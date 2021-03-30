Татьяна Медведева: «В планах — сбросить 35 кг!»

Ну что? Поехали!

Мой вес на начало проекта — 95 кг.

В воскресенье у меня была первая тренировка в фитнес-клубе «Лига чемпионов». Скажу сразу — очень понравилось!)

Динамичные силовые упражнения, затем растяжка и после — полчаса на беговой дорожке. Упражнения были не сложные, но интенсивные. Сейчас мышцы болят, но пока не сильно. Во вторник уже следующая тренировка!

А тренер — настоящая красавица! Ее зовут Екатерина Егорова.

Обсудили питание и режим. Будем много работать!

В 2016 году я весила 60 кг, и очень хочу вернуть эти цифры. Так что в планах — сбросить 35 кг. Так что удачи и мне и девчонкам. Уверена, мы придем к намеченным целям!