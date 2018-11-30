7 лучших комментариев: 1 - 30 ноября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Пролетарском районе Тулы Daewoo Nexia столкнулась с трамваем
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Туляки решили не доставать капсулу с посланием комсомольцев 1968 года
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Школьницы жестоко избили сверстницу в Суворове: следователи начали проверку
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Госдума приняла закон о введении налога для самозанятых граждан
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Что изменится в жизни туляков с 1 ноября
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В новое здание экзотариума заселяют питомцев: фоторепортаж
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В Кимовске мужчина украл из магазина 9 палок колбасы и 11 шоколадок
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