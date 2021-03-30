Марина Жутенкова: «Мы с тренером поставили цель — минус пять кг в месяц. Follow me…»

У каждого свои антидепрессанты. Моими долгое время были жареная картошка, майонез во всём и газировка.

28 марта благодаря проекту «Похудей со «Слободой» я окончательно перешла на новые, более сильные зависимости: тренажёрный зал, вода, пп по расписанию и правильный сон. Во многом мне повезло: я не испытываю любви к сладкому и получаю удовольствие от занятия спортом. Безусловно, первый месяц — самый тяжёлый: нужно привыкнуть к новому режиму дня и питания, боли в мышцах, бороться со стрессом и постоянно напоминать себе, зачем всё это нужно, когда внутренние демоны будут толкать в обратную сторону.

Я начала свой длинный и трудный путь по преображению себя под руководством профессионального тренера Екатерины Егоровой в тренажёрном зале Лига чемпионов.

Как оказалось, Екатерина ещё является специалистом по правильному питанию, и она дополнительно включила меня в свой онлайн марафон, который поможет выработать правильные привычки и плавно, без надрывов, войти в процесс похудения и оздоровления.

Катерина оказалась очень внимательным и чутким тренером, нагрузки выдаёт дозированно, какие-то упражнения облегчает, не ставит своей целью загнать нас на быструю потерю веса, т.к. это чревато срывами и подрывом здоровья.

Мои переживания были связаны с едой, т. к. многие продукты не ем, но Катя предложила огромный (!) список продуктов, из которых можно было выбрать то, что нравится.

На основании моего выбора тренер составила меню, которое меня радует и дискомфорта точно не доставит. Одной проблемой меньше, подумала я, но не всё оказалось так радужно: проблема первых дней связана с тем, что я не добираю необходимый калораж на пп, соответственно, и необходимые белки, чтобы процесс похудения проходил не за счёт потери мышц, а за счёт сжигания жира.

Я не голодаю, не испытываю дискомфорта, я наедаюсь гораздо меньшими порциями, приходится нагонять калории перекусами из орехов и кураги. Может быть, придётся ввести в рацион протеин для устранения дефицита белка, но это, конечно же, только после консультаций с тренером.

В моём арсенале:

1. Тренажёрный зал 3 раза в неделю (2 силовых занятия, 1 групповое).

2. Коррекция питания и приёма воды.

3. Нормализация сна.

4. Суточный шагомер не меньше 10 тыс.

5. План по весу. Тренер ориентирует на потерю до 5 кг. в месяц. Кажется немного, но за 4 месяца — это уже 20 кг., а это уже приличный результат. К сожалению, не стоит забывать и эффект «плато», который неминуемо настигнет, но будем решать проблемы по мере поступления.

6. Позитивно мыслить, верить и действовать!

СТАРТ: 98 кг.

Тренировки начались с групповых занятий и стразу табата (вид интервальных тренировок с высокой интенсивностью), в конце тренировки осталось сказать: «Выносите!». На самом деле, это шутка юмора, всё проходит очень позитивно, функционально и без вреда здоровью.

В спортзале я встретила многих девушек и мужчин, чьи физические параметры могут быть идеалом, но они продолжают усердно тренить. Всё просто: хорошая фигура и здоровый вес требуют постоянной работы над собой. Проблема не в обстоятельствах, слабостях и желаниях, проблема в голове — нужно настроить себя.

Я настроилась и меня уже ничто не остановит. Follow me…