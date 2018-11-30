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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 1 - 30 ноября

7 лучших комментариев: 1 - 30 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Пролетарском районе Тулы Daewoo Nexia столкнулась с трамваем

 

- 2 -

Туляки решили не доставать капсулу с посланием комсомольцев 1968 года

 

- 3 -

Школьницы жестоко избили сверстницу в Суворове: следователи начали проверку

 

- 4 -

Госдума приняла закон о введении налога для самозанятых граждан

 

- 5 -

Что изменится в жизни туляков с 1 ноября

 

- 6 -

В новое здание экзотариума заселяют питомцев: фоторепортаж

 

- 7 -

В Кимовске мужчина украл из магазина 9 палок колбасы и 11 шоколадок

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:51 +5
7 лучших комментариев: 1 - 31 октября
7 лучших комментариев: 1 - 31 октября
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