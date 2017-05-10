Лилия Алексеева: Думала, что с такими, как я, чудеса не происходят

Ну, вот и настал тот момент, когда подошел к концу наш проект «Похудей со «Слободой». В своем последнем блоге хочу вспомнить некоторые ощущения и переживания за последний год своей жизни.



Начну с того, что раньше я жила и хотела похудеть, но как? Если честно, то я сидела на диете всего три раза за всю жизнь, и каждый раз меня хватало ровно на месяц! Всего один месяц я придерживалась правильного питания и нетрудных упражнений в домашних условиях. Я думаю, все понимают, что происходило потом… Увидев хорошие результаты, я начинала понемногу позволять себе сначала немного вкусняшек, потом колбаски, и так постепенно возобновлялось питание, с которым я жила раньше. А вместе с ним возвращались и сброшенные килограммы. На весах даже появлялась цифра намного больше, чем было до диеты!

И вот после трех попыток я дошла до веса 92 килограмма. Думала — это предел, я видела эту цифру и плакала, но ничего так и не смогла сделать. Каждый день говорила: все, с завтрашнего дня точно на диету, а сегодня напоследок надо всего наесться вдоволь. Так продолжалось, пока весы не показали 96 кг. Не поверите, я видела эти цифры, я плакала, я не хотела быть такой и… ничего не предпринимала.

Однажды моя одноклассница увидела, что идет набор в новую «похудейку», предложила мне отправить свою анкету. В тот вечер я была в очень подавленном состоянии, наверное, поэтому и решилась пойти на этот шаг. Я даже не думала ни о чем, отправила свою историю, хотя они ничем не отличалась от многих. Я рассматривала это как последний шанс. Смотрела на фото Кристины Сухаревой, победительницы прошлого набора, восхищалась и думала, что я так точно не смогу. Да и вообще не попаду я в проект — чудеса с такими, как я, не случаются…

Не буду описывать, что происходило с моим телефоном и страницами в соцсетях, когда мое фото опубликовали в «Слободе». Я никому не рассказывала, что отправила заявку, и для многих эта статья была неожиданностью. В тот день я узнала, что почти все знакомые и родственники читают нашу газету!

Потом было голосование. Конечно, я очень сильно переживала, очень многие отдавали свои голоса, и, придя домой с работы, я увидела, что не прошла в тройку на каких-то 15−17 голосов! И еще неделю мы ждали, кого же выберет редакция? Кому из стольких конкурсантов дадут шанс проверить себя и изменить свою жизнь? Мне? Вряд ли… А может все-таки мне? И случилось чудо! Я попала в проект!!! Мне дали этот шанс! Дорогие редакторы нашей газеты «Слобода», вы выбрали нас с Таней Барщевцевой, и именно мы в финале! Таким образом, наверное, мы доказали, что вы не ошиблись в своем выборе!

Если честно, я сама от себя не ожидала такой выносливости и упорства! Первые месяцы было очень тяжело. Особенно на работе, когда я приходила после тренировок и практически не могла ходить. Многие думали, что это мое увлечение ненадолго, что тяжело так все резко поменять в своей жизни, и я не справлюсь. Почему так все думали? Я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, критики было очень много, но, думаю, именно из-за нее у меня находились силы идти дальше. И чем больше были заметны изменения в теле, тем сильнее и усерднее хотелось работать над собой.

Были времена, когда опускались руки… Но, надо набраться терпения и усиленно работать дальше, главное не сорваться и не зажевать свое расстройство. И такое у меня случалось во время проекта… Я открывала свои прошлогодние фотографии и задавала себе вопрос: хочешь опять стать такой? Нет! Я больше не хочу быть такой!

Поначалу я думала, что пять месяцев первого тура, это большой срок. Дома этот месяц тянулся, а в клубе он пролетел очень быстро, дал хорошие результаты, что и придало сил идти дальше. Захотелось попасть во второй тур. Я думала, если «вылечу» под новогодние праздники, то у меня будут большие шансы вернуться к прошлому, ведь столько соблазнов кругом, а я еще не «долечилась»! Может быть, больше сыграл соревновательный процесс, и я стала более усердно заниматься, тогда еще с Юлей Мазневой, и поверьте, она меня не жалела! И вот снова мои усилия оказались не напрасны, и я прошла во второй тур, который пролетел еще быстрее, чем первый!

Пусть мой вес уже уходил не так стремительно, и, конечно же, я много раз расстраивалась по этому поводу. Но меня всегда поддерживала мой тренер Таня Кушнир, она настраивала меня идти дальше, не ныть и не сдаваться, бороться до конца со своим весом как бы не было тяжело! Мы с ней поставили цель: до конца проекта я должна сбросить до 70 кг. Раньше это была цифра моей мечты! Таня помогала бороться с застоями в весе, подсказывала по питанию, мы чередовали белковую и углеводную пищу во время завтрака, рассматривали мои записи, где я узнавала, что еще совершаю ошибки в питании.

А какие упражнения Таня подбирает! Иногда мои глаза так округлялись, я думала, что на это не способна. И только благодаря ей я теперь на многое способна! А тренировки с ней всегда проходят легко и весело.

В этом блоге я не прощаюсь с вами! Я уже продлила себе карту в своем клубе, и у меня есть еще месяц тренировок для подготовки к конкурсу «Энергичное тело 2017». Меня вы еще увидите и я надеюсь, что к отпуску мое тело станет еще стройнее, ведь купальник уже куплен. И, по моему мнению, еще есть части тела, которые надо корректировать!

Очень многим хочу сказать огромное Спасибо! Тем, кто голосовал, поддерживал и переживал вместе со мной. Моей однокласснице Екатерине, которая подтолкнула меня на этот шаг. Моим тренерам Юле Мазневой и Тане Кушнир.

Девочки, спасибо огромное за нужные слова и веселые тренировки. Спасибо моим начальникам и коллегам, близким подругам и своей семье, которые помогали преодолевать трудности и поддерживали меня все это время! Ну и, конечно же, нашей газете «Слобода» и своему велнесс-центру N-Ergo за такой замечательный проект!

P. S. А самое главное, что поставленная цель (на сегодня мой вес 69.7) достигнута, та цифра, которую я хотела увидеть в мечтах, теперь в реальности! Я на этом не остановлюсь, ведь от своей «подушки» я еще не избавилась.

От редакции. Лилия Алексеева пришла на проект с весом 96 кг и 10 месяцев занималась в велнес-центре N-Ergo. Сейчас вес Лилии 69,7 кг, это минус 26,3 кг или 27,3% от общего веса.