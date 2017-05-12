7 лучших комментариев: 1 - 7 мая

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора марта!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма maxavto71 77 Лёля Лори 59 AucT 42 Розарио Агро 35 Nonsens71 26 Людмила Берникова 22 Сергей Коваленко 19 Mr.Nobody 18 Зураб 17 Скептик 15 Indy 14 Светлана Тульская 8 NiKitin100 7 Tula-moya_Rodina 5 Ягуська 5

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора maxavto71!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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