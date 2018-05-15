Похудела на 33 кг, изменила привычки и свой гардероб!
Наша очередная акция «Похудей со «Слободой» завершена. Спасибо всем, кто эти восемь месяцев наблюдал за нашими участницами. А сегодня мы с гордостью представляем вам победительницу — 35-летнюю тулячку Елену Шнаревич.
Вот так выглядела Елена, когда мы с ней только познакомились. Август 2017 г.
Очередной кастинг для всех желающих похудеть стартовал в августе 2017 года. На наше предложение прислать свои фото и истории откликнулось около 20 человек. В результате голосования на портале Myslo.ru и выбора редакции участниками проекта стали шесть женщин разного возраста. Мы подарили им клубные карты в фитнес-клуб «Властелин», велнесс-центр N-еrgo и фитнес-центр «Лига чемпионов». Тренеры разработали для наших героинь индивидуальные программы тренировок и систему питания. Участницы начали работать над собой, описывая эмоции и результаты в блогах на портале.
Восемь месяцев упорного труда определили победительницу акции — ею стала позитивная, обаятельная, потрясающая Елена Шнаревич, любимая и любящая жена, мама двоих детей — 13-летнего Алексея и 3-летней Вари.
За 240 дней Лене удалось сбросить 33 кг, это 35,1% от ее первоначального веса — 94 кг.
О проекте Елена узнала, прочитав объявление о наборе участниц на портале Myslo.ru.
— Два года я не решалась написать, но следила за всеми участницами, — рассказывает Елена. — Летом 2017 года я покупала себе осеннюю куртку — в магазине как раз был мой 58-й размер. Я ее купила, с грустью посмотрев на маленькие размеры, — поняла, что мне в очередной раз досталась «бабушкина радость». И тогда решилась написать на проект. Я пробовала худеть сама, но хватало меня на неделю-полторы. Морила себя голодом, а потом срывалась. На гречневой диете с кефиром мне как-то удалось сбросить 5 кг — это был мой лучший результат. Когда мне позвонили из «Слободы» и пригласили на съемку для кастинга, я сразу набрала мужу. Он сказал: «Молодец! Ты сможешь!» Все близкие меня поддержали.
Елена со своим тренером Олесей Фоминой, клуб N-ergo.
Первые дни в клубе страшно вспоминать. Всё было как во сне. После второй тренировки пришла домой, села и заплакала. Мне было так жалко себя, я думала, зачем вообще во всё это ввязалась… У меня болели все мышцы, меня лишили всех любимых вкусных продуктов… Но я собралась и решила, что буду продолжать.
В велнесс-центре N-еrgo тренером Елены стала Олеся Фомина, очень требовательная и в то же время чуткая и неравнодушная.
— С Олесей мы очень сдружились, она мне помогала во всем, — улыбается Елена. — Олеся — зажигалочка, маленькая, но очень злая в работе (смеется). Она с характером, не даст расслабиться до конца тренировки. Помогла подобрать мне правильное питание, составляет новые комплексы упражнений. Я ее называю «палочка-жиросжигалочка». К занятиям я привыкала примерно месяц. Со второго месяца вошла в этот ритм, и мне уже не приходилось тащить себя в клуб — ноги сами туда несли. Очень помогло то, что за мной следила вся Тульская область (смеется). Я боялась ударить в грязь лицом — в этом и есть фишка проекта. Было обидно, когда мне писали, что я «салобаза», но я понимала, что по сути это так.
Олеся Фомина, инструктор велнесс-центра N-ergo:
Олеся Фомина
По словам Лены, качество жизни изменилось на все сто.
— Я вся в движении! Обожаю ходить пешком, по ступенькам поднимаюсь без одышки — а раньше на второй этаж еле заползала. Активно играю с ребенком, и самое главное — я кормлю свою семью вкусной и здоровой пищей. Совет всем: есть надо небольшими порциями 5−6 раз в день. После обеда не есть молочную продукцию — она удерживает в организме жир. Я могу съесть конфетку, но до 12.00.
Вечером можно есть отварную рыбу, зелень, даже за час до сна, если сильно проголодалась, — яйцо, огурец.
Вообще основу моего питания составляет белок: курица, рыба, яйца, а также овощи, желательно зеленые. Из питья — вода и зеленый чай. Углеводы — мой враг. Отказаться от вкусняшек, сладостей, печенек было сложно, но я справилась. Желаю всем, кто хочет изменить свою фигуру и вообще свою жизнь: не откладывайте это на завтра, начните прямо сегодня. Немножко усилий, а дальше всё пойдет легко и гладко. Привычка вырабатывается 21 день, так что дерзайте!
Мы приготовили для Елены сюрприз — финальное преображение. Елена сменила 58-й размер одежды на 44-й, и за новым нарядом мы отправились в магазин итальянской одежды Artigli.
Продавец-консультант Татьяна Гладышева предложила Елене примерить платья с подчеркнутой талией, но Елена призналась, что в душе она — пацанка и девичьи платьица ей совсем не по душе.
Тогда Татьяна принесла в примерочную легкий спортивный костюм. Лена примерила и тут же сказала: «Он мой! Берем!»
Татьяна Гладышева, продавец-консультант магазина Artigli:
Татьяна Гладышева
Под новый наряд мы отправились выбирать спортивную обувь в салон обуви Shuzetta.
Здесь Лена сразу же обратила внимание на кроссовки и кеды в светлых тонах и выбрала черно-белые кеды из натуральной кожи.
Наталья Силаева, продавец салона обуви Shuzetta:
Наталья Силаева
Далее — макияж. Волшебница Вероника Гомулак (тел. 8−961−267−43−58) сумела сделать образ Елены еще более свежим, ярким и романтичным.
Вероника Гомулак, визажист:
Вероника Гомулак
Завершили образ парикмахеры из салона «Фигаро» Любава Зорина и Валентина Пугина.
Любава окрасила волосы Лены в приятный оттенок, а Валентина сделала стрижку каре и уложила волосы красивыми волнами.
Валентина Пугина, парикмахер салона «Фигаро»:
Валентина Пугина
Наша Елена засияла и стала настоящей красоткой!
На проект Елена Шнаревич пришла с весом 94 кг при росте 156 см, на портале Myslo.ru ее ник был Ravioli, то есть Пельмешка. Сейчас Лена сменила ник, теперь она Moonlight, в переводе – «Лунный свет».
Друзья, наша акция «Похудей со «Слободой» уходит на летние каникулы. Но уже в конце августа мы объявим новый кастинг. Следите за нашими публикациями!