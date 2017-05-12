7 лучших комментариев: 1 - 7 мая
Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора марта!
Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:
|Myslo-люди
|Сумма
|maxavto71
|77
|Лёля Лори
|59
|AucT
|42
|Розарио Агро
|35
|Nonsens71
|26
|Людмила Берникова
|22
|Сергей Коваленко
|19
|Mr.Nobody
|18
|Зураб
|17
|Скептик
|15
|Indy
|14
|Светлана Тульская
|8
|NiKitin100
|7
|Tula-moya_Rodina
|5
|Ягуська
|5
Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора maxavto71!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Вот так "Вертикаль" решила проблему с отходами!
- 2 -
Двое туляков украли четыре собачьих лежака
- 3 -
Туляки 4 месяца просили полицию достать из квартиры труп соседа
- 4 -
Что известно о стрельбе из гранатомета в тульском Заречье? Подробности
- 5 -
В Туле появились интерактивные скамейки
- 6 -
В Туле посадят третью «Аллею Доброты»
- 7 -
Через 2 года в аптеках начнут бесплатно выдавать жизненно важные лекарства
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Автор лучшего комментария недели – ...