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«Я худею!»
Татьяна Медведева: «В планах — сбросить 35 кг!»

Татьяна Медведева: «В планах — сбросить 35 кг!»

Ну что? Поехали!

Мой вес на начало проекта — 95 кг.

В воскресенье у меня была первая тренировка в фитнес-клубе «Лига чемпионов». Скажу сразу — очень понравилось!)

Динамичные силовые упражнения, затем растяжка и после — полчаса на беговой дорожке. Упражнения были не сложные, но интенсивные. Сейчас мышцы болят, но пока не сильно. Во вторник уже следующая тренировка!
А тренер — настоящая красавица! Ее зовут Екатерина Егорова.

Обсудили питание и режим. Будем много работать!

В 2016 году я весила 60 кг, и очень хочу вернуть эти цифры. Так что в планах — сбросить 35 кг. Так что удачи и мне и девчонкам. Уверена, мы придем к намеченным целям!

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 16:22 +4
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