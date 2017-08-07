Лилия Алексеева: Продолжаю совершенствоваться!

Всем привет! Я очень ждала, когда стартует новая «Похудей-ка». Многие мои знакомые хотели бы поучаствовать, интересно, кто решится написать? Кто попадет в проект? Интересно наблюдать за изменениями в человеке, а еще интереснее, когда знаешь этих людей!

После проекта «Похудей со «Слободой» моя борьба с лишним весом не закончилась. Ведь я еще пошла в проект «Энергичное тело 2017», и до финала оставалось совсем мало времени. Я стала работать над собой каждый день. Было очень тяжело, помимо тренировок начались репетиции выхода на сцену, постановки поз и финального танца.

Не буду рассказывать, какими способами я похудела до 65 кг (в день финала нас утром взвешивали), я была очень удивлена и рада одновременно. Даже с таким весом я стеснялась выйти на сцену, но обратного пути уже не было.



В день финала все переживали. Когда утром гримировались, некоторым уже становилось плохо. Мы не конкурировали, а помогали и поддерживали друг друга. В гримерках с нами были наши тренера, которые нас успокаивали и поддерживали. На трясущихся ногах все выступили, я, конечно, была удивлена, что не упала на таких каблуках прямо на сцене.

Я заняла второе место в категории «Прорыв года», выиграла три месяца «золотой карты» в свой клуб, чего очень хотела. Но самым запоминающимся было другое… Я пришла на конкурс одна, без семьи и друзей. Я и так переживала, подумала, что так мне будет легче. Думала, когда меня вызовут, будет тишина, но я ошибалась. Когда назвали мое имя, я даже не ожидала от зрителей такой реакции, кто все эти люди? А это обычные люди, кто-то знал меня по клубу, кто-то читал «Слободу», и я им благодарна за такой позитив и настрой, немного уверенности после этого у меня появилось!



После выступления мы поехали как есть (в гриме) в «Респект», делились своими впечатлениями, переживаниями. Настал момент, когда можно было посидеть отдохнуть беззаботно, без спешки. Рядом была тренер Таня Кушнир, она даже в такой вечер не забывала о работе, и вроде бы как разрешила нам съесть, что мы хотим (но немного побурчала)))))

Хотелось бы сказать спасибо нашему клубу и организаторам этого конкурса! Все мы (участники) видели, как старались Валентина Морозова (организатор и постановщик финального танца), Игорь Цепкин (организатор), Дана Ветеркова (выход на сцену и постановка поз), и конечно же наши тренера, которые помогали менять не только фигуру, но и себя! Хочу выделить девочек участниц «Кушнирята», все мы занимались у одного тренера, нас было 7 человек и за 4 месяца мы похудели на 70 кг!

Потом мне как-то стало грустно, а что теперь? Буду ли сама ходить в клуб и как теперь без Кушнир-то? Но ничего, выигрыш свой я сразу пустила в дело, и хожу в клуб до сих пор.

Но занимаюсь не так часто, как перед финалом. Чередую либо кардио на эллипсоиде, либо групповые программы, которые подходят мне по времени.

Конечно, хоть я и занимаюсь, но вернулась вода, которую мы перед конкурсом немного выводили, и конечно персональные тренировки не сравнятся с групповыми. Честно скажу, что ввела в свою жизнь немного запрещенных в питании продуктов, немного сладкого и мороженое, но не каждый день конечно.

Стараюсь следить за весом, но таких сильных ограничений нет, как в проектах. Если чего-то хочется, я съем, но немного. На сегодня мой вес 68 кг и он держится, но все равно живот не убирается, когда позволяешь себе сладкого, вот и результат. Но я стараюсь это исправить.

И немного грустных событий из моей жизни. Неожиданно я осталась без работы, они решили нанять другую организацию и нас предупредили всего за две недели. Но на конец августа у меня запланирована поездка на море. Теперь выходит, что до отпуска никуда не устроиться и после придется что-то искать. Я сама еще не определилась, в какую сферу идти — график мне не каждый подходит, потому что и мама теперь не может мне помогать сидеть с ребенком, у нее начались проблемы со здоровьем и мы готовим ее к операции. Но даже в такой ситуации я не отчаиваюсь и думаю, что все получится, если постараться, были времена и похуже, главное — иметь здоровье.



Напоследок хочу пожелать всем участникам новой «Похудей-ки» идти до конца. Если решили изменить свою жизнь, не сдавайтесь! А кто не пройдет, не расстраивайтесь — откажитесь от жареного и соленого, сладкого по минимуму и не каждый день, и больше движения! Результат не заставит себя ждать!



Еще хочу спросить у тех, кто не решается написать, что вы теряете? Чего боитесь? Осуждения? Разговоров? Вам должно быть все равно, кто и что говорит, главное — ваше желание и стремление.