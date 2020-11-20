Журналист на карантине: Дневник подозреваемого в коронавирусе

Редактор отдела социальных проблем Myslo Юлия Александрова после недельного отпуска, кажется, подхватила пресловутую «корону». Почему кажется? Потому что прошла почти неделя, а диагноза пока нет. О своих ковидных мытарствах, лечении и, надеемся, скором выздоровлении она будет рассказывать в блоге. Ей слово!



Юлия Александрова

«Подозреваемый в коронавирусе» – именно так будет точнее назвать мой статус, нежели утверждать однозначно, что у меня «корона». Ибо, как говорят умники в пиджаках, «люди – не эксперты».

Ноль

Насморк первым дал о себе знать. В общем-то, обычный, ничем не отличающийся от рядовой простуды. Ни температуры, ни чего-либо ещё. Списала на то, что на днях замерзла на улице.

День первый

С самого утра нос конкретно заложен. Температуры нет. После обеда замечаю некоторые глюки с запахами. Но не критично. И при обычном насморке тоже бывает такое – чем нюхать, если нос не дышит? К вечеру нос больше не заложен, но обоняния нет. К этому добавляется еще и снижение вкусовых ощущений. Закрадывается мысль – не ковид ли часом? Неприятно, хоть и чувствую себя вроде сносно.

День второй

Перенюхала утром всё, что имеет резкий или сильный запах: жидкость для снятия лака, духи, чеснок… Ноль, ничем не пахнут. Завтрак, как вата, в меру соленый, и на том спасибо. Ощущаются только крайние вкусовые точки: горький, сладкий, соленый, острый… Радость остается одна – кофе. Не такой, конечно, вкусный, но хоть что-то от его вкуса еще осталось. Через пару часов добавляется температура, мерзкая – 37.0, ломота и слабость.

Вчерашняя мысль уже плотно засела в голове, при обычной простуде не бывает таких симптомов. Одеваюсь, напяливаю маску по самые глаза и отправляюсь в поликлинику – чай, не при смерти, пусть на дом приходят к более тяжелым, а я и сама доползу.

Путь ковидных, простуженных и рядовых хроников и прочих пациентов начинается с распределительного центра – регистратуры. Очередь в нее – от входа. Стоим все вместе, движется она вроде бы бодро. Рядом с нами гардероб – его зачем-то перенесли после ремонта. Раньше он располагался в отдельном месте, а теперь те, кто пришел за справками, по предварительной записи и прочие, кому нужно в регистратуру, всё равно вынужденно отираются возле инфекционных больных, ожидающих направления.

Подходит моя очередь, называю девушке свои симптомы, она отправляет меня в инфекционный кабинет – на фильтр: выйти во двор и повернуть налево, зайти в пристройку. А нельзя сразу тех, кто у себя подозревает «корону», без захода в поликлинику направлять во двор? Или хотя бы из очереди сразу их направлять, а не держать со всеми остальными?

Бред же! Функция девушки в регистратуре – присвоить пациенту время приема врача. Почему нельзя сделать обычную очередь? Из всех утюгов говорят об опасности коронавируса, а тут все вместе стоим, и никому до этого дела нет.

Каждого пациента врач принимает долго. Пока очередной больной в кабинете, а мы сидим на лавочках, женщина средних лет рядом со мной вздыхает:

– С температурой 38 и пневмонией сижу, уже сил нет.

– А тест у вас готов? – спрашивает другая.

– Нет еще.

– И у меня, неделю назад сдала, сказали звонить и узнавать, а дозвониться невозможно.

– И я до сих пор результат теста не знаю, – добавляет третья. – Лечение назначено, а от чего – непонятно.

Сижу, слушаю и думаю: «Вроде как на оперативке в понедельник губернатору докладывали про максимальные 48 часов на подготовку теста? Или это только лаборатории Роспотребнадзора касалось?»

Очередь постепенно превращается в «клуб анонимных коронавирусных»: каждый рассказывает о своих симптомах, ощущениях и проч.

И вот моя очередь, вхожу в кабинет. Врач (кроме маски, никаких средств защиты) спрашивает про симптомы. Дает направление на «флюшку» и на коронавирусный тест. Легкие не слушали, пульсоксиметром уровень кислорода не измеряли... Вместе с направлением на два эти обследования выдают лист, в котором указан способ лечения всех коронавирусных. Там написано, что можно, а чего нельзя назначать при этой болезни.

Дополнительно сообщается, что всё это назначается согласно установленному «протоколу», так положено. А послушать и кислород в крови измерить не положено? Я не эксперт, конечно, но всё же.

Что назначено: антибиотик, противовирусное, витамин С. По антибиотикам отдельная рекомендация: если «вот этот» (самый назначаемый) не найдете, то «вот такие» поспрашивайте.

Беру назначение, говорю спасибо и выхожу. Вспоминаю, что врачи, пришедшие к пациенту на дом, должны вроде как сделать экспресс-тест и, если он положительный, обеспечить больного лекарствами в случае, если он лечится дома.

А если пациент своими ногами пришел к врачу, то, видимо, и за лекарствами сам побегает, сам купит, а заодно и результат теста подождет.

Почему нельзя делать экспресс-тесты тем, кто пришел в поликлинику? Чем мы хуже «надомников»?

Бесплатных лекарств мне никто не предлагал. А мое состояние уже тогда не позволяло спорить и что-то доказывать. Обидно просто, когда официально говорят одно, а на деле всё совсем не так.

День третий

Состояние стабильно «не очень», но терпимое. Утром отправляюсь на флюорографию и тест. Очереди в рентген-кабинет почти нет. На тест вообще никого. На двери кабинета объявление: «Результат через 7-10 дней ввиду большой загруженности лаборатории».

Лечение назначается в первый день, когда еще лабораторно не подтвержден диагноз. Антибиотики назначают на всякий случай даже тем, у кого нет пневмонии, – рентген-то только сегодня, а результат будет готов завтра. То есть два дня лечиться непонятно от чего…

При этом результат теста станет известен спустя минимум неделю после начала лечения. Зачем он вообще через столько дней нужен? Чтобы просто знать?

К тому же, многие говорят, что при наличии всех характерных симптомов результат их теста – отрицательный. Что не так в этом процессе стало? Весной такого количества жалоб на отрицательные тесты при наличии симптомов точно не было.

Столько денег тратится на эти тесты, столько сил тех, кто их обрабатывает круглосуточно, а толк от них какой?

День четвертый

Температура 37.0 – 37.2 сохраняется, периодически щиплет в носу, легкий насморк без заложенности. В некотором смысле привыкаешь жить в таком состоянии. Неприятно конечно, но уже не удивляет.

Антибиотики, кстати, вчера в аптеках с трудом, но нашла. Противовирусных нет, и когда будут – неясно. А говорили, что почти все аптеки обеспечены всем необходимым.

А вот шуточки ковидные приобрели особое очарование. Когда ты становишься частью этой шутки, то она особенно заходит. Находишь в этом состоянии и плюсы: можно, например, кошачий туалет убирать и не мучиться от запахов)).

Но! Начинаешь скучать по вкусной еде. И ароматам кухни.

Знакомые рассказали «верный способ» защиты от гриппа и, возможно, от «короны»: антибиотики + ударная доза витамина С. Люди, применяющие этот метод, уверяют, что после такой профилактики НЕ БОЛЕЮТ. Какой бред!

Антибиотиками формируют иммунитет? Что?! Да такие люди еще смешнее, чем ковидные шуточки.

Максимум тут эффектом плацебо можно это объяснить. Но если, не дай бог, они всё же подхватят какую-нибудь заразу, то чем будут лечиться тогда – вообще неясно. Не делайте так! Ешьте фрукты и овощи и гуляйте больше, а не вот это всё!

день пятый

Температура остается. Немного стали пробиваться вкусовые ощущения. Забавно есть обед, у которого есть вкус, но который абсолютно ничем не пахнет.

В личном кабинете на Доктор71 в разделе «Лабораторные исследования» всё так же пусто. Но о чем это я? Ведь только третий день после взятия мазка, еще даже неделя не прошла...

Продолжение следует.