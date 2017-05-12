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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 1 - 7 мая

7 лучших комментариев: 1 - 7 мая

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора марта!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма
maxavto71  77
Лёля Лори 59
AucT 42
Розарио Агро 35
Nonsens71 26
Людмила Берникова 22
Сергей Коваленко 19
Mr.Nobody 18
Зураб 17
Скептик 15
Indy 14
Светлана Тульская 8
NiKitin100 7
Tula-moya_Rodina 5
Ягуська 5

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора maxavto71!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Вот так "Вертикаль" решила проблему с отходами!

 

- 2 -

Двое туляков украли четыре собачьих лежака

 

- 3 -

Туляки 4 месяца просили полицию достать из квартиры труп соседа

 

- 4 -

Что известно о стрельбе из гранатомета в тульском Заречье? Подробности

 

- 5 -

В Туле появились интерактивные скамейки

 

- 6 -

В Туле посадят третью «Аллею Доброты»

 

- 7 -

Через 2 года в аптеках начнут бесплатно выдавать жизненно важные лекарства

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Автор лучшего комментария недели – ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:14 +5
6 лучших комментариев: 24 - 30 апреля
6 лучших комментариев: 24 - 30 апреля
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