых и произвела атаку на рейтинг Lexus650.

По факту случившегося в настоящее время ведется доследственная проверка, злоумышленнику будет предъявлено обвинение.

Все фейковые аккаунты обезврежены и отправлены в бан. Самой Ермаковой100 грозит блокировка сроком до 2-х месяцев. Следите за развитием событий. И не безобразничайте тут! 

Отдел расследований, к сожалению, не всесилен. Нарушители изобретают всё более дерзкие способы, чтобы насолить mysloвчанам. Но мы будем стараться восстановить всевозможные справедливости и добрые имена. На жалобы граждан оперативно отреагирует наш Алексей Герасимов. Пишите — и вас, возможно, услышат.

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Автор: Администрация Myslo
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