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«Я худею!»
Новые герои, мы ждем вас!

Новые герои, мы ждем вас!

Мы объявляем очередной кастинг. Если ваш вес 90 кг и более,
если вы хотите похудеть, готовы бороться с трудностями и писать об этом блоги – добро пожаловать к нам на проект!

Фразу «Я хочу похудеть, но нет силы воли!» можно услышать из уст и женщин, и мужчин. Проблема похудения актуальна и болезненна для всех людей, которые действительно мечтают о стройном, подтянутом, спортивном теле, но носят на себе лишние килограммы.

«Слобода» уже много лет ведет проект, который помогает тулякам изменить свой образ жизни, свои привычки, полюбить занятия в фитнес-клубе, правильное питание и, самое главное, – принять и еще больше полюбить себя.

Проект длится восемь месяцев. С шестью участниками, которые пройдут наш кастинг, будут работать профессионалы. Каждый худеющий получит клубную карту на четыре месяца в один из фитнес-клубов Тулы и разработанную специально для него программу питания. Затем трое участников с наименьшими результатами – по одному из каждого клуба – покинут проект, а трое финалистов получат карты еще на четыре месяца.

Всё это время они будут описывать процесс похудения, свои переживания, взлеты и падения в блогах на Myslo.ru и в «Слободе».

Победителем акции станет один участник – тот, кто сбросит наибольший процент от массы своего тела. В конце акции его ждет финальное преображение, также он получит в подарок обновку. Ну а самое главное – этот человек победит самого себя и изменит свою жизнь. 

Как стать участником?

До 26 августа присылайте свою историю и цветное фото в полный рост на timofeeva_slo@mail.ru. Не забудьте указать свой контактный телефон, возраст, рост и вес. Четверых участников акции выберет редакция «Слободы», а двоих – читатели портала Myslo с помощью голосования.

 

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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 16:40 +5
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