Наши первые участники. Знакомьтесь!

Наш кастинг стартовал! До 15 марта присылайте свою историю и цветное фото в полный рост на timofeeva_slo@mail.ru. Укажите свой контактный телефон, возраст, рост и вес. Четырех участников акции выберет редакция, а еще двух – читатели портала Myslo с помощью голосования.

Марина Жутенкова, 36 лет, рост 164 см, вес 97 кг:

– С детства родители говорили, что я толстая. Я расстраивалась, и «дух противоречий» вёл меня к холодильнику. Как же были прекрасны жареная картошечка и салат с майонезом! Прошло время, и, глядя на старые фото, пришло осознание, что толстой я не была, но пагубные привычки вошли со мной во взрослую жизнь.

В моём телефоне куча инструментов для красивого тела и правильного питания, а я растягиваю обещания заняться собой до следующего понедельника, оправдывая себя усталостью...

Было несколько серьёзных заходов на истребление жира в себе (вполне даже успешных): весы видели и минус 10 кг, и минус 20 кг. И даже было полное воздержание от картошки на целый год!!! Но это всего лишь локальные успехи, которыми можно гордиться, но победы они не принесли.

Я полна энергии где-то в глубине души. У меня много желаний и стремлений: проплыть вдоль берегов Гренландии, побывать в Антарктиде, увидеть северное сияние... Да и просто я хочу быть красивой мамой для своего сына.

Денис Савощев, 40 лет, рост 175 см, вес 119 кг.

Заявку на участие в конкурсе отправила его жена:

– Меня зовут Юлия, пишу вам в надежде, что вы сможете помочь моему любимому мужу Денису. Пишу от его имени, потому что он постеснялся бы сделать это сам, хотя понимает, что ему нужна помощь. У нас двое детей – дочь 15 лет и маленький сын, 4 года. Я боюсь за здоровье мужа. Во-первых, вес даёт очень большую нагрузку на весь организм, и в частности на сердце, а во-вторых, в период пандемии ковида лишний вес – это серьезная причина для развития осложнений и вероятности летального исхода при заболевании. Поэтому я очень опасаюсь за мужа.

Сам он пытался неоднократно взяться за себя, посещал спортзал, занимался с тренером, но, к сожалению, вес уходил и снова возвращался.

Питается Денис неправильно. Считает, что будет падать в голод­ный обморок на брокколи и куриной грудке. Не может контролировать себя. Я уверена, что, имея наставника в этом нелёгком труде, у него обязательно всё получится и он будет гордиться собой!

Его маленький сынишка мечтает о том, как они вместе смогут выйти на лёд на катке, но пока этого не случилось: наш папа не может физически этого сделать – он начинает задыхаться и жаловаться на то, как сильно болят ноги. Дайте, пожалуйста, возможность научиться кататься на коньках ребёнку у своего собственного папы. Дайте нам, пожалуйста, возможность почувствовать вторую молодость и радость жизни. Я очень хотела бы, чтобы мой муж просто мог бы гулять с нами по вечерам, не жалуясь на то, как ему сложно идти. Чтобы мог покататься с семьей на велосипедах, да просто сходить в магазин и купить одежду стандартного размера, а не только 5XL. Очень надеюсь на вашу помощь и поддержку!

Мира Нестерова, 54 года, рост 165 см, вес 93 кг:

– Очень хочу участвовать в вашем проекте!

Елена Выжгина, 42 года, рост 158 см, вес 126 кг:

– Всегда была в теле, но сейчас поправилась до 126 кг. Такой набор веса произошел после того, как я бросила курить. Сама со своей бедой не могу справиться. Помогите!