Наши участницы. Знакомьтесь!

Сегодня мы публикуем истории трех последних участниц нашего кастинга. С 17 марта стартует голосование на портале Myslo.ru, оно продлится до 23 марта. Четырех участников акции выберет редакция, а еще двух – читатели портала. Присоединяйтесь к голосованию!

Маргарита Шелкова, 30 лет, рост 170 см, вес 95 кг:

– Моя история похудения, как и у большинства толстых людей, началась ещё в школе. С детства меня сажали на диеты, ставили мне в пример худых девчонок и постоянно указывали на то, что я толстая.

Сколько бы на диетах я ни сидела, вес возвращался, как говорится, с довеском. И к университету вес вырос с 67 до 90 кг. Тогда я отчаялась и отпустила ситуацию. В итоге в 2014 г. вес дошел до максимальной точки в 108 кг. Когда ты толстый и видишь в зеркале свои складки каждый день, ты не замечаешь, как набираешь ещё больше. Но когда видишь себя со стороны на фотографии, решаешь – так дальше нельзя. Насмотревшись страшных передач про супертолстяков, тех людей, чей вес больше 150 кг, мне стало действительно страшно. Я незамедлительно стала работать над собой. Попробовала несколько диет и остановилась на диете Дюкана плюс занималась спортом с игрой на Xbox 360. В итоге похудела со 108 до 73 кг за полтора года.

Затем пришел период выгорания, и я сорвалась. Снова стала есть сладости и всякий треш типа чипсов. Вес потихоньку начал расти, и сейчас на весах – 95 кг. У меня не хватает мотивации снова заняться своим телом и поменять всё окончательно в лучшую сторону. Я хочу действовать, но мне нужна рука помощи и под­держки! Если вы выберете меня для участия в проекте, я вас не подведу!

Лариса Борзенкова, 40 лет, рост 164 см, вес 96 кг:

– Моя борьба с лишним весом продолжается уже семь лет после приема гормональных препаратов. В прошлом я занималась гимнастикой (детская спортшкола олимпийского резерва, II разряд) и всегда была стройной девушкой. После рождения ребенка в 24 года быстро убрала лишние кило. В 33 года перенесла операцию, после которой мне назначили гормонотерапию. Уже более пяти лет не принимаю препараты, но сбросить вес не получается. Мечтаю снова стать мамой, но из-за лишнего веса не смогла сохранить уже две беременности. Уверена, с помощью проекта смогу понять, что я делаю не так, «снять с себя» лишние 40 кг и снова обрести счастье материнства!

Анастасия Грачева, 29 лет, рост 162 см, вес 103 кг:

– Как хорошо, что снова вернулся этот великолепный проект! Я с детства не отличалась стройной фигурой. Иногда, конечно, получалось приводить себя в форму, но, как оказалось, это было не на всю жизнь. Сейчас у меня двое замечательных деток, и, казалось бы, я должна была в постоянном движении (а с детьми только так) потерять эти ненавистные килограммы. Но нет, не случилось. И каково же было мое приятное удивление, когда я услышала о том, что проект возвращается. Я очень надеюсь, что он поможет мне в борьбе с лишним весом. Очень хочется обрести уверенность в себе, полюбить себя чуточку больше.