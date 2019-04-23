Ирина Диканова: Научитесь находить время на себя!

Доброго времени суток всем! Не за горами окончание проекта, остались просто считанные дни, а это значит - пора подводить итоги. Для меня эти семь месяцев были очень непростыми. Человеку отнюдь не спортивному, каким я являлась до проекта, с набором возрастных недомоганий, было нелегко. Но я считаю, что я справилась, я прошла этот трудный путь, работая не только над своим весом, а прежде всего над своим привычками и комплексами.

Проект изменил меня и моё отношение к жизни в целом. Сейчас я пребываю в прекрасном расположении духа, мне нравится мой вес (сейчас вешу 81 кг, а весила 113!), мне легко и комфортно. Улучшилось здоровье, настроение, прибавились жизненные силы. Я помолодела не только телом, но и душой!

Моё похудение на этом не заканчивается. Я уже купила себе абонемент в свой любимый велнес-центр N-Ergo и в дальнейшем планирую заниматься со своим замечательным тренером Татьяной Кушнир! Сейчас наши с ней усилия больше направлены уже не на похудение, а скорее на корректировку фигуру, в основном занятия акцентированы на проблемные зоны.

Хочу выразить огромную благодарность газете «Слобода» за такой прекрасный проект, который помогает людям вернуть не только здоровье, но и просто поверить в себя! Проект подарил мне море эмоций, познакомил с интересными людьми, да и просто сделал меня счастливой!

Спасибо руководству N-Ergo за предоставленную возможность и моему прекрасному тренеру Татьяне Кушнир, которая меня поддерживала и направляла, подсказывала и мотивировала всё это время. Танюша, ты – профи в своем деле, ты не только сама отдаешься своей работе по полной программе, но и рядом с тобой находящихся заряжаешь своей энергетикой.

Теперь я уже не представляю свою жизнь без движения, без спорта, без правильного питания, и всё это благодаря тебе!!!

Я желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях, и я рада, что именно ты была моим тренером. Спасибо всем моим близким, друзьям и коллегам, а также блогерам за поддержку и понимание.

Всем, кто хочет похудеть, изменить свою жизнь в лучшую сторону, хочу сказать: научитесь находить время на себя, размышляйте о будущем, ставьте цели и ищите пути для их достижения. Это поможет не потерять себя и получить удовольствие от жизни!

Ваша Ирина Диканова.