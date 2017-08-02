«Похудей со «Слободой»: к кастингу присоединились новые участницы

На кастинг нашей акции прислали заявки еще четыре молодые женщины. Знакомьтесь!



Анна Ковальчук.

— Доброго времени суток, любимая «Слобода»! Меня зовут Анна Ковальчук, мне 27 лет. Наконец-то я решилась на это письмо, ведь всегда трудно признавать, что ты не идеал. А я не идеальна уже как девять лет. До 18 лет я была стройной жизнерадостной девушкой, мой вес был 59 кг при росте 165 см. Но во время первой беременности я набрала слишком большой вес. И по неопытности или даже по глупости считала, что быстро вернусь к былой форме. (( Но, увы и ах! Этого не случилось — я ждала появления на свет своего второго сынишки. А последующий развод и оскорбления бывшего мужа на корню убили мою самооценку и веру в себя.

Затем я была занята только воспитанием своих деток. Если я и пыталась хоть как-то сбросить этот ненавистный вес, то максимум что получалось — это минус 5-8 кг. В итоге я вроде бы как уже и смирилась со своим весом, ведь я встретила мужчину, который полюбил меня такой, какая я есть. Но всё меняется, когда наступает время всеми так любимого шопинга. Поход по магазинам превращается в мучения, когда то, что нравится и красиво, всегда мало. ((( В итоге мой нынешний вес – 98 кг. Надеюсь на вашу помощь, я хочу, чтобы мои любимые мужчины гордились своей мамой и женой.



Ирина Якушина.

— Меня зовут Ирина Якушина. Мне 36 лет, рост 165 см, вес 100 кг. У меня всё есть в жизни: семья, работа… Единственное, чего не хватает, – стройного тела. Очень люблю выращивать цветы и путешествовать, но из-за лишнего веса быстро утомляюсь. Мои двое детей очень активные, я не всегда могу с ними долго играть. Много лет борюсь с лишним весом, в юном возрасте были результаты. Теперь уже без помощи профессионалов у меня ничего не получается. Самое главное, хочется быть здоровой, стройной и любимой! Желаю всем удачи!



Надежда Воробьева.

— Здравствуйте, меня зовут Надежда, мне 35 лет и мой вес составляет 80 кг при росте 164 см. Для взрослого человека при таком росте идеальный для здоровья вес — 58-67 кг. Получается, что я ношу около 20 лишних килограммов. Да, я готова поменять свою жизнь, в первую очередь, ради себя и готова пахать в спортзале ради своего здоровья. Но пока мне удалось заработать только серьезную болезнь желудка из-за различных диет, теперь мне приходится лечить еще и желудок. Да, я понимаю, что мой вес по сравнению с другими участниками не такой большой, но я не теряю надежды и хочу поучаствовать в конкурсе. Мне бы очень хотелось на этот раз стать участником этого замечательного проекта и через восемь месяцев стать настоящей красоткой, ведь каждая женщина, мне кажется, мечтает именно об этом.



Татьяна.

— Любимая газета «Слобода», добрый день! Мне 29 лет, вешу 85 кг при росте 169 см. Я очень-очень сильно хочу похудеть, но у меня не получается. Своими силами я сбросила 5 кг, сейчас вес держится в одной поре. Я работаю в продуктовом супермаркете, должность не позволяет много двигаться. В виду изобилия продуктов питания не могу устоять, не попробовав чего-то вкусненького. Все эти проблемы мешают личной жизни — противоположный пол не обращает на меня внимания. Все эти проблемы я связываю с моим внешним видом. И еще я понимаю, что хорошая фигура — залог здоровья.