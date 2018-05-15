Похудела на 33 кг, изменила привычки и свой гардероб!

Наша очередная акция «Похудей со «Слободой» завершена. Спасибо всем, кто эти восемь месяцев наблюдал за нашими участницами. А сегодня мы с гордостью представляем вам победительницу — 35-летнюю тулячку Елену Шнаревич.



Вот так выглядела Елена, когда мы с ней только познакомились. Август 2017 г.

Очередной кастинг для всех желающих похудеть стартовал в августе 2017 года. На наше предложение прислать свои фото и истории откликнулось около 20 человек. В результате голосования на портале Myslo.ru и выбора редакции участниками проекта стали шесть женщин разного возраста. Мы подарили им клубные карты в фитнес-клуб «Властелин», велнесс-центр N-еrgo и фитнес-центр «Лига чемпионов». Тренеры разработали для наших героинь индивидуальные программы тренировок и систему питания. Участницы начали работать над собой, описывая эмоции и результаты в блогах на портале.

Восемь месяцев упорного труда определили победительницу акции — ею стала позитивная, обаятельная, потрясающая Елена Шнаревич, любимая и любящая жена, мама двоих детей — 13-летнего Алексея и 3-летней Вари.

За 240 дней Лене удалось сбросить 33 кг, это 35,1% от ее первоначального веса — 94 кг.

О проекте Елена узнала, прочитав объявление о наборе участниц на портале Myslo.ru.

— Два года я не решалась написать, но следила за всеми участницами, — рассказывает Елена. — Летом 2017 года я покупала себе осеннюю куртку — в магазине как раз был мой 58-й размер. Я ее купила, с грустью посмотрев на маленькие размеры, — поняла, что мне в очередной раз досталась «бабушкина радость». И тогда решилась написать на проект. Я пробовала худеть сама, но хватало меня на неделю-полторы. Морила себя голодом, а потом срывалась. На гречневой диете с кефиром мне как-то удалось сбросить 5 кг — это был мой лучший результат. Когда мне позвонили из «Слободы» и пригласили на съемку для кастинга, я сразу набрала мужу. Он сказал: «Молодец! Ты сможешь!» Все близкие меня поддержали.

Елена со своим тренером Олесей Фоминой, клуб N-ergo.

Первые дни в клубе страшно вспоминать. Всё было как во сне. После второй тренировки пришла домой, села и заплакала. Мне было так жалко себя, я думала, зачем вообще во всё это ввязалась… У меня болели все мышцы, меня лишили всех любимых вкусных продуктов… Но я собралась и решила, что буду продолжать.

В велнесс-центре N-еrgo тренером Елены стала Олеся Фомина, очень требовательная и в то же время чуткая и неравнодушная.

— С Олесей мы очень сдружились, она мне помогала во всем, — улыбается Елена. — Олеся — зажигалочка, маленькая, но очень злая в работе (смеется). Она с характером, не даст расслабиться до конца тренировки. Помогла подобрать мне правильное питание, составляет новые комплексы упражнений. Я ее называю «палочка-жиросжигалочка». К занятиям я привыкала примерно месяц. Со второго месяца вошла в этот ритм, и мне уже не приходилось тащить себя в клуб — ноги сами туда несли. Очень помогло то, что за мной следила вся Тульская область (смеется). Я боялась ударить в грязь лицом — в этом и есть фишка проекта. Было обидно, когда мне писали, что я «салобаза», но я понимала, что по сути это так.

Олеся Фомина, инструктор велнесс-центра N-ergo:

Олеся Фомина Лена пришла к нам совсем без физической подготовки, с большим весом. Первые шаги ей давались очень тяжело, но она шла вперёд и не сдавалась, слушала все мои наставления и по тренировкам, и по питанию. Когда я попросила сбрасывать мне фото, что она ест, я видела красиво оформленные блюда — и это говорило о многом. Лена поставила себе четкую цель, а я ей всячески старалась помогать. Когда видишь отдачу от клиента, тренер готов делиться своими знаниями и поддерживать его во всем. Помню первые тренировки, когда помогала Лене поднимать ноги. Она не очень верила в свои силы, но я в ней не сомневалась. Лена — мама двоих детей, сильная духом личность. Я горжусь ею. Она показала многим, как человек может измениться. Желаю ей добиться ещё лучших результатов и уже работать над мышечным рельефом. И чтобы фитнес стал неотъемлемой частью ее жизни.



По словам Лены, качество жизни изменилось на все сто.

— Я вся в движении! Обожаю ходить пешком, по ступенькам поднимаюсь без одышки — а раньше на второй этаж еле заползала. Активно играю с ребенком, и самое главное — я кормлю свою семью вкусной и здоровой пищей. Совет всем: есть надо небольшими порциями 5−6 раз в день. После обеда не есть молочную продукцию — она удерживает в организме жир. Я могу съесть конфетку, но до 12.00.

Вечером можно есть отварную рыбу, зелень, даже за час до сна, если сильно проголодалась, — яйцо, огурец.

Вообще основу моего питания составляет белок: курица, рыба, яйца, а также овощи, желательно зеленые. Из питья — вода и зеленый чай. Углеводы — мой враг. Отказаться от вкусняшек, сладостей, печенек было сложно, но я справилась. Желаю всем, кто хочет изменить свою фигуру и вообще свою жизнь: не откладывайте это на завтра, начните прямо сегодня. Немножко усилий, а дальше всё пойдет легко и гладко. Привычка вырабатывается 21 день, так что дерзайте!

Мы приготовили для Елены сюрприз — финальное преображение. Елена сменила 58-й размер одежды на 44-й, и за новым нарядом мы отправились в магазин итальянской одежды Artigli.

Продавец-консультант Татьяна Гладышева предложила Елене примерить платья с подчеркнутой талией, но Елена призналась, что в душе она — пацанка и девичьи платьица ей совсем не по душе.

Тогда Татьяна принесла в примерочную легкий спортивный костюм. Лена примерила и тут же сказала: «Он мой! Берем!»

Татьяна Гладышева, продавец-консультант магазина Artigli:

Татьяна Гладышева Наша героиня очень стройная, с тонкой талией. Примеряли платья, но в итоге выбрали спортивный костюм в стиле спорт-шик. Его можно носить и с каблуками, и с босоножками, и со спортивной обувью. Елена сейчас может носить всё, что ей нравится, главное, чтобы это было не длинное и не объемное.



Под новый наряд мы отправились выбирать спортивную обувь в салон обуви Shuzetta.

Здесь Лена сразу же обратила внимание на кроссовки и кеды в светлых тонах и выбрала черно-белые кеды из натуральной кожи.

Наталья Силаева, продавец салона обуви Shuzetta:

Наталья Силаева Елена примеряла кеды и кроссовки, были среди них и в очень модном сегодня стиле спорт-шик, а также сабо. Но выбрала она для своего нового образа черно-белые кеды из натуральной кожи. Отличный выбор!

Далее — макияж. Волшебница Вероника Гомулак (тел. 8−961−267−43−58) сумела сделать образ Елены еще более свежим, ярким и романтичным.

Вероника Гомулак, визажист:

Вероника Гомулак У Елены теп­лый тип кожи, я сделала ей сияющую кожу, акцент на глаза — затемнила и подклеила реснички для эффекта открытых глаз. Подсвечу лицо, чтобы утром Лена проснулась свеженькая, здоровая. Макияж в нюдовых оттенках, помада нежная, натурального тона.

Завершили образ парикмахеры из салона «Фигаро» Любава Зорина и Валентина Пугина.

Любава окрасила волосы Лены в приятный оттенок, а Валентина сделала стрижку каре и уложила волосы красивыми волнами.

Валентина Пугина, парикмахер салона «Фигаро»:

Валентина Пугина Для Елены я сделала каре с легкой градуировкой чуть ниже плеч. Волосы тонкие, и градуировка нужна для придания большего объема. Окрашиванием в цвет «бежевый блонд», подчеркнули природную красоту, добавили живости, сделали образ ярче и свежее.

Наша Елена засияла и стала настоящей красоткой!



На проект Елена Шнаревич пришла с весом 94 кг при росте 156 см, на портале Myslo.ru ее ник был Ravioli, то есть Пельмешка. Сейчас Лена сменила ник, теперь она Moonlight, в переводе – «Лунный свет».

Друзья, наша акция «Похудей со «Слободой» уходит на летние каникулы. Но уже в конце августа мы объявим новый кастинг. Следите за нашими публикациями!