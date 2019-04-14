Наталья Мельникова: Получайте удовольствие от простых вещей!

Идет седьмой месяц проекта. В данный момент началась работа в зале не на достижение определенной цифры на весах, а на скульптурирование тела. Конечно, за восемь месяцев проекта можно достигнуть желаемого веса, который обеспечит победу в финале, но эстетический вид тела для меня немаловажен. Скоро лето, пора отпусков и пляжного сезона, и визуальное преображение вышло на первый план, в занятиях спортом упор сделан сейчас на силовые тренировки, которые в настоящее время дополняют стрейчинг и пилатес.

Снижение веса отражается на коже, тем более, когда оно стремительное и происходит в сжатые сроки. Поэтому косметологические процедуры, как профессиональные так и самостоятельные, необходимы и важны, пренебрегать ими нежелательно. Также хорошую поддержку оказывает прием поливитаминов и биологически активных добавок, но здесь каждый для себя решает сам.

На протяжении уже многих лет с наступлением весны всегда начинаю принимать витамины и никогда не отдаю предпочтение какому-то одному производителю. Приобретаю их от разных фирм, пью и наблюдаю, как реагирует организм. Единственное, что изменилось в данный момент при выборе препаратов, ориентируюсь на специализированные, рекомендуемые при интенсивных физических нагрузках, а прием их был начат с началом тренировок, не дожидаясь весны.

Живите, обращайте внимание на мелкие радости, хорошие новости и получайте удовольствие от простых вещей.