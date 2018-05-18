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«Я худею!»
Юлия Лашманова: Мой вес 70 кг. Это фантастика!

Юлия Лашманова: Мой вес 70 кг. Это фантастика!

Напомним, что Юлия Лашманова худеет с помощью бариатрической хирургии. Операцию – лапароскопическое бандажирование желудка – провели 19 декабря. На тот момент Юля весила 92 кг.

Юле эндоскопически установили желудочный бандаж, который пережал желудок и разделил его на две зоны – малый и большой желудок. Объём малого желудка 80-100 мл. Пища, заполняя малый желудок, воздействует на рецепторы, которые дают сигнал насыщения в мозг. Пациент начинает питаться часто и дробно, маленькими порциями.


Бандаж устанавливается на 15 лет, но снять его можно и раньше. За это время пациент привыкает питаться правильно и не переедать. По прогнозам врачей, Юля должна была сбросить 20-25 кг за полгода.

И их прогнозы полностью оправдались: за пять месяцев Юля сбросила 22 кг.

– Я чувствую себя очень хорошо, бандажа на желудке не ощущаю. На операцию  в декабре 2017 года я пришла с весом 92 кг, а сейчас мой вес – 70 кг. Это фантастика!

Прошло лишь две недели после предыдущего блога, а у меня получилось сбросить еще 2 килограмма.

Многие друзья и знакомые, которых я давно не видела, не узнают меня при встрече. Говорят, что я стала выглядеть намного лучше и моложе. Мне очень приятно слышать такие комплименты. Я очень довольна своими результатами, но, как говорила ранее, это не предел. Напоминаю, что я стремлюсь к весу 60-65 кг. И я этого добьюсь!

Также продолжаю утреннюю пробежку. Очень приятно, что в магазинах я выбираю себе новую одежду 46-го размера.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:11 +8
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