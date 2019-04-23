блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Ирина Диканова: Научитесь находить время на себя!

Ирина Диканова: Научитесь находить время на себя!

Доброго времени суток всем! Не  за горами окончание проекта, остались просто считанные дни, а это значит - пора подводить итоги. Для меня эти семь месяцев были очень непростыми. Человеку  отнюдь не спортивному, каким я являлась до проекта, с набором возрастных недомоганий, было нелегко. Но я считаю, что я справилась, я прошла этот трудный путь, работая не только над своим весом, а прежде всего над своим привычками и комплексами.

Проект изменил меня и моё отношение к жизни в целом. Сейчас я пребываю в  прекрасном расположении духа, мне нравится мой вес (сейчас  вешу 81 кг, а весила 113!), мне легко и комфортно. Улучшилось здоровье, настроение, прибавились жизненные силы. Я  помолодела не только телом, но и душой!

Моё  похудение на этом не заканчивается. Я уже купила себе абонемент в свой любимый велнес-центр N-Ergo и  в дальнейшем планирую заниматься со своим замечательным тренером Татьяной Кушнир! Сейчас наши с ней усилия больше направлены уже не на похудение, а скорее  на корректировку фигуру, в основном занятия акцентированы на проблемные зоны.

Хочу выразить огромную благодарность газете «Слобода»  за такой прекрасный проект, который помогает людям вернуть не только здоровье, но и просто поверить в себя! Проект подарил мне море эмоций, познакомил с интересными людьми, да и просто сделал меня счастливой!

Спасибо руководству N-Ergo за предоставленную возможность и моему прекрасному тренеру Татьяне Кушнир, которая меня поддерживала и направляла, подсказывала и мотивировала всё это время. Танюша, ты – профи в своем деле, ты не только сама отдаешься своей работе по полной программе, но и рядом с тобой находящихся заряжаешь своей энергетикой.

Теперь я уже не представляю свою жизнь без движения, без спорта, без правильного питания, и всё это благодаря тебе!!!

Я желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях, и я рада, что именно ты была моим тренером.  Спасибо всем моим близким, друзьям и  коллегам, а также блогерам за поддержку и понимание.

Всем, кто хочет похудеть, изменить свою жизнь в лучшую сторону, хочу сказать: научитесь находить время на себя, размышляйте о будущем,  ставьте цели и ищите пути для их достижения. Это поможет не потерять себя и получить удовольствие от жизни!

 Ваша Ирина Диканова.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:41 +6
Наталья Мельникова: Готовы тратить часы на тренировки? Результат будет!
Наталья Мельникова: Готовы тратить часы на тренировки? Результат будет!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.