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«Я худею!»
«Похудей со «Слободой»: Мы ищем новых участников!

«Похудей со «Слободой»: Мы ищем новых участников!

Если ваш вес составляет 90 кг и более, если вы хотите похудеть и кардинально изменить свою жизнь, если вы готовы бороться с трудностями на пути к цели – приглашаем вас принять участие в кастинге проекта «Похудей со «Слободой».


Быть стройной, легкой, красивой и здоровой мечтает каждая современная женщина. Но бывают ситуации, когда вес вышел из-под контроля, и вот уже на весах нерадостные трехзначные цифры. Кучу диет вы перепробовали, аэробикой перед телевизором занимались и даже пытались начать бегать по утрам, но проблема лишних килограммов так и осталась с вами...

«Слобода» уже восьмой год проводит акции, в которых с лишним весом борются самые смелые, творческие и открытые к экспериментам туляки, ведь за их преображением следит вся Тульская область!

 

Татьяна Головатюк занималась в велнесс-центре N-еrgo. На проект Таня пришла летом 2010 г. с весом 119 кг. А уже в марте 2011 г. девушка весила 79 кг. Она сбросила 40 кг – это 33,6% от массы тела. Потрясающий результат!


Проект «Похудей со «Слободой» рассчитан на восемь месяцев. С участниками работают настоящие профессионалы своего дела. Каждый из шести худеющих получает клубную карту на четыре месяца в один из фитнес-клубов Тулы, месяц индивидуальных тренировок и разработанную специально для него программу питания.

Кристина Сухарева занималась в фитнес-центре «Властелин». В июле 2015 г. она весила 100 кг, а в апреле 2016 г. – 60 кг! Минус 40 кг, это 40% от массы тела. Фантастика!
 

После этого трое участников с наименьшими результатами покидают наш проект, а трое оставшихся финалистов получают клубные карты еще на четыре месяца. Все это время один раз в две недели наши худеющие будут писать блоги – делиться своими эмоциями, переживаниями, удачами и разочарованиями на портале Myslo.ru и в газете «Слобода».

Татьяна Барщевцева совершенствовала свое тело в фитнес-клубе FitCurves. На проект Таня пришла в июле 2016 г. с весом 90,3 кг. А в мае 2017 г. ее вес составлял 62,3 кг. Минус 28 кг – это 31% от массы тела. Таня – настоящая красотка!


Победителем акции станет только один участник – тот, кто сбросит наибольший процент от массы своего тела. Рассчитывается он по формуле: сброшенный вес умножают на 100% и делят на исходный вес. Самый упорный, выносливый и красивый трудяга получит от нас подарок – финальное преображение и обновку!


Стать участником кастинга очень просто.

Присылайте свою историю и фото в полный рост в хорошем качестве на timofeeva_slo@mail.ru.

Не забудьте указать свой контактный телефон, а также рост и вес. Четверых участников акции выберет редакция «Слободы», а двоих – читатели портала Myslo с помощью голосования.

 

Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 10:34 +10
Татьяна Барщевцева сбросила 28 кг, влюбилась в фитнес и похорошела
Татьяна Барщевцева сбросила 28 кг, влюбилась в фитнес и похорошела
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