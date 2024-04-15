Туляков зовут на общеобластные субботники

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области идет месячник благоустройства и чистоты. О том, что запланировано сделать, рассказал министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.

— Основные мероприятия месячника — областные субботники. Они запланированы на 20 апреля и 18 мая. В субботниках примут участие трудовые коллективы предприятий региона, студенты. Они будут убирать не только прилегающие к своим организациям территории, но и общественные пространства. Подробный план работ на субботниках появится на интерактивных картах на портале «Регион71».

По словам министра, уже сейчас проводится работа по приведению в порядок контейнерных площадок. Этот вид работ планируется завершить до 20 апреля.

Еще одно направление работы — проведение всероссийских экологических акций, например: «Вода России», «Покрышки 71», экологическая программа утилизации электроники и др. Кстати, по утилизации отслужившей электротехники и батареек Тульская область стабильно занимает призовые места в соревновании регионов России.

— Нужно продумать систему поощрений активных коллективов и граждан, участвующих в субботниках, — заметил губернатор. — А вообще, работы по благоустройству и наведению чистоты и порядка должны быть системными. Недостаточно раз год провести субботник. Конечно, поддержание чистоты на территориях — это ответственность коммунальных служб, но без помощи жителей не обойтись. Надо активнее вовлекать в такие работы молодежные объединения, студентов. Нужно не только подмести вдоль заборов, но и посмотреть на состояние фасадов, входных групп тех или иных организаций и предприятий независимо от формы собственности. Обращаюсь к главам муниципалитетов. Вы должны организовать у себя на местах эту работу.

Когда будет приведена в порядок Тула, докладывал глава администрации города-героя Илья Беспалов. По его словам, администрация города приступила к уборке еще 10 марта, не дожидаясь, когда сойдет снег.

— Зима была снежная, мы высыпали на улицы Тулы в полтора раза больше реагентов. Это привело к образованию большего количества смета. Сейчас мы усиленно его убираем на 63 магистральных улицах, на 220 второстепенных улицах убираем вручную, на 413 улицах проводится механизированная уборка. Задействовано 194 единицы техники, 500 рабочих «Спецавтохозяйства» и Сервисного центра, привлечена также и наемная техника. Уже убрано 65% от запланированного. Моем остановочные павильоны и площадки, опоры освещения, путепроводы, красим ограждения. Все эти работы планируем завершить к 30 апреля.

По словам Ильи Беспалова, после 1 мая уборка будет проводиться на отдаленных территориях. И к 1 июня вся Большая Тула будет очищена от пыли и грязи.

В Туле уже прошли два больших городских субботника, в них приняли участие более 22 тысяч человек.