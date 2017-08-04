Татьяна Барщевцева: Теперь я настоящая!

Всем огромный привет!!! Спасибо большое «Слободе» за предоставленную возможность выговориться… На самом деле немного «соcкучились руки по перу», как говорится. За прошедшее время привыкла выражать письменно свои мысли, и несколько раз ловила себя на мысли, что не хватает письменных отчетов о проделанной работе. Ну с чего — бы начать…

Во-первых, сделала себе небольшой подарок после завершения проекта — слегка подкорректировала свои имидж. После преображения, которое мне подарила «Слобода», поняла, что мне идут светлые волосы. Решила перекраситься полностью и, как каждая девушка, мечтающая о длинных волосах, решила стать их обладательницей.

После примерки в магазинах я поняла, что мне очень идут платья, особенно приталенные. Теперь в моем гардеробе преобладают только они. Также коренным образом поменялось мое отношение к каблукам. Раньше я не могла выдержать и 15 минут на высоком каблуке из-за слишком большого веса — ноги сразу начинали болеть, и каждый шаг превращался просто в пытку, а теперь могу пропорхать на них целый день…

Конечно, чувствуешь себя настоящей девушкой, когда надеваешь красивые туфли, платье, расчесываешь длинные волосы… И понимаешь, что вот она ты — настоящая. Каким же преступлением было прятать все это за огромным слоем жира и «теткинскими» нарядами, скрывающими его.

Вторым моим событием стала смена спортивного зала. Клуб FitCurves замечательный, я ему обязана многими потерянными килограммами, но настала пора сделать следующий шаг. Теперь я решила поднарастить мышечную массу и посмотреть, чего смогу достигнуть по максимуму.

В питании придерживаюсь старых правил. Хотя как придерживаюсь… Я УЖЕ ТАК ЖИВУ!!! Ем каждые три часа только полезные продукты и пью воду, не меньше двух литров в день. За год привычка выработалась, и никаких проблем по данному вопросу я не испытываю.

Моя кожа подтянулась практически вся. Живот и руки по максимуму, немного отстают ноги, но я подключила массаж. Хотя на отдыхе уже вовсю носила шорты. Но мой девиз «Нет предела совершенству», поэтому я иду дальше.

Хотя до окончания проекта был небольшой страх, что без определенного контроля могу пойти по старой дорожке. Но, оказывается, никакого контроля и не надо. Когда любишь себя, всякую ерунду в рот тащить не будешь!

В нашей семье случилось небольшое пополнение. Моя собачка родила четырех очаровательных щенков. Хозяев мы им уже нашли, а одна очаровательная малышка переехала жить к Лиле Алексеевой, так что мы с ней немного породнились. Она огромная молодец, и очень красивая девушка, а ее сила воли заслуживает огромного уважения!



Моя цель — поддержание веса на протяжении всей жизни, корректировка фигуры, хорошее самочувствие и в будущем здоровая семья и дети. Как даст Бог, но мы с мужем в следующем году решили серьезно задуматься насчет пополнения.

Конечно, у меня есть желание самореализоваться и помочь другим. Возможно, для кого-то я стала примером или хоть немного заставила задуматься над тем, как встать на правильный путь и привести себя в форму, хотя сама еще нахожусь в процессе! Я стараюсь мотивировать людей, нести позитив, поддерживать. Я горжусь собой…



Спасибо еще раз огромное редакции газеты «Cлобода» за новую жизнь, за ваши добрые дела… И хочу пожелать удачи всем будущим участникам данного проекта. Стремитесь к своей цели, и у вас все получится!