Татьяна Барщевцева сбросила 28 кг, влюбилась в фитнес и похорошела

Друзья, наша очередная акция «Похудей со «Слободой» завершена. Спасибо всем, кто с интересом следил за нашими прекрасными участницами. А сегодня мы с большой радостью представляем вам её победительницу – 30-летнюю тулячку Татьяну.

Все началось год назад, когда наша редакция совместно с порталом Myslo организовала новый кастинг для всех желающих похудеть. На призыв присылать свои фото и истории откликнулись десятки людей. В результате голосования на портале и выбора редакции, участниками проекта стали шесть молодых женщин.

Таня с тренером фитнес-клуба FitCurves Кристиной Клочковой.

Мы подарили им клубные карты в фитнес-клубы «Властелин» и FitCurves, велнесс-центр N-еrgo. Тренеры разработали индивидуальные программы тренировок и систему питания. Наши отважные девушки начали совершенствовать свою фигуру, описывая эмоции и результаты в блогах на портале.



Июль 2016 года. Татьяна Барщевцева пришла на проект с весом 90,3 кг. За 10 месяцев правильного питания и занятий в клубе Fitcurves Таня избавилась от 28 кг.

В результате победительницей акции стала потрясающая, красивая, сильная духом Татьяна Барщевцева. За 10 месяцев тренировок и правильного питания ей удалось скинуть 28 кг, это 31% от общего веса.

Сейчас Таня рассказывает свою историю с улыбкой.

– Все началось с поездки в Питер в апреле 2016 года. Мы с мужем очень много там фотографировались, а когда в Туле я стала отбирать фото для печати, поняла, что на всех я выгляжу ужасно.

Это была не я, а какая-то чужая толстая тетка лет сорока, под грузом проблем. Сначала я подумала, что просто мой муж плохо фотографирует. Но потом встала на весы и увидела цифру – 104 кг. Это был шок.

Я очень хотела похудеть, но не знала, с чего мне начать. И тут мне на глаза попалась свежая «Слобода» с победительницей прошлой акции Кристиной Сухаревой на обложке. Купила, прочитала, вдохновилась. А в конце был призыв принять участие в новой акции. И я написала письмо в редакцию.



Письмо Татьяны нас очень тронуло:

– Пишу и плачу над клавиатурой. С лишним весом борюсь уже семь лет. Несмотря на все мои злоключения и вес небольшого слоника, несколько лет назад судьба преподнесла мне огромный подарок – моего любимого и самого лучшего супруга. Словами не передать, как неожиданно на свадьбе друзей он обратил внимание именно на меня. Вскоре мы задумались о детях, но ничего не получалось. Я решила, что в этом году во что бы то ни стало приведу себя в порядок, сделаю всё возможное, чтобы сохранить семью и подарить своему мужу ребёнка.



– Я не думала, что попаду в число участников, ведь таких, как я, на улицах Тулы очень много, – продолжает девушка. – Пока ждала ответ, я потихоньку начала худеть сама: пить воду, есть маленькими порциями. Вес стал потихоньку уходить, но у меня не было поддержки. Муж не верил в меня. Я была на грани отчаяния, и тут мне позвонили из «Слободы». Я была просто ошеломлена, очень счастлива. И сейчас даже не вериться, что этот путь уже пройден.



Регулярные занятия в фитнес-клубе FitCurves с тренером Кристиной Клочковой, правильное питание, активный образ жизни привели к результату, которым можно гордиться. Татьяна сменила 56-й размер одежды на 46-й и не собирается останавливаться на достигнутом.



– Самым сложным на этом пути было отказаться от привычных продуктов питания. Но есть золотое правило: если тебе очень хочется конфетку и ты ее не съешь сегодня, через неделю ты сорвешься и съешь килограмм. Например, я очень люблю мороженое, и раньше всегда заедала все проблемы ведерком лакомства. И я решила не отказываться от мороженого, просто есть его по-другому. Сейчас я беру небольшую порцию мороженого, смешиваю с обезжиренным творогом и добавляю немного фруктов. Это очень вкусно, а калорий мало!



А еще я все время менялась внутренне, и мои родные даже не узнавали меня по моим поступкам. Они не могли понять и принять, что я теперь уделяю время себе каждый день. На этой почве даже были конфликты. Я искала поддержку, но мне ее не давали. Зато сейчас мной все гордятся.



По словам Тани, спорт сделали ее другим человеком.

– Мне очень повезло с клубом и тренером. Мы с Кристиной очень сдружились, она умеет зажечь и сделать так, чтобы заниматься было интересно каждый раз. Сначала было тяжело, после тренировок я ничего не могла делать дома, тело болело. Но вскоре из зала ты наоборот начинаешь выходить окрыленной, появляется море энергии, хочется что-то сделать, куда-то сходить. Я так полюбила спорт, что хочу заняться им профессионально. Тем более что на работе (Таня работает менеджером по продажам в холдинге «Объединенные кондитеры». – Прим. авт.) я сижу в одном кабинете с чемпионкой Тульской области по бодифитнесу Светланой Лубянской. Она меня вдохновляет и помогает советами.



Теперь Таня фотографируется с удовольствием. Но выбрасывать свои старые фото она не планирует – пусть останутся в альбоме.

– А вот несколько своих вещей: джинсы и старые кофты – я сожгла. Просто вынесла во двор и спалила в железном баке. Я помню, как я ненавидела эти джинсы 58-го размера и непомерные кофты в «тетушкином» стиле. Кстати, это отличный психологический метод проститься с прошлым. Я больше не хочу и не буду возвращаться в то время, к той одежде. Я обещаю, что не буду лежать на диване, буду двигаться вперед и обязательно добьюсь всего, о чем мечтаю.

Мы приготовили для Татьяны сюрприз – финальное преображение. За новым нарядом мы отправились в магазин Artigli.

Продавец-консультант Татьяна Гладышева предложила Тане перемерить все, что ей нравится, но особое внимание обратить на приталенные модели платьев.



В магазине итальянской одежды Artigli Татьяна Барщевцева перемерила множество платьев, и почти все они были ей к лицу. К слову, платья Таня начала носить совсем недавно, пока для нее это – новые ощущения.

В результате Таня выбрала нежное платье для повседневной носки.



Татьяна Барщевцева и Татьяна Гладышева.

- Татьяна примерила платья свободного силуэта, платья-футляры, но все же больше всего ей подходят модели, подчеркивающие ее тонкую талию и высокую грудь, - говорит Татьяна Гладышева, продавец-консультант

магазина Artigli. - В итоге Татьяна выбрала платье для повседневной носки с ультрамодной в этом сезоне юбкой-сеткой. Оно базовое, будет идеально сочетаться и с джинсовым жакетом и с кожаной курткой, и с туфлями на высоком каблуке и с удобными ботинками на сплошной подошве

Под новое платье мы отправились выбирать туфли в бутик Paolo Conte – сюда как раз привезли новую коллекцию итальянской обуви.



Мария Видягина.



– Для нового платья мы предложили Татьяне туфли на шпильке, – говорит Мария Видягина. – Девушка хотела выглядеть элегантно, поэтому такие красивые и удобные туфельки – бежевые с черным – как нельзя лучше подошли к этому образу. Очень хорошо такие туфли сочетаются и с черными колготками.

Татьяна раньше никогда не носила каблуки – вес не позволял. Элегантные лодочки от Paolo Conte сразу стали любимыми!



Следующий этап – преображение в руках парикмахера и визажиста Татьяны Емельяновой:

– У Татьяны очень красивые голубые глаза, светлая кожа, поэтому ей подойдет легкий макияж в натуральных тонах, с акцентом на глаза. Для нового образа я предложила Тане окрашивание в стиле «зебра» – оно сейчас актуально.

Стилист-визажист Татьяна Емельянова в макияже сделала акцент на глаза: «Они у Тани такие красивые!»



Татьяна Барщевцева и Татьяна Емельянова.

В новом образе Татьяна Барщевцева засияла еще ярче. Она – наша победительница, героиня, настоящая звезда!

Май 2017 г., вес Татьяны Барщевцевой – 62,3 кг. Девушка мечтает в ближайшем будущем похудеть до 58 кг, достичь больших успехов в спорте. Но самая главная мечта – стать мамой!