Татьяна Барщевцева: У меня +16 кг… Но это самые лучшие и любимые килограммы в моей жизни!

Всем привет! Очень долго с вами не общалась, по некоторым соскучилась… Надеюсь, что и вы тоже… Ну, помните, надеюсь точно…

Сегодня моя история будет мало касаться вопросов похудения, поэтому желающим почерпнуть полезную информацию о питании и занятиях спортом лучше не терять времени и почитать что-то более полезное по теме. Я хочу рассказать вам одну историю про исполнение заветных желаний, про то, как добро побеждает зло, только не в сказочной интерпретации, а прямо в жизни.

Прошло уже два года, как закончилась моя так называемая «трансформация» не только внешняя, но и внутренняя. За это время у меня поменялось не просто многое, а практически все!

То есть взлет по служебной лестнице стал, так сказать, только начальной стадией… Дальше все коснулось и моей личной жизни. Не буду сейчас вдаваться в подробности (надеюсь, вы меня простите за некоторое сокрытие фактов, но на то она и личная жизнь), но недавно я стала счастливой невестой, а затем и женой.

Купила квартиру (не торопитесь меня ненавидеть, так как взяла я ее в ипотеку) в одном чудесном месте, в котором очень давно мечтала жить. Сейчас очень активно делаем ремонт и готовимся к еще одному важному событию в нашей с супругом жизни.

Не знаю, помните ли вы мою цель, с которой я пришла на проект и, которая придавала мне сил и упорства в достижении моей цели? Я очень хотела стать мамой… И прошла достаточно много всех известных и неизвестных способов к ее достижению. Естественно, мой лишний вес был главной виной в этом вопросе, но кто-бы мог подумать, что все так завертится и жизнь повернется просто на 180 градусов.

После проекта жизнь сразу поменялась, многие узнавали меня на улицах, со многими я общаюсь до сих пор. Огромный привет Лиле, мы с ней прошли в финал! Она очень хороший человек, и даже помогла мне с выбором свадебного платья, в котором я чувствовала себя просто королевой в самый важный день в моей жизни.

Все же коснусь немного вопроса веса, думаю, многих интересует, сколько же я вешу сейчас. Итак, мои дорогие, у меня +16 кг… Но не спешите меня ругать, это самые лучшие и любимые 16 кг в моей жизни! Никогда еще я не набирала вес с таким удовольствием. Да, я скоро стану мамой… Пишу вам это, а слезы так и наворачиваются на глаза, только теперь это не слезы безысходности, а слезы счастья!

Мое маленькое счастье скоро родится, и теперь я молюсь, чтобы все было хорошо… Кстати, девушкам в интересном положении будет полезно знать, что так называемый аппетит и навязанное всеми мнение, что кушать надо за двоих, ошибочное. Расслабиться совсем не получится, так как вес может остаться с вами очень надолго. Со своей стороны обязуюсь вернуться в форму в короткие сроки, о чем расскажу в новом блоге.

Я очень рада, что мне предоставили шанс рассказать вам все это, еще раз взять и выплеснуть мои мысли и чувства. Просто я еще раз хотела рассказать вам не сказку, а историю своей жизни…

Возможно, кого-то она вдохновит идти дальше, кому-то подарит новую надежду, а кому-то вернет веру в то, что все будет хорошо! Идите к своей цели, несмотря ни на что. И никогда не бойтесь, что путь к вашей мечте может немного пойти по другой траектории… Ведь главное — итог! Будьте счастливы и пусть ваши мечты исполнятся!

Отдельное СПАСИБО редакции газеты «Слобода» за еще одну предоставленную возможность пообщаться с вами и за то, что помогли в исполнении моей мечты!