6 лучших комментариев: 5 апреля - 12 апреля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле незаконно жили четыре кубинки: девушек выдворят из страны
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Администрация Тулы взялась за электросамокаты
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Жители Большой Тулы пожаловались на нашествие гадюк
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Стала известна причина громких хлопков над Тульской областью
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В тульских ресторанах могут взлететь цены
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