Наши новые участницы: "Мы хотим похудеть!"

Татьяна Медведева, 29 лет, рост 165 см, вес 95 кг.

— История моя так же похожая на тысячи других, как и в чём-то уникальна. Я работаю в сфере общепита и воспитываю шеститилетнего сына.

Я не всегда была такой пышной. До родов и некоторое время после я весила не более 63 кг. Причин таким неприятным изменениям множество: беременность и роды, проблемы в отношениях, постоянный стресс и в итоге — развод. Всё это пагубно отразилось на моей жизни.

Я раньше и не подозревала, сколько неудобств и стеснений приносит лишний вес! Одышка, дискомфорт в теле и на душе… Стеснение самой себя. Поход по магазинам стал нелюбимым мероприятием… А я снова хочу чувствовать себя красивой и здоровой! Свободно двигаться и не стыдиться себя.

Увидев информацию о начале кастинга, я решила, что это та дверь, в которую я очень хочу войти. Ведь все мои попытки снизить вес были незначительными, вес быстро возвращался обратно. Я осознаю, что мне необходима грамотная помощь со стороны, ведь сама я явно не справляюсь. И уверена, что участие в вашем проекте поможет мне не только привести себя в форму, но и в целом направить свою жизнь в совсем иное русло. Я уже вижу, как мне будет не просто, но я того стою!

Ведь я ещё молода и хочу быть красивой и здоровой для самой себя и быть вдохновляющим примером для сына.

Очень жду ваше решение, ваш ответ! Положительный!)

Ирина Чикина, 27 лет, рост 172 см, вес 90 кг.

Я всегда любила вкусно покушать. Сладкое, соки, газировки и булочки. И хотя я была подвижным ребёнком, но, сколько я себя помню — у меня был лишний вес. В 90-е жилось очень трудно и меня всегда заставляли доедать, даже если я уже была сыта. Так родные проявляли заботу обо мне, а ещё всегда старались порадовать какой-нибудь сладостью.

А вот в школе мне, напротив, было совсем не сладко. Дети часто бывают жестокими, и всегда обижают тех, кто не может за себя постоять. Школа для толстухи, которая не может дать отпор троллям, это круги ада.

Но были в моём детстве и светлые пятна. Маме на работе давали путевки в детские лагеря. Практически все смены я вспоминаю с теплотой в душе. Но и там бывало, что со мной практически никто не дружил из-за лишнего веса. Я часто сидела вечерами одна, пока все танцевали на дискотеке, и плакала. Я не понимала, почему нельзя дружить с человеком, если он не такой как все: ведь я никого не обижала, всегда делилась вещами и игрушками, и была очень общительным ребёнком. Но ответа у меня не было. И я ждала окончания смены, чтобы быстрее уехать туда, где меня любили и принимали, несмотря на мой вес. Уехать домой.

В подростковом возрасте из-за своего веса я столкнулась с новой бедой. Мои стройные сверстницы начали облачаться в модные в то время мини-юбки и топики, но я их носить не могла. Таких вещей просто не было моего размера. В моём гардеробе были в основном черные штаны и безразмерные блузы и кофты. Часто вместе с подружками мы гуляли вечерами по городу и с нами знакомились ребята. С каждой из нас. Кроме меня. Это ужасное чувство — всегда быть «страшной подружкой». Однако мне посчастливилось встретить первую любовь.

Мне было 20, когда я вышла замуж первый раз. Во мне было 120 кг. Именно тогда я впервые решила похудеть. За год мне удалось сбросить практически 30 килограммов. Я была очень счастлива. После беременности всё вернулось, а после родов я набрала ещё столько же. Я весила уже более 150 кг и носила 70-й размер одежды, когда отношения с мужем начали лететь в тартарары, и я подала на развод…

После развода, мой уже бывший муж сказал мне: «Теперь ты разведёнка, да ещё и с ребенком! И никого ты себе не найдешь!» В тот день мои мечты о счастливой семье растаяли словно мираж. Я знала что он сидит на сайтах знакомств, и назло ему я зарегистрировалась на том же сайте. У меня не было цели найти новые отношения. Мне просто было очень плохо, и, наверное, я хотела ему отомстить. Хотела, чтобы он нашел там мою анкету и у него внутри всё клокотало от ярости, как и у меня. Но мне написал не мой бывший муж, а человек, который вот уже как три года назад увез меня и дочь в Тулу из родной Рязани и изменил всю мою жизнь. С его поддержкой я похудела практически на 65 кг за два года. Конечно, всё это время со мной был спорт и контроль питания. Теперь я хочу с помощью вашего проекта достигнуть своего нормального веса, и навсегда забыть диагноз «морбидное ожирение».

До 15 марта присылайте свою историю и цветное фото в полный рост на timofeeva_slo@mail.ru. Укажите свой контактный телефон, возраст, рост и вес. Четверых участников акции выберет редакция, а двоих — читатели портала Myslo с помощью голосования.