Наталья Мельникова: Готовы тратить часы на тренировки? Результат будет!

Всем привет! Вспоминаю месяцы, прошедшие с начала проекта. Многое изменилось за это время и переосмыслилось. Поменялось отношение ко многим вещам. Стала еще больше ценить свое и чужое время, пытаюсь здраво оценивать свои физические возможности.

В результате участия в проекте поняла, что это необходимое качество. Недостаточная мотивация, дефицит времени и материальных возможностей будут препятствовать достижению положительных результатов. Чтобы добиться поставленной цели, необходим ежедневный труд над собой и своей психикой. Времени катастрофически не хватало даже на сон, а еще работа и быт.

Первые полгода - ежедневное посещение спортзала и труд там до седьмого пота. Нужно отдавать себе отчет в том, что работать, посещать занятия в зале (не менее 2.5 часов в день, плюс дорога туда и обратно) выполнять домашние дела, покупать и готовить вкусную и полезную еду, от которой зависит 80% победы, на практике очень проблематично. И сон — это обязательная составляющая успеха, без полноценного сна, результаты будут плачевными. И на все это требуется время, время, и еще раз, время. И здоровье.

Не могу сказать, что не умею планировать, но, когда работаешь на результат, все планы могут потерпеть фиаско. Были дни тренировок, когда в зале занятия длились более четырех часов. Поэтому позволю дать простой совет всем тем, кто планирует принять участие в будущих сезонах проекта: если вы не готовы жертвовать временем во имя себя, то не стоит даже начинать, именно этот путь снижения веса - он не ваш.

Все месяцы проекта я чувствовала себя как спортсмен, готовящийся к соревнованиям.

Понимаю, что самое трудное начнется после завершения проекта, более глубокая работа с психосоматикой, без чего будет практически невозможно удержать и сохранить достигнутый результат. Но так как за прошедшее время было приобретено много знаний и навыков, я надеюсь, они помогут мне в дальнейшем.

На сегодня мой вес - 71 кг. Напомню, что на проект я пришла с весом 99 кг.