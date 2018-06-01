Юлия Лашманова: Вычеркнула из меню колбасу и жареное. Результат вдохновляет!

Всем привет читателям Myslo! Пришло время для очередного блога. После бариатрической операции по установке бандажа на желудок прошло пять с половиной месяцев. Хочется поделиться с вами своими результатами - еще минус 1 килограмм. Наконец-то я сделала следующий шаг и вешу уже меньше 70 кг!

Я все ближе и ближе к своей цели, а она у меня - весить 60 кг. Как же приятно приезжать в торговый центр и приобретать классные вещички 46-го размера. Я стала покупать платья, ведь до этого я, скажу честно, стеснялась их носить, так как ощущала себя в них не в своей тарелке.

По поводу питания у меня ничего не поменялось. Я вычеркнула из своего меню колбасу и жареную пищу. Полюбила есть овощи на пару. Сейчас пока перестала ходить в тренажерный зал, так как свои выходные уделяю дочери Алиночке. Мы любим с ней прогуляться по парку и, конечно же, там заходим на тренажеры и с ней вдвоем занимаемся.

Продолжаю получать комплименты от мужчин. Считаю, что если человек решил что-то поменять в своей жизни, то пусть смело добивается своей цели. Как видите, я добиваюсь. Желаю всем жарких денечков и напоследок - мое фото в купальнике.